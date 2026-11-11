Даже самые полезные продукты могут содержать вещества, которые мешают организму усваивать железо, цинк и другие важные минералы. Речь о фитатах — природных соединениях, присутствующих в растительной пище. Врач объяснила, стоит ли их опасаться и как уменьшить их влияние с помощью простых кухонных приёмов.
Орехи, семена, цельнозерновые крупы и бобовые считаются основой здорового питания. Они богаты клетчаткой, растительным белком, витаминами и минералами. Однако в их составе есть вещества, которые способны снижать усвоение некоторых полезных элементов.
Как рассказала изданию «Доктор Питер» эндокринолог и диетолог Валерия Высоченко, речь идёт о фитатах — природных соединениях, которые иногда называют антинутриентами.
При этом полностью отказываться от содержащих их продуктов не нужно. Достаточно знать несколько правил приготовления.
Что такое фитаты и где они содержатся
Фитаты — это соли фитиновой кислоты, с помощью которой растения запасают фосфор. Особенно много этих соединений содержится в семенах, зерне, бобовых и орехах.
Среди продуктов с высоким содержанием фитатов — пшеничные отруби, необработанные злаки, сырые бобовые, семена льна и кунжута.
Особенность фитатов заключается в их способности связывать некоторые минералы, образуя соединения, которые хуже усваиваются в кишечнике.
Прежде всего это касается железа, цинка, кальция, магния и меди.
Если рацион однообразен и состоит преимущественно из продуктов с высоким содержанием фитатов, организм может получать меньше этих минералов, чем необходимо.
Однако при разнообразном питании такое влияние обычно не представляет серьёзной проблемы.
Не только вред: чем фитаты могут быть полезны
Несмотря на название «антинутриенты», фитаты нельзя считать ядами или токсинами.
У них есть и потенциально полезные свойства.
Исследования показывают, что фитиновая кислота обладает антиоксидантной активностью. Кроме того, изучается её возможная роль в регуляции уровня сахара в крови, профилактике образования некоторых видов почечных камней и поддержании здоровья кишечника.
Учёные также исследуют связь фитатов с риском отдельных онкологических заболеваний, в том числе рака толстой кишки. Однако убедительных доказательств того, что сами по себе фитаты предотвращают рак, пока недостаточно.
Поэтому исключать цельнозерновые продукты, орехи и бобовые из меню из-за содержания фитатов не стоит.
Кому следует быть осторожнее
Большинство здоровых людей могут спокойно употреблять продукты, содержащие фитаты.
Однако некоторым категориям людей важно внимательнее следить за достаточным поступлением минералов.
В первую очередь это касается людей с дефицитом железа или цинка, беременных и кормящих женщин, а также тех, кто придерживается строгих ограничительных диет.
Особое внимание питанию стоит уделять веганам, если рацион недостаточно разнообразен, и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сопровождающимися нарушением всасывания питательных веществ.
Если врач назначил препараты железа или цинка, следует соблюдать рекомендации по времени их приёма. Некоторые продукты и напитки могут уменьшать усвоение этих добавок.
Пять способов уменьшить влияние фитатов
Хорошая новость заключается в том, что содержание фитатов в продуктах можно снизить с помощью привычных способов приготовления пищи.
1. Замачивайте крупы и бобовые
Один из самых доступных способов — предварительное замачивание.
Крупы и бобовые можно оставить в воде на 8–12 часов, а затем слить её и промыть продукты перед приготовлением.
Замачивание помогает уменьшить содержание части нежелательных соединений и в некоторых случаях способствует снижению количества фитатов.
Однако результат зависит от конкретного продукта, температуры воды и продолжительности обработки.
2. Попробуйте проращивание
Во время прорастания семян и зёрен активируются ферменты, в том числе фитаза, которая способствует расщеплению фитиновой кислоты.
Благодаря этому количество фитатов может заметно уменьшаться.
Для проращивания используют подходящие для этого семена и зерновые культуры.
При этом важно соблюдать правила гигиены: сырые проростки могут содержать опасные бактерии. Беременным, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом безопаснее употреблять их после термической обработки.
3. Не пренебрегайте варкой
Термическая обработка также может способствовать снижению содержания фитатов, особенно в сочетании с предварительным замачиванием.
Варка, тушение и другие способы приготовления делают многие растительные продукты легче усваиваемыми.
Особенно важно правильно готовить бобовые: некоторые из них в сыром или недостаточно проваренном виде содержат вещества, способные вызвать пищевое отравление.
Поэтому фасоль и другие бобовые необходимо варить до полной готовности.
4. Выбирайте ферментированные продукты
Ферментация — ещё один способ уменьшить количество фитатов.
Во время брожения микроорганизмы и ферменты способствуют расщеплению фитиновой кислоты.
Хороший пример — хлеб на закваске. При определённых условиях длительное брожение позволяет снизить содержание фитатов в муке.
К ферментированным продуктам также относятся темпе и мисо.
Однако степень снижения фитатов зависит от технологии производства и используемого сырья.
5. Добавляйте продукты с витамином С
Витамин С особенно полезен, когда речь идёт об усвоении железа из растительной пищи.
Он помогает организму лучше усваивать негемовое железо, содержащееся в бобовых, крупах и овощах, даже если в блюде присутствуют фитаты.
Поэтому к чечевице или фасоли можно добавить немного лимонного сока, к гречке — свежий болгарский перец, а к овсянке — ягоды.
Такие сочетания не только улучшают вкус, но и помогают повысить доступность железа для организма.
При этом витамин С не уничтожает фитаты, а частично компенсирует их влияние на усвоение железа.
Нужно ли полностью избавляться от фитатов
Специалисты подчёркивают: стремиться полностью удалить фитаты из пищи не требуется.
Растительные продукты, в которых они содержатся, приносят организму гораздо больше пользы, чем возможного вреда.
Цельнозерновые крупы, орехи, семена и бобовые обеспечивают нас клетчаткой, белком и множеством важных питательных веществ.
Главное — разнообразное питание и правильное приготовление.
Замачивание, проращивание, варка, ферментация и сочетание растительных продуктов с источниками витамина С помогают сделать привычный рацион более полноценным, не отказываясь от любимых блюд.
Оставить комментарий