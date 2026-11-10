Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Орбакайте показала главного мужчину своей жизни — поклонники не сдержали эмоций 0 764

Люблю!
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кристина Орбакайте
ФОТО: Instagram

55-летняя Кристина Орбакайте поделилась новыми фотографиями с осенней прогулки. Особое внимание поклонников привлек снимок, на котором певица позирует вместе с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым.

Артистка опубликовала в социальных сетях серию кадров, сделанных в живописном осеннем парке. На одном из них супруги запечатлены на аллее среди деревьев с яркой листвой.

Для прогулки Орбакайте выбрала синие джинсы, темную куртку и объемный палантин с бахромой. Ее муж предпочел черную футболку и темные брюки. Оба дополнили образы солнцезащитными очками.

orbakaite4334.jpg

Поклонники певицы не поскупились на комплименты. «Какая же красивая пара! Счастья вам!», «Шикарные», «Все красиво... Даже придраться не к чему», — написали подписчики под фотографиями.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов поженились весной 2005 года. Супруги живут в США и воспитывают общую дочь Клавдию, которой сейчас 14 лет.

У певицы также есть двое взрослых сыновей от предыдущих отношений — Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Орбакайте регулярно делится с подписчиками моментами семейной жизни, однако совместные романтические снимки с мужем неизменно вызывают особенно теплую реакцию поклонников.

×
#отношения #Кристина Орбакайте #знаменитости #любовь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Головная боль
Изображение к статье: Олег Меньшиков и Анастасия Чернова
Изображение к статье: Любовный гороскоп
Изображение к статье: Удачливые знаки зодиака

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гороскоп, любовь
Люблю!
Изображение к статье: Олег Меньшиков и Анастасия Чернова
Люблю!
Изображение к статье: Любовный гороскоп
Люблю!
Изображение к статье: Елизавета II и Кейт Миддлтон
Люблю!
Изображение к статье: Грязная посуда
Люблю!
Изображение к статье: «Альфа-самцы» больше не в моде
Люблю!
Изображение к статье: Гороскоп, любовь
Люблю!
Изображение к статье: Олег Меньшиков и Анастасия Чернова
Люблю!
Изображение к статье: Любовный гороскоп
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео