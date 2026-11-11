Даже самые полезные продукты могут содержать вещества, которые мешают организму усваивать железо, цинк и другие важные минералы. Речь о фитатах — природных соединениях, присутствующих в растительной пище. Врач объяснила, стоит ли их опасаться и как уменьшить их влияние с помощью простых кухонных приёмов.

Орехи, семена, цельнозерновые крупы и бобовые считаются основой здорового питания. Они богаты клетчаткой, растительным белком, витаминами и минералами. Однако в их составе есть вещества, которые способны снижать усвоение некоторых полезных элементов.

Как рассказала изданию «Доктор Питер» эндокринолог и диетолог Валерия Высоченко, речь идёт о фитатах — природных соединениях, которые иногда называют антинутриентами.

При этом полностью отказываться от содержащих их продуктов не нужно. Достаточно знать несколько правил приготовления.

Что такое фитаты и где они содержатся

Фитаты — это соли фитиновой кислоты, с помощью которой растения запасают фосфор. Особенно много этих соединений содержится в семенах, зерне, бобовых и орехах.

Среди продуктов с высоким содержанием фитатов — пшеничные отруби, необработанные злаки, сырые бобовые, семена льна и кунжута.

Особенность фитатов заключается в их способности связывать некоторые минералы, образуя соединения, которые хуже усваиваются в кишечнике.

Прежде всего это касается железа, цинка, кальция, магния и меди.

Если рацион однообразен и состоит преимущественно из продуктов с высоким содержанием фитатов, организм может получать меньше этих минералов, чем необходимо.

Однако при разнообразном питании такое влияние обычно не представляет серьёзной проблемы.

Не только вред: чем фитаты могут быть полезны

Несмотря на название «антинутриенты», фитаты нельзя считать ядами или токсинами.

У них есть и потенциально полезные свойства.

Исследования показывают, что фитиновая кислота обладает антиоксидантной активностью. Кроме того, изучается её возможная роль в регуляции уровня сахара в крови, профилактике образования некоторых видов почечных камней и поддержании здоровья кишечника.

Учёные также исследуют связь фитатов с риском отдельных онкологических заболеваний, в том числе рака толстой кишки. Однако убедительных доказательств того, что сами по себе фитаты предотвращают рак, пока недостаточно.

Поэтому исключать цельнозерновые продукты, орехи и бобовые из меню из-за содержания фитатов не стоит.

Кому следует быть осторожнее

Большинство здоровых людей могут спокойно употреблять продукты, содержащие фитаты.

Однако некоторым категориям людей важно внимательнее следить за достаточным поступлением минералов.

В первую очередь это касается людей с дефицитом железа или цинка, беременных и кормящих женщин, а также тех, кто придерживается строгих ограничительных диет.

Особое внимание питанию стоит уделять веганам, если рацион недостаточно разнообразен, и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сопровождающимися нарушением всасывания питательных веществ.

Если врач назначил препараты железа или цинка, следует соблюдать рекомендации по времени их приёма. Некоторые продукты и напитки могут уменьшать усвоение этих добавок.

Пять способов уменьшить влияние фитатов

Хорошая новость заключается в том, что содержание фитатов в продуктах можно снизить с помощью привычных способов приготовления пищи.

1. Замачивайте крупы и бобовые

Один из самых доступных способов — предварительное замачивание.

Крупы и бобовые можно оставить в воде на 8–12 часов, а затем слить её и промыть продукты перед приготовлением.

Замачивание помогает уменьшить содержание части нежелательных соединений и в некоторых случаях способствует снижению количества фитатов.

Однако результат зависит от конкретного продукта, температуры воды и продолжительности обработки.

2. Попробуйте проращивание

Во время прорастания семян и зёрен активируются ферменты, в том числе фитаза, которая способствует расщеплению фитиновой кислоты.

Благодаря этому количество фитатов может заметно уменьшаться.

Для проращивания используют подходящие для этого семена и зерновые культуры.

При этом важно соблюдать правила гигиены: сырые проростки могут содержать опасные бактерии. Беременным, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом безопаснее употреблять их после термической обработки.

3. Не пренебрегайте варкой

Термическая обработка также может способствовать снижению содержания фитатов, особенно в сочетании с предварительным замачиванием.

Варка, тушение и другие способы приготовления делают многие растительные продукты легче усваиваемыми.

Особенно важно правильно готовить бобовые: некоторые из них в сыром или недостаточно проваренном виде содержат вещества, способные вызвать пищевое отравление.

Поэтому фасоль и другие бобовые необходимо варить до полной готовности.

4. Выбирайте ферментированные продукты

Ферментация — ещё один способ уменьшить количество фитатов.

Во время брожения микроорганизмы и ферменты способствуют расщеплению фитиновой кислоты.

Хороший пример — хлеб на закваске. При определённых условиях длительное брожение позволяет снизить содержание фитатов в муке.

К ферментированным продуктам также относятся темпе и мисо.

Однако степень снижения фитатов зависит от технологии производства и используемого сырья.

5. Добавляйте продукты с витамином С

Витамин С особенно полезен, когда речь идёт об усвоении железа из растительной пищи.

Он помогает организму лучше усваивать негемовое железо, содержащееся в бобовых, крупах и овощах, даже если в блюде присутствуют фитаты.

Поэтому к чечевице или фасоли можно добавить немного лимонного сока, к гречке — свежий болгарский перец, а к овсянке — ягоды.

Такие сочетания не только улучшают вкус, но и помогают повысить доступность железа для организма.

При этом витамин С не уничтожает фитаты, а частично компенсирует их влияние на усвоение железа.

Нужно ли полностью избавляться от фитатов

Специалисты подчёркивают: стремиться полностью удалить фитаты из пищи не требуется.

Растительные продукты, в которых они содержатся, приносят организму гораздо больше пользы, чем возможного вреда.

Цельнозерновые крупы, орехи, семена и бобовые обеспечивают нас клетчаткой, белком и множеством важных питательных веществ.

Главное — разнообразное питание и правильное приготовление.

Замачивание, проращивание, варка, ферментация и сочетание растительных продуктов с источниками витамина С помогают сделать привычный рацион более полноценным, не отказываясь от любимых блюд.