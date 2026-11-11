Макияж способен кардинально изменить внешний вид, освежая лицо и скрывая мелкие морщинки и темные круги под глазами. Профессиональные визажисты знают множество секретов, но есть несколько основных правил, освоив которые, можно выглядеть прекрасно даже после бессонной ночи.

Первое, что стоит запомнить, это использование основы для макияжа глаз. Это поможет теням, тинтам и подводке держаться на протяжении всего дня.

Для выравнивания тона и рельефа кожи можно использовать специальную базу под тени. Обычно она имеет телесный или белый оттенок, что позволяет скрыть синеву или капилляры на тонкой коже век.

Если базы под рукой нет, можно нанести тональный крем или консилер тонким слоем, а затем слегка припудрить веки.

На подвижное веко нанесите светлые тени, оставив внешний уголок глаза нетронутым. Это подчеркнет естественный объем глаза, а светлые текстуры сделают взгляд более свежим и сияющим.

Рекомендуется использовать натуральную плоскую кисть, которая поможет равномерно распределить тени.

Во внешний уголок глаза нанесите темные тени с матовой текстурой, а на границу между темным и основным цветом добавьте оттенок с шиммером.

Внутренний уголок глаза и область под бровями следует красить светлыми или перламутровыми тенями, что поможет "открыть" глаза.

Линию века стоит подвести оттенком, который темнее цвета кожи, но светлее самого темного цвета на внешнем уголке глаза. Это визуально увеличит глаза и сделает их ярче.

Когда тени нанесены и глаза выглядят великолепно, переходим к завершающему этапу — туши для ресниц.

Чтобы ресницы выглядели гуще, прокрасьте пространство между ресничками карандашом в тон туши.

Нижние ресницы можно не красить, так как тушь часто осыпается, даже если не тереть глаза, что может сделать образ неряшливым. Однако, если вы уверены в своей туши, можно красить и их. Взгляд в стиле Твигги всегда будет актуален.

Важно помнить, что максимальный освежающий и омолаживающий эффект создают тени с шиммером. Это также касается тонального крема и пудры. При макияже глаз сиять должны три зоны: внутренние уголки глаз, центральная часть подвижных век и небольшие участки под кончиками бровей.

Черная тушь "утяжеляет" глаза и подходит для вечернего макияжа, тогда как коричневая или цветная тушь делает образ ярким и свежим.