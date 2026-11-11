Деменция не всегда начинается с проблем с памятью. Иногда первые тревожные изменения проявляются совсем иначе: человек начинает медленнее ходить, сутулиться, хуже различать запахи или беспокойно спать. Специалисты выделяют шесть физических симптомов, на которые стоит обратить внимание, особенно в пожилом возрасте.

Как пишет HuffPost, некоторые признаки нейродегенеративных заболеваний могут проявляться задолго до выраженных нарушений памяти.

При этом важно понимать: каждый из перечисленных симптомов может возникать по множеству других причин. Сам по себе ни один из них не означает, что у человека развивается деменция.

1. Изменилась походка, появились проблемы с равновесием

Ходьба кажется простым и привычным действием, однако для мозга это сложная задача. Ему необходимо одновременно обрабатывать информацию от органов зрения, мышц, суставов и вестибулярной системы.

При некоторых нейродегенеративных заболеваниях координация движений постепенно ухудшается.

Человек может начать ходить медленнее, делать более короткие шаги, испытывать трудности при поворотах или чаще терять равновесие.

Особенно насторожить должны повторяющиеся падения без очевидной причины.

Впрочем, подобные изменения встречаются и при артрите, нарушениях зрения, заболеваниях внутреннего уха и побочных эффектах лекарств.

2. Человек начал сильно сутулиться или наклоняться набок

Изменения осанки иногда сопровождают заболевания, связанные с нарушением работы нервной системы.

Например, при деменции с тельцами Леви и болезни Паркинсона могут наблюдаться мышечная скованность, сутулость и нарушения контроля положения тела.

Один из характерных симптомов — так называемый синдром Пизы.

При этом состоянии человек непроизвольно наклоняет туловище в одну сторону, словно знаменитая Пизанская башня.

Однако такая поза не является специфическим признаком деменции. Она также может быть связана с другими неврологическими нарушениями, заболеваниями позвоночника или действием некоторых лекарств.

3. Привычные продукты стали пахнуть и ощущаться иначе

Обоняние тесно связано с работой головного мозга.

При некоторых нейродегенеративных заболеваниях способность различать запахи может ухудшаться ещё до появления заметных когнитивных нарушений.

Особенно хорошо изучена связь снижения обоняния с болезнью Паркинсона. Подобные изменения встречаются и при деменции с тельцами Леви.

Иногда человек замечает, что любимые блюда больше не кажутся ароматными, а привычные запахи стали значительно слабее.

Однако гораздо чаще проблемы с обонянием возникают после вирусных инфекций, при хроническом насморке, заболеваниях носовых пазух и по другим причинам.

Поэтому внезапная потеря обоняния сама по себе не указывает на деменцию.

4. Возникли трудности с глотанием

Если человек регулярно поперхивается во время еды, кашляет при питье или испытывает ощущение, что пища застревает в горле, это повод обратиться к врачу.

Нарушение глотания называется дисфагией.

Оно может возникать при различных неврологических заболеваниях, включая некоторые формы деменции, особенно на более поздних стадиях.

Опасность заключается в том, что пища или жидкость могут попадать в дыхательные пути, повышая риск аспирационной пневмонии.

Важно не списывать повторяющиеся проблемы с глотанием исключительно на возраст.

Если человек внезапно не может глотать, испытывает удушье или одновременно появились нарушения речи и слабость в конечностях, необходима срочная медицинская помощь.

5. Появились проблемы с мочеиспусканием

Работа мочевого пузыря регулируется сложной системой нервных сигналов.

При некоторых заболеваниях головного мозга этот механизм может нарушаться.

Человек начинает испытывать внезапные позывы к мочеиспусканию, не всегда успевает дойти до туалета или теряет привычный контроль над мочевым пузырём.

У некоторых пациентов также возникают запоры и другие нарушения работы кишечника.

Однако недержание мочи значительно чаще бывает связано с урологическими проблемами, инфекциями, заболеваниями предстательной железы, приёмом лекарств и возрастными изменениями.

Поэтому необходима диагностика, а не самостоятельные выводы о состоянии памяти.

6. Во сне человек кричит, разговаривает или совершает резкие движения

Один из наиболее необычных симптомов связан с поведением во время сна.

В норме во время фазы быстрого сна мышцы тела временно теряют способность активно двигаться. Это помогает человеку не воспроизводить движения из сновидений.

При расстройстве поведения в фазе быстрого сна этот защитный механизм нарушается.

Человек может разговаривать, кричать, размахивать руками, пинаться и даже падать с кровати, словно участвует в событиях собственного сна.

Такое расстройство иногда возникает за годы до развития болезни Паркинсона или деменции с тельцами Леви.

Но обычные разговоры во сне и единичные беспокойные ночи не означают наличие этого заболевания.

Если движения во сне становятся частыми, интенсивными или опасными, следует обратиться к специалисту по нарушениям сна.

Когда действительно стоит насторожиться?

Врачи советуют обращать внимание не столько на отдельные симптомы, сколько на их сочетание и постепенное нарастание.

Например, если человек одновременно стал хуже удерживать равновесие, испытывает трудности с повседневными делами и начал заметно забывать недавние события, это веская причина пройти обследование.

Ранняя диагностика помогает обнаружить не только нейродегенеративные заболевания, но и другие состояния, которые могут вызывать похожие симптомы и поддаваться лечению.

Главное — не ставить себе диагноз самостоятельно. Изменения походки, сна, осанки или обоняния ещё не означают деменцию, но устойчивые и необъяснимые нарушения заслуживают внимания врача.