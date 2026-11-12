Когда-то мы все мечтали стать космонавтами, учителями, пожарными или инженерами, отвечая на вопрос «кем ты будешь, когда вырастешь?» простыми и понятными словами. Однако с развитием технологий меняются и востребованные специальности. По оценкам экспертов, в ближайшие годы появится множество новых профессий. Можно ли подготовить образовательную базу для них уже сегодня? Конечно! Давайте разберемся в этом вопросе вместе с опытным специалистом и преподавателем, основателем и CEO онлайн-школы IT-профессий Rebotica Александром Киселевым.
Спойлер: существует особенный метод, который поможет ребенку адаптироваться к современным условиям и развить изобретательский подход.
Будущее профессий
Будущее рынка труда заключается не в получении одной конкретной специализации, а в умении развивать свои навыки и адаптироваться к решению нестандартных задач. Уже сейчас происходит процесс, когда для выполнения стандартных задач специалисты заменяются роботами, компьютерными программами или низкоквалифицированным персоналом. Это создает потребность в грамотных управленцах, креативщиках и программистах — тех, кто способен контролировать и оптимизировать процессы, а также изобретать что-то новое.
В наше время востребованы все компьютерные специальности, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением. Эта тенденция сохранится еще несколько десятилетий, и в будущем могут появиться новые профессии. Например, помимо обычных полицейских, могут появиться IT-следователи, а врачи будут востребованы те, кто способен управлять сложными роботами для проведения операций.
Что нужно ребенку для выбора профессии?
Эти тенденции означают, что даже если ваш ребенок хочет стать пожарным или ветеринаром, выбирая классическую профессию, ему пригодятся навыки IT и основы креативного мышления.
Если ребенка тянет к естественно-научным специальностям, к привычным терапевтам и хирургам добавятся гибридные профессии на стыке биохакинга, диетологии и профилактической медицины. Постоянно необходимо изобретать лекарства, проводить исследования и изучать человеческий организм — здесь важно не только внимательно читать учебники, но и развивать изобретательский и креативный подход. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в других сферах — от архитектуры и строительства до космических полетов и грузоперевозок.
Как развить навыки для востребованной профессии?
Пока мы размышляем о том, какие новые специальности появятся, возникает вопрос: как можно уже сейчас дать ребенку основу для будущей профессии, если самой профессии еще не существует? Дайте детям свободу выбора, определите направление, к которому у него лежит душа, но не забывайте предоставлять ему разнообразные знания, расширяйте его кругозор и закладывайте основу для творческого подхода к профессии.
Например, если ваш сын с детства помогает на кухне и хочет стать поваром, подумайте, как ему могут пригодиться навыки IT. Рецепт во многом похож на компьютерную программу, а принципы изобретения нового блюда мало чем отличаются от создания новой технологии.
В прошлом веке советский ученый Генрих Альтшуллер разработал принципы ТРИЗ — «теории решения изобретательских задач», универсальные приемы, которые лежат в основе любого изобретения. Многие компании, такие как NASA, IBM, Boeing, Intel, General Electric и Toyota, продолжают использовать эти методы для создания инноваций. На этой теории также основана ТРИЗ-педагогика, которая внедряется в программы обучения IT-профессиям.
Принципы ТРИЗ помогают ребенку адаптироваться к современным условиям, проявлять креативный подход и решать нестандартные задачи — это навыки, необходимые каждому из нас. Даже если ребенок не станет экспертом в IT-технологиях, он получит навыки, которые пригодятся ему в будущем и помогут стать успешным в востребованной профессии.
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