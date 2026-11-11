Когда начинается простуда, мы привыкли пить чай с лимоном, мёдом или имбирём. А вот в Гонконге существует куда более необычный рецепт: там газировку нагревают, добавляют свежий имбирь и лимон и пьют вместо привычного горячего чая.

Местные жители уверены, что такой напиток помогает при первых признаках болезни. Но что об этом говорят специалисты?

Горячая кола с имбирём и лимоном — один из необычных напитков, которые можно встретить в гонконгских кафе и закусочных. Как рассказывает издание «Доктор Питер», традиция стала особенно популярной ещё в 1970-х годах.

По одной из версий, рецепт придумал владелец местного кафе, который хотел увеличить продажи прохладительных напитков зимой. Однако необычное сочетание быстро полюбилось посетителям и постепенно превратилось в домашнее средство от простуды.

Почему жители Гонконга начали лечиться горячей колой

В прошлом далеко не все жители Гонконга могли позволить себе обратиться к врачу при первых признаках заболевания. Поэтому многие пользовались недорогими домашними средствами, рецепты которых передавались из поколения в поколение.

Фудблогер, известная под псевдонимом Auntie Emily, рассказывает, что в её семье горячую колу с имбирём и лимоном пили всякий раз, когда кто-то заболевал.

По её словам, рецепт напоминает традиционный китайский согревающий напиток из имбиря, коричневого сахара и воды.

Со временем вместо подслащённой воды стали использовать колу. Получился сладкий, пряный и согревающий напиток, который особенно приятно пить в холодную погоду.

Но действительно ли он способен помочь при простуде?

Имбирь — согревает и может облегчать неприятные ощущения

Главным полезным компонентом такого напитка считается имбирь.

В его составе присутствуют биологически активные вещества, в том числе гингеролы, обладающие противовоспалительными свойствами в лабораторных исследованиях.

Имбирь может создавать ощущение тепла и уменьшать неприятные ощущения в горле. Его острый вкус и аромат также делают горячий напиток более приятным при заложенности носа.

Однако убедительных доказательств того, что имбирь способен вылечить вирусную простуду, пока нет.

Лимон — источник витамина C

Лимон придаёт напитку освежающую кислинку и содержит витамин C, необходимый для нормальной работы иммунной системы.

При этом добавлять его лучше не в кипящую жидкость, а в немного остывшую.

Дело в том, что витамин C чувствителен к длительному воздействию высокой температуры. Поэтому часть полезного вещества при кипячении может разрушаться.

Важно помнить, что витамин C сам по себе не является лекарством от простуды.

Кола — сахар и кофеин вместо лечебных веществ

Самый спорный ингредиент гонконгского рецепта — собственно кола.

Обычная газировка содержит значительное количество сахара и некоторое количество кофеина.

Сахар обеспечивает организм энергией, а кофеин может ненадолго уменьшить сонливость и повысить бодрость.

Однако ни сахар, ни кофеин не уничтожают вирусы и не ускоряют выздоровление.

Более того, большое количество сахара нежелательно для людей с диабетом и нарушениями углеводного обмена, а кофеин способен усиливать сердцебиение и мешать сну.

Почему горячий напиток действительно может принести облегчение

Секрет временного облегчения, вероятно, заключается прежде всего в температуре напитка.

Тёплая жидкость помогает поддерживать водный баланс, может успокаивать раздражённое горло и облегчать неприятные ощущения при кашле.

Именно поэтому во время простуды часто рекомендуют пить тёплый чай, воду или бульон.

Горячая кола с лимоном и имбирём может давать похожий эффект, но не обладает доказанными преимуществами перед другими тёплыми напитками.

Как приготовить горячую колу по-гонконгски

Для домашнего варианта понадобятся:

250–300 мл колы;

несколько тонких ломтиков свежего имбиря;

2–3 кружочка лимона.

Налейте колу в небольшую кастрюлю, добавьте имбирь и осторожно нагревайте несколько минут на слабом огне, не доводя до бурного кипения.

Затем снимите с плиты, дайте напитку немного остыть и добавьте лимон.

Пить его следует тёплым, а не обжигающе горячим.

Можно ли считать такой напиток лекарством?

Нет. Горячая кола с имбирём и лимоном остаётся народным средством, а не способом лечения вирусных инфекций.

Она может временно облегчить отдельные симптомы, но не уничтожает возбудителей простуды и не заменяет необходимую медицинскую помощь.

Специалисты также напоминают, что сладкая газировка не лучший выбор для регулярного употребления, особенно во время болезни.

Поэтому, если хочется согреться и успокоить больное горло, обычный тёплый напиток с имбирём и лимоном, но без колы, может оказаться более разумным вариантом.

Гонконгский рецепт интересен прежде всего как кулинарная традиция: он согревает и может приносить временное облегчение, но чудодейственных лечебных свойств у него нет.