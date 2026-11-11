Они стоят на своём до последнего, не любят непрошеных советов и редко меняют решения под чужим давлением. Даже самые убедительные аргументы порой оказываются бессильны. Астрологи назвали три месяца рождения, представители которых считаются самыми упрямыми. Но у этой черты характера есть и неожиданная положительная сторона.

Упрямство принято считать недостатком. Однако иногда за ним скрываются твёрдость характера, верность собственным принципам и способность не отказываться от намеченной цели.

Как пишет астролог Макайла Макрей в американском издании Parade, особенно сильной склонностью стоять на своём отличаются люди, родившиеся в апреле, мае и августе.

По мнению автора, представители этих месяцев могут выслушать чужую точку зрения, но окончательное решение предпочитают принимать самостоятельно.

Апрель — «Не указывайте мне, что делать!»

Люди, появившиеся на свет в апреле, находятся под влиянием двух знаков зодиака — Овна и Тельца.

Овен известен независимостью, решительностью и стремлением действовать по собственным правилам. Телец, в свою очередь, символизирует постоянство, надёжность и нежелание отказываться от однажды принятого решения.

Поэтому апрельских именинников астрологи считают особенно трудными собеседниками в спорах.

Если такой человек что-то решил, попытки переубедить его могут вызвать прямо противоположную реакцию.

Чем настойчивее окружающие доказывают свою правоту, тем сильнее апрельский упрямец сопротивляется.

Причём дело не обязательно в том, что он не понимает чужих аргументов. Просто ему неприятно чувствовать, что кто-то пытается навязать свою волю.

Даже если собеседник действительно прав, родившийся в апреле предпочтёт самостоятельно прийти к новому выводу.

Как с ними договориться? Не давить и не требовать немедленного согласия. Лучше спокойно изложить аргументы и дать человеку время всё обдумать.

Май — «Я уже всё решил, зачем снова обсуждать?»

Родившиеся в мае объединяют качества Тельца и Близнецов.

От Тельца им, согласно астрологическим представлениям, достаются практичность, постоянство и любовь к привычному порядку. От Близнецов — любознательность и стремление анализировать информацию.