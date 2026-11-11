Обычные яйца можно превратить в лёгкий и сытный ужин, не используя муку и готовое тесто. Испанский диетолог Сандра Моньино предлагает смешать их с творожным сыром, запечь тонким слоем и завернуть в получившуюся лепёшку овощи и другие любимые продукты.

Яйца — один из самых популярных продуктов для быстрого завтрака или ужина. Обычно их жарят, варят или готовят из них омлет. Однако существует ещё один способ, который позволяет разнообразить привычное меню.

Как рассказывает испанское издание El Español, диетолог Сандра Моньино, специализирующаяся на вопросах противовоспалительного питания, рекомендует приготовить домашний ролл из яиц и сыра коттедж.

Главная особенность рецепта заключается в том, что вместо традиционной мучной лепёшки используется тонкая основа из двух простых ингредиентов — яиц и свежего зернёного творога.

Такой вариант содержит много белка, хорошо насыщает и позволяет экспериментировать с начинками.

Всего два основных ингредиента

Для приготовления основы понадобятся:

2 яйца;

200 г сыра коттедж (зернёного творога);

куркума, чёрный перец и орегано — по вкусу.

Для начинки диетолог предлагает взять помидор, половину авокадо и ломтик испанского сыровяленого хамона. При желании его можно заменить другим продуктом или вовсе обойтись без мяса.

Как приготовить необычную лепёшку

Шаг 1. Разбейте яйца в ёмкость для блендера, добавьте творожный сыр и специи.

Шаг 2. Взбейте всё до получения однородной жидкой массы без комочков.

Шаг 3. Застелите противень бумагой для выпечки и распределите смесь тонким ровным слоем, придав ей форму большой лепёшки.

Шаг 4. Отправьте противень в духовку примерно на 20 минут, пока основа не пропечётся и не станет достаточно плотной. Температура выпекания в исходном рецепте не указана, поэтому ориентируйтесь на готовность блюда.

Шаг 5. Дайте лепёшке немного остыть, затем выложите на неё нарезанный помидор, авокадо и хамон.

Шаг 6. Аккуратно сверните лепёшку рулетом. Ужин готов!

Получается мягкий ролл, который удобно есть руками или нарезать на порционные кусочки.

Чем полезен такой ужин?

Главное преимущество блюда — сочетание белка из яиц и творожного сыра. Белок необходим организму для поддержания мышечной массы и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Авокадо добавляет полезные ненасыщенные жиры, а помидоры — клетчатку и другие питательные вещества.

Кроме того, рецепт легко адаптировать под собственные предпочтения. Вместо хамона можно использовать курицу, рыбу или дополнительные овощи. Хорошо подойдут шпинат, руккола и другая свежая зелень.

При этом специалисты напоминают: ни один отдельный продукт не обладает чудодейственным противовоспалительным эффектом. Значение имеет весь рацион — достаточное количество овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов и разнообразных источников полезных жиров.

Таким образом, яйца необязательно жарить на сковороде. Достаточно взбить их с творожным сыром и запечь, чтобы получить основу для необычного ужина, который можно каждый раз готовить с новой начинкой.