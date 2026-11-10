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«Рада, что жизнь подарила мне тебя»: молодая жена трогательно призналась Олегу Меньшикову в любви 0 208

Люблю!
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Олег Меньшиков и Анастасия Чернова

Фото: соцсети.

8 ноября известному российскому актёру Олегу Меньшикову исполнилось 66 лет. Одной из первых его публично поздравила супруга Анастасия Чернова, опубликовавшая трогательное признание в любви и видеоролик с редкими фотографиями из семейного архива.

В праздничную подборку вошли снимки, сделанные во время совместных путешествий супругов. На фотографиях Меньшиков запечатлён в непринуждённой обстановке, вдали от театральной сцены и съёмочных площадок.

Публикацию Анастасия сопроводила нежными словами, подчеркнув, насколько важной для неё стала встреча с будущим мужем.

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«Мы не выбираем дни, когда в жизнь приходят главные для нас люди, но очень ценим, что этот день когда-то случился. Рада, что жизнь подарила мне тебя. С днем рождения!» — написала Чернова.

Анастасия младше актёра на 23 года. В начале их отношений она даже обращалась к будущему супругу на «вы».

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Несмотря на заметную разницу в возрасте, пара уже много лет вместе. Общих детей у супругов нет.

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Меньшиков и Чернова нечасто делятся подробностями личной жизни, однако иногда публикуют фотографии из путешествий. Например, во время отдыха в Италии супруги проводили время на яхте на озере Комо и гуляли по Милану.

Новое поздравление стало ещё одной возможностью увидеть знаменитого артиста не в привычном сценическом образе, а в кругу самых близких людей.

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#Италия #путешествия #семья #День Рождения #любовь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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