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Морковный крем-суп с имбирем: рецепт вкусного и полезного блюда 0 111

Люблю!
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Морковный крем-суп с имбирем: рецепт вкусного и полезного блюда

Имбирь с ярким и пряным вкусом добавляет восточную нотку многим блюдам, усиливая их вкус.

 

Ярко-оранжевый морковный суп, насыщенный витаминами и микроэлементами, необходимыми организму в межсезонье, является отличным выбором как для буднего дня, так и для выходного. При этом на его приготовление потребуется совсем немного времени.

Ингредиенты:

  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Морковь — 300 гр.
  • Картофель — 200 гр.
  • Лук репчатый — 200 гр.
  • Чеснок — 4 зубчика.
  • Имбирь — 50 гр.
  • Соль — 1 чайная ложка.
  • Специи: перец чили, кориандр, сушеный лайм.
  • Сливки — 250 мл.

Способ приготовления:

Нарежьте морковь и лук небольшими кубиками, измельчите чеснок, натрите имбирь на терке. Очистите картофель. Разогрейте в кастрюле оливковое масло и потушите лук до прозрачности, около 5 минут. Затем добавьте морковь и чеснок, готовьте еще 5 минут, помешивая. Введите имбирь, тимьян и чесночный порошок, обжаривайте еще 30 секунд.

Влейте в кастрюлю горячую воду, добавьте картофель, посолите и варите на медленном огне под крышкой 10 минут. Затем добавьте сливки и варите еще 5 минут. Снимите с огня и измельчите суп погружным блендером до получения гладкого пюре.

Разлейте по тарелкам, приправьте перцем и украсьте зеленью. Можно добавить миндаль, кунжут или мускатный орех.

Такое сочетание напоминает индийскую кухню.

Пряный, нежный и очень вкусный крем-суп. Обязательно попробуйте этот простой рецепт.

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Редакция BB.LV
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