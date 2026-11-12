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Ещё недавно считалось безвкусицей: интерьерный тренд из 90-х снова на пике моды 0 437

Люблю!
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Интерьер
ФОТО: BB.LV/AI

То, от чего многие спешили избавиться во время ремонта, неожиданно возвращается в современные квартиры. Деревянные панели, массивная мебель и тёплые природные оттенки снова привлекают внимание дизайнеров. Однако теперь знакомые элементы интерьера 90-х используют совсем по-другому.

Ещё недавно деревянные панели на стенах ассоциировались со старомодным ремонтом. Их демонтировали, заменяя светлой краской, гладкими поверхностями и минималистичной отделкой.

Но интерьерная мода меняется. Сегодня дизайнеры всё чаще обращаются к эстетике прошлых десятилетий, возвращая в дома натуральное дерево, винтажную мебель и уютные, насыщенные цвета. Одним из заметных направлений стало переосмысление интерьеров 1990-х годов.

Почему 90-е снова входят в моду

Долгое время в оформлении квартир господствовал минимализм: белые стены, нейтральные оттенки, простая мебель и минимум декоративных деталей.

Однако постепенно многие начали воспринимать такие интерьеры как слишком холодные и безликие.

На смену строгой сдержанности приходит стремление создать более индивидуальное пространство, наполненное уютом и характером.

Именно поэтому вновь становятся популярными вещи, напоминающие о прошлом: деревянная отделка, старинные комоды, кресла необычной формы, узорчатые обои и декоративные элементы.

При этом дизайнеры не предлагают полностью воспроизводить обстановку 90-х. Главная идея — объединить знакомые ретродетали с современными решениями.

Деревянные панели — главный тренд

Самое неожиданное возвращение переживают деревянные стеновые панели.

В 90-е ими нередко обшивали целые комнаты, коридоры и даже потолки. Позднее подобную отделку стали считать устаревшей.

Сегодня дерево снова становится важным элементом интерьера, но используется гораздо более умеренно.

Например, деревянными панелями можно оформить только одну стену в гостиной — за диваном или телевизором. В спальне такая отделка эффектно смотрится за изголовьем кровати.

Особенно популярны панели с выразительной текстурой натурального дерева, вертикальные рейки и тёплые древесные оттенки.

Они добавляют помещению глубину, делают его визуально уютнее и хорошо сочетаются с современной мебелью.

Винтажная мебель получает вторую жизнь

Вместе с деревянной отделкой возвращается интерес к мебели прошлых десятилетий.

Массивные комоды, шкафы из натурального дерева, журнальные столики и кресла с необычными силуэтами снова становятся желанными предметами интерьера.

Причём покупать новую мебель под старину необязательно.

Иногда достаточно отреставрировать старый комод, заменить ручки или обновить покрытие.

Особенно интересно винтажные предметы смотрятся рядом с современными диванами, лаконичными светильниками и нейтральными стенами.

Такое сочетание помогает избежать ощущения, будто квартира осталась неизменной с прошлого века.

Какие цвета из 90-х снова популярны

Вместе с ретромебелью возвращается мода на тёплые, насыщенные оттенки.

Среди них особенно выделяются:

  • Шоколадный — хорошо сочетается с деревянной мебелью и создаёт ощущение солидности.

  • Бежевый — универсальный цвет для стен, пола и крупной мебели.

  • Зелёный оттенка авокадо — характерный ретроцвет, который отлично смотрится в сочетании с деревом.

  • Терракотовый — добавляет интерьеру тепла и природной выразительности.

  • Сиреневый — подходит для небольших декоративных акцентов.

  • Цвет магнолии — мягкий светлый оттенок, который помогает уравновесить насыщенные цвета.

Однако использовать всю палитру одновременно не стоит.

Дизайнеры советуют выбрать два-три основных оттенка и дополнить их нейтральными деталями.

Например, светлые стены, тёмный деревянный комод и терракотовые подушки создадут атмосферу ретро, не перегружая пространство.

Узорчатые обои и необычный декор

Ещё один привет из прошлого — обои с выразительными рисунками.

Геометрические узоры, растительные мотивы и орнаменты снова появляются в современных интерьерах.

Но если раньше ими оклеивали все стены, то теперь чаще используют для создания акцента.

Одной стены с интересным рисунком бывает достаточно, чтобы полностью изменить настроение комнаты.

Также возвращаются декоративные планки, витражные элементы, оригинальные светильники и предметы ручной работы.

Главное — не превращать квартиру в музей 90-х.

Как добавить модный ретростиль без ремонта

Чтобы воспользоваться новым трендом, необязательно затевать дорогостоящую переделку квартиры.

Можно начать с нескольких простых изменений.

Например, поставить в гостиную винтажное кресло, повесить зеркало в деревянной раме или добавить декоративные панели на небольшой участок стены.

Ещё более доступный вариант — обновить текстиль: выбрать подушки, плед, шторы или ковёр в характерных для ретростиля оттенках.

Если в комнате уже есть массивная деревянная мебель, её лучше сочетать с современными светильниками и простыми декоративными элементами.

Так интерьер сохранит лёгкость и не будет выглядеть перегруженным.

Главный секрет возвращения моды на 90-е заключается не в точном копировании прошлого, а в умении использовать знакомые вещи по-новому. Деревянные панели, которые ещё недавно считались признаком устаревшего ремонта, теперь способны стать самой стильной деталью современной квартиры.

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#дизайн #интерьер #ретро #уют
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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