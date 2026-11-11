Для приготовления этого салата подойдут даже листья салата, которые долго хранились в холодильнике. Блюдо получается питательным и очень вкусным.
Салат Цезарь — одно из самых популярных блюд, которое обычно готовят с куриным филе, лососем, мясом краба или нежной поджаренной телятиной. В этом рецепте мы предлагаем приготовить салат без мяса, используя листья салата, сухарики, творог и пикантную заправку.
Салат "Цезарь"
Ингредиенты:
- Салат ромен — 8 листьев;
- Белый багет для сухариков — 4 кусочка.
Для заправки:
- Анчоусы — 8 шт;
- Американская горчица — 1 ч. л;
- Оливковое масло — 30 мл;
- Пармезан — 2 ст. л;
- Вустерский соус — 1 ст. л;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Яичный желток — 1 шт.
Если вы используете листья салата, которые долго хранились в холодильнике, можно замочить их в воде на пару часов, чтобы они стали упругими и хрустящими, а затем использовать для салата. Вустерский соус можно заменить бальзамическим или яблочным уксусом.
Способ приготовления:
Сначала приготовьте заправку. Мелко порежьте анчоусы. Если они очень соленые, достаточно будет пяти штук. Добавьте к ним два измельченных зубчика чеснока, горчицу и вустерский соус. Затем добавьте сырой яичный желток и 30 мл оливкового масла, все тщательно перемешайте венчиком.
Листья салата промойте, высушите с помощью бумажного полотенца и порвите руками на крупные куски в большую миску. Вылейте полученный соус на листья и перемешайте для равномерного распределения.
Добавьте тертый пармезан.
Кусочки багета подсушите на сухой сковороде или в духовке до коричневой корочки. Их можно нарезать на кубики или полить чесночным маслом и отправить в духовку. Добавьте их в салат.
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