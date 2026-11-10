Этой зимой привычные чёрные перчатки уступают место ярким цветам, необычной длине и выразительным силуэтам. Дизайнеры предлагают больше не прятать руки в карманы, а превратить перчатки в главный акцент образа. Причём для этого совсем не обязательно покупать новую верхнюю одежду — достаточно одной удачно подобранной пары.

Мода сезона осень-зима 2026/27 предлагает по-новому взглянуть на аксессуары. Если раньше перчатки выбирали преимущественно по практическим соображениям, стараясь подобрать их под сумку или обувь, то теперь они вполне могут стать самой заметной деталью наряда.

На подиумах появились удлинённые модели, короткие кожаные перчатки и варианты самых неожиданных оттенков — от лимонного до насыщенного бордового.

Разбираемся, какие модели особенно актуальны и как правильно сочетать их с зимним гардеробом.

Длинные перчатки: элегантность с ноткой небрежности

Один из самых выразительных трендов сезона — длинные перчатки, которые раньше ассоциировались прежде всего с вечерними платьями и торжественными мероприятиями.

Теперь дизайнеры предлагают носить их в повседневной жизни.

В коллекциях Balenciaga и Michael Kors удлинённые перчатки сочетаются с трикотажем, жакетами и верхней одеждой.

При этом современные модели отличаются от классических вечерних вариантов.

Вместо идеально облегающей руки кожи в моде более свободная посадка. Материал может собираться мягкими складками, создавая эффект лёгкой небрежности.

С чем носить?

Особенно удачно длинные перчатки смотрятся с пальто и жакетами, у которых широкие или укороченные рукава.

Их также можно сочетать с объёмными свитерами, слегка подвернув манжеты.

Другой вариант — надеть длинные перчатки поверх облегающего трикотажа.

Поскольку такая модель сама по себе привлекает внимание, необязательно выбирать яркий цвет. Хорошо будут смотреться шоколадный, тёмно-зелёный, серый и другие глубокие природные оттенки.

![Блондинка в осеннем городе.png](https://bb.lv/storage/upload/Блондинка в осеннем городе.png)

BB.LV/AI

Короткие перчатки: маленькая деталь с большим эффектом

Полная противоположность длинным моделям — ультракороткие перчатки, которые едва закрывают костяшки пальцев.

Такие аксессуары появились на показах Julie Kegels и Magda Butrym.

Их главная задача — не столько согревать руки, сколько подчёркивать запястья и добавлять образу выразительности.

Особенно эффектно выглядят короткие кожаные модели красного, фиолетового и оливкового цветов.

Конечно, для морозной погоды они не слишком практичны, зато отлично подходят для осени, мягкой зимы или коротких прогулок по городу.

С чем носить?

Лучшее решение — сочетать яркие укороченные перчатки с лаконичной одеждой спокойных оттенков.

Например, красная пара прекрасно дополнит серое пальто, чёрный жакет или бежевый тренч.

Любительницы более смелых сочетаний могут дополнить перчатки крупными кольцами и браслетами, надетыми прямо поверх кожи.

Однако стоит учитывать, что украшения для такого приёма должны быть немного больше обычного размера.

Цветные перчатки: самый простой способ обновить гардероб

Если необычная длина кажется слишком смелым решением, можно начать с классических перчаток яркого цвета.

Именно цвет дизайнеры предлагают сделать главным акцентом зимнего образа.

В коллекциях Prada появились лимонные и розовые оттенки, а Saint Laurent сделал ставку на глубокий бордовый.

Не менее актуальны насыщенный красный, фиолетовый, нежно-голубой и канареечно-жёлтый.

Такие аксессуары способны преобразить даже самый простой комплект из тёмного пальто, джинсов и свитера.

С чем носить?

Самый беспроигрышный вариант — использовать яркие перчатки в сочетании с нейтральной одеждой.

Например, бордовая пара станет красивым акцентом в бежевом образе, а голубые перчатки освежат серое или чёрное пальто.

При этом вовсе не обязательно подбирать аксессуар в тон сумке, обуви или шарфу.

Наоборот, контрастные сочетания выглядят современнее и интереснее.

Три ошибки, которые могут испортить образ

Несмотря на кажущуюся простоту тренда, стилисты советуют учитывать несколько нюансов.

Первая ошибка — слишком много ярких деталей. Если одновременно выбрать красные перчатки, пёстрый шарф и сумку необычного цвета, аксессуары начнут конкурировать между собой. Лучше оставить один выразительный акцент.

Вторая ошибка — покупать модный цвет, который не подходит к гардеробу. Прежде чем выбирать яркую пару, стоит вспомнить, с каким пальто или курткой вы будете носить её чаще всего.

Третья ошибка — сразу приобретать несколько необычных моделей. Для начала достаточно одной универсальной пары. Бордовый, шоколадный или глубокий красный оттенок легко вписать в большинство зимних комплектов.

Как выбрать идеальную пару на зиму

При покупке стоит обращать внимание не только на внешний вид, но и на удобство.

Для холодной погоды лучше выбирать модели с утеплённой подкладкой, а для межсезонья подойдут более тонкие кожаные или трикотажные варианты.

Длинные перчатки особенно хороши с верхней одеждой свободного кроя, короткие — с лаконичными жакетами и пальто, а классические цветные модели можно сочетать практически с чем угодно.

Главное преимущество этого тренда — возможность освежить привычный гардероб без больших расходов. Иногда достаточно заменить обычные чёрные перчатки на яркие бордовые или необычные удлинённые, чтобы даже старое пальто выглядело совершенно по-новому.