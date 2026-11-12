Имбирь с ярким и пряным вкусом добавляет восточную нотку многим блюдам, усиливая их вкус.
Ярко-оранжевый морковный суп, насыщенный витаминами и микроэлементами, необходимыми организму в межсезонье, является отличным выбором как для буднего дня, так и для выходного. При этом на его приготовление потребуется совсем немного времени.
Ингредиенты:
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Морковь — 300 гр.
- Картофель — 200 гр.
- Лук репчатый — 200 гр.
- Чеснок — 4 зубчика.
- Имбирь — 50 гр.
- Соль — 1 чайная ложка.
- Специи: перец чили, кориандр, сушеный лайм.
- Сливки — 250 мл.
Способ приготовления:
Нарежьте морковь и лук небольшими кубиками, измельчите чеснок, натрите имбирь на терке. Очистите картофель. Разогрейте в кастрюле оливковое масло и потушите лук до прозрачности, около 5 минут. Затем добавьте морковь и чеснок, готовьте еще 5 минут, помешивая. Введите имбирь, тимьян и чесночный порошок, обжаривайте еще 30 секунд.
Влейте в кастрюлю горячую воду, добавьте картофель, посолите и варите на медленном огне под крышкой 10 минут. Затем добавьте сливки и варите еще 5 минут. Снимите с огня и измельчите суп погружным блендером до получения гладкого пюре.
Разлейте по тарелкам, приправьте перцем и украсьте зеленью. Можно добавить миндаль, кунжут или мускатный орех.
Такое сочетание напоминает индийскую кухню.
Пряный, нежный и очень вкусный крем-суп. Обязательно попробуйте этот простой рецепт.
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