Казалось бы, какая разница — спать в носках или без них? Однако специалисты утверждают, что эта привычка может влиять на скорость засыпания, качество ночного отдыха и даже состояние кожи ног. Главное — правильно выбрать носки и учитывать особенности своего организма.

Многие привыкли снимать носки перед сном, считая, что ночью ноги должны «дышать». Другие, напротив, не могут уснуть, пока не согреют ступни. Как выясняется, у второго варианта есть вполне научное объяснение.

Почему тёплые ноги помогают быстрее заснуть?

Секрет заключается в естественной терморегуляции организма. Когда ступни согреваются, кровеносные сосуды расширяются, что способствует отдаче тепла через кожу. В результате внутренняя температура тела немного снижается, а это один из сигналов, помогающих организму подготовиться ко сну.

Эксперт Craig Zebuda из Yunara Life объясняет, что согревание ног может ускорять этот процесс.

Невролог и специалист по медицине сна Моника Матур также отмечает, что исследования указывают на связь между согреванием ступней, более быстрым засыпанием и улучшением некоторых показателей качества сна.

Поэтому людям, у которых перед сном постоянно мёрзнут ноги, стоит попробовать надевать лёгкие носки.

Носки могут помочь и во время менопаузы

В период перименопаузы и менопаузы женщины нередко сталкиваются с приливами жара, повышенной потливостью и нарушениями сна.

По словам специалистов, согревание ступней может способствовать более эффективной терморегуляции. Предполагается, что это способно облегчать ночной дискомфорт у некоторых женщин.

Однако считать носки полноценным средством против приливов нельзя: убедительных данных об их эффективности именно для устранения симптомов менопаузы пока недостаточно.

Ещё один неожиданный плюс — мягкие пятки

Сон в носках может оказаться полезным и тем, кто страдает от сухости кожи стоп и трещин на пятках.

Специалисты советуют перед сном нанести на ступни увлажняющий крем, а затем надеть чистые мягкие носки.

Это помогает удерживать влагу на поверхности кожи и одновременно защищает постельное бельё от следов крема.

Особенно полезной такая процедура может быть в холодное время года, когда кожа сильнее пересыхает.

Какие носки лучше надевать на ночь?

Не каждая пара подходит для сна. Лучше выбирать свободные, мягкие носки из воздухопроницаемых материалов, которые хорошо отводят влагу.

Важно соблюдать несколько правил:

Носки не должны сдавливать ноги или оставлять глубокие следы от резинки.

Ткань должна быть приятной к коже и не вызывать раздражения.

Для сна следует надевать отдельную чистую и сухую пару.

Если ноги сильно потеют, лучше отказаться от плотных синтетических материалов.

Слишком тесные носки способны вызывать дискомфорт, а влажная ткань — создавать условия для раздражения кожи.

Кому лучше спать босиком?

Несмотря на возможные преимущества, носки нужны далеко не всем.

Если ноги и без того остаются тёплыми, а в спальне комфортная температура, дополнительное согревание может оказаться лишним.

Людям с повышенной потливостью стоп также стоит ориентироваться на собственные ощущения. Если в носках становится жарко или некомфортно, лучше спать без них.

При нарушениях кровообращения, сниженной чувствительности стоп или заболеваниях кожи выбор ночных носков желательно обсудить с врачом.

Так что же лучше?

Универсального ответа нет. Если ступни мёрзнут и мешают заснуть, свободные носки могут помочь быстрее погрузиться в сон. Если же ноги остаются тёплыми, спать босиком ничуть не хуже.

Главный вывод специалистов: важны не сами носки, а комфортная температура ног и отсутствие перегрева. Иногда именно такая небольшая перемена в вечерних привычках помогает сделать ночной отдых приятнее.