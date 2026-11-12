Как развить навыки для востребованной профессии?

Пока мы размышляем о том, какие новые специальности появятся, возникает вопрос: как можно уже сейчас дать ребенку основу для будущей профессии, если самой профессии еще не существует? Дайте детям свободу выбора, определите направление, к которому у него лежит душа, но не забывайте предоставлять ему разнообразные знания, расширяйте его кругозор и закладывайте основу для творческого подхода к профессии.

Например, если ваш сын с детства помогает на кухне и хочет стать поваром, подумайте, как ему могут пригодиться навыки IT. Рецепт во многом похож на компьютерную программу, а принципы изобретения нового блюда мало чем отличаются от создания новой технологии.