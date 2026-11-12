Имбирь с ярким и пряным вкусом добавляет восточную нотку многим блюдам, усиливая их вкус.

Ярко-оранжевый морковный суп, насыщенный витаминами и микроэлементами, необходимыми организму в межсезонье, является отличным выбором как для буднего дня, так и для выходного. При этом на его приготовление потребуется совсем немного времени.

Ингредиенты:

Оливковое масло — 1 ст. л.

Морковь — 300 гр.

Картофель — 200 гр.

Лук репчатый — 200 гр.

Чеснок — 4 зубчика.

Имбирь — 50 гр.

Соль — 1 чайная ложка.

Специи: перец чили, кориандр, сушеный лайм.

Сливки — 250 мл.

Способ приготовления:

Нарежьте морковь и лук небольшими кубиками, измельчите чеснок, натрите имбирь на терке. Очистите картофель. Разогрейте в кастрюле оливковое масло и потушите лук до прозрачности, около 5 минут. Затем добавьте морковь и чеснок, готовьте еще 5 минут, помешивая. Введите имбирь, тимьян и чесночный порошок, обжаривайте еще 30 секунд.

Влейте в кастрюлю горячую воду, добавьте картофель, посолите и варите на медленном огне под крышкой 10 минут. Затем добавьте сливки и варите еще 5 минут. Снимите с огня и измельчите суп погружным блендером до получения гладкого пюре.

Разлейте по тарелкам, приправьте перцем и украсьте зеленью. Можно добавить миндаль, кунжут или мускатный орех.

Такое сочетание напоминает индийскую кухню.

Пряный, нежный и очень вкусный крем-суп. Обязательно попробуйте этот простой рецепт.