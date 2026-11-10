55-летняя Кристина Орбакайте поделилась новыми фотографиями с осенней прогулки. Особое внимание поклонников привлек снимок, на котором певица позирует вместе с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым.

Артистка опубликовала в социальных сетях серию кадров, сделанных в живописном осеннем парке. На одном из них супруги запечатлены на аллее среди деревьев с яркой листвой.

Для прогулки Орбакайте выбрала синие джинсы, темную куртку и объемный палантин с бахромой. Ее муж предпочел черную футболку и темные брюки. Оба дополнили образы солнцезащитными очками.

Поклонники певицы не поскупились на комплименты. «Какая же красивая пара! Счастья вам!», «Шикарные», «Все красиво... Даже придраться не к чему», — написали подписчики под фотографиями.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов поженились весной 2005 года. Супруги живут в США и воспитывают общую дочь Клавдию, которой сейчас 14 лет.

У певицы также есть двое взрослых сыновей от предыдущих отношений — Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Орбакайте регулярно делится с подписчиками моментами семейной жизни, однако совместные романтические снимки с мужем неизменно вызывают особенно теплую реакцию поклонников.