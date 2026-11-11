Для приготовления этого салата подойдут даже листья салата, которые долго хранились в холодильнике. Блюдо получается питательным и очень вкусным.

Салат Цезарь — одно из самых популярных блюд, которое обычно готовят с куриным филе, лососем, мясом краба или нежной поджаренной телятиной. В этом рецепте мы предлагаем приготовить салат без мяса, используя листья салата, сухарики, творог и пикантную заправку.

Салат "Цезарь"

Ингредиенты:

Салат ромен — 8 листьев;

Белый багет для сухариков — 4 кусочка.

Для заправки:

Анчоусы — 8 шт;

Американская горчица — 1 ч. л;

Оливковое масло — 30 мл;

Пармезан — 2 ст. л;

Вустерский соус — 1 ст. л;

Чеснок — 2 зубчика;

Яичный желток — 1 шт.

Если вы используете листья салата, которые долго хранились в холодильнике, можно замочить их в воде на пару часов, чтобы они стали упругими и хрустящими, а затем использовать для салата. Вустерский соус можно заменить бальзамическим или яблочным уксусом.

Способ приготовления:

Сначала приготовьте заправку. Мелко порежьте анчоусы. Если они очень соленые, достаточно будет пяти штук. Добавьте к ним два измельченных зубчика чеснока, горчицу и вустерский соус. Затем добавьте сырой яичный желток и 30 мл оливкового масла, все тщательно перемешайте венчиком.

Листья салата промойте, высушите с помощью бумажного полотенца и порвите руками на крупные куски в большую миску. Вылейте полученный соус на листья и перемешайте для равномерного распределения.

Добавьте тертый пармезан.

Кусочки багета подсушите на сухой сковороде или в духовке до коричневой корочки. Их можно нарезать на кубики или полить чесночным маслом и отправить в духовку. Добавьте их в салат.