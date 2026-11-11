Когда начинается простуда, мы привыкли пить чай с лимоном, мёдом или имбирём. А вот в Гонконге существует куда более необычный рецепт: там газировку нагревают, добавляют свежий имбирь и лимон и пьют вместо привычного горячего чая.
Местные жители уверены, что такой напиток помогает при первых признаках болезни. Но что об этом говорят специалисты?
Горячая кола с имбирём и лимоном — один из необычных напитков, которые можно встретить в гонконгских кафе и закусочных. Как рассказывает издание «Доктор Питер», традиция стала особенно популярной ещё в 1970-х годах.
По одной из версий, рецепт придумал владелец местного кафе, который хотел увеличить продажи прохладительных напитков зимой. Однако необычное сочетание быстро полюбилось посетителям и постепенно превратилось в домашнее средство от простуды.
Почему жители Гонконга начали лечиться горячей колой
В прошлом далеко не все жители Гонконга могли позволить себе обратиться к врачу при первых признаках заболевания. Поэтому многие пользовались недорогими домашними средствами, рецепты которых передавались из поколения в поколение.
Фудблогер, известная под псевдонимом Auntie Emily, рассказывает, что в её семье горячую колу с имбирём и лимоном пили всякий раз, когда кто-то заболевал.
По её словам, рецепт напоминает традиционный китайский согревающий напиток из имбиря, коричневого сахара и воды.
Со временем вместо подслащённой воды стали использовать колу. Получился сладкий, пряный и согревающий напиток, который особенно приятно пить в холодную погоду.
Но действительно ли он способен помочь при простуде?
Имбирь — согревает и может облегчать неприятные ощущения
Главным полезным компонентом такого напитка считается имбирь.
В его составе присутствуют биологически активные вещества, в том числе гингеролы, обладающие противовоспалительными свойствами в лабораторных исследованиях.
Имбирь может создавать ощущение тепла и уменьшать неприятные ощущения в горле. Его острый вкус и аромат также делают горячий напиток более приятным при заложенности носа.
Однако убедительных доказательств того, что имбирь способен вылечить вирусную простуду, пока нет.
Лимон — источник витамина C
Лимон придаёт напитку освежающую кислинку и содержит витамин C, необходимый для нормальной работы иммунной системы.
При этом добавлять его лучше не в кипящую жидкость, а в немного остывшую.
Дело в том, что витамин C чувствителен к длительному воздействию высокой температуры. Поэтому часть полезного вещества при кипячении может разрушаться.
Важно помнить, что витамин C сам по себе не является лекарством от простуды.
Кола — сахар и кофеин вместо лечебных веществ
Самый спорный ингредиент гонконгского рецепта — собственно кола.
Обычная газировка содержит значительное количество сахара и некоторое количество кофеина.
Сахар обеспечивает организм энергией, а кофеин может ненадолго уменьшить сонливость и повысить бодрость.
Однако ни сахар, ни кофеин не уничтожают вирусы и не ускоряют выздоровление.
Более того, большое количество сахара нежелательно для людей с диабетом и нарушениями углеводного обмена, а кофеин способен усиливать сердцебиение и мешать сну.
Почему горячий напиток действительно может принести облегчение
Секрет временного облегчения, вероятно, заключается прежде всего в температуре напитка.
Тёплая жидкость помогает поддерживать водный баланс, может успокаивать раздражённое горло и облегчать неприятные ощущения при кашле.
Именно поэтому во время простуды часто рекомендуют пить тёплый чай, воду или бульон.
Горячая кола с лимоном и имбирём может давать похожий эффект, но не обладает доказанными преимуществами перед другими тёплыми напитками.
Как приготовить горячую колу по-гонконгски
Для домашнего варианта понадобятся:
-
250–300 мл колы;
-
несколько тонких ломтиков свежего имбиря;
-
2–3 кружочка лимона.
Налейте колу в небольшую кастрюлю, добавьте имбирь и осторожно нагревайте несколько минут на слабом огне, не доводя до бурного кипения.
Затем снимите с плиты, дайте напитку немного остыть и добавьте лимон.
Пить его следует тёплым, а не обжигающе горячим.
Можно ли считать такой напиток лекарством?
Нет. Горячая кола с имбирём и лимоном остаётся народным средством, а не способом лечения вирусных инфекций.
Она может временно облегчить отдельные симптомы, но не уничтожает возбудителей простуды и не заменяет необходимую медицинскую помощь.
Специалисты также напоминают, что сладкая газировка не лучший выбор для регулярного употребления, особенно во время болезни.
Поэтому, если хочется согреться и успокоить больное горло, обычный тёплый напиток с имбирём и лимоном, но без колы, может оказаться более разумным вариантом.
Гонконгский рецепт интересен прежде всего как кулинарная традиция: он согревает и может приносить временное облегчение, но чудодейственных лечебных свойств у него нет.
Оставить комментарий