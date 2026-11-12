Субстрат из леса

Осенью я заготавливаю ценный субстрат для комнатных цветов — древесный мох. Я собираю его в лесу, приношу домой, измельчаю, протираю через решето и складываю в пакет, чтобы использовать зимой по мере необходимости.

Мох полезно добавлять в грунт в горшках (в соотношении 1:1). Он делает землю более рыхлой и хорошо удерживает влагу. В результате земля остается влажной, и растения меньше страдают от сухости в помещении в отопительный сезон.

Кроме того, во мху хорошо укореняются черенки. Для этого нужно насыпать мох в горшок (без дренажного слоя) и полить водой. Затем углубить черенок в мох и накрыть горшок прозрачным пакетом.

Растения, размножающиеся розетками, я укореняю сразу на постоянном месте с помощью мха. Я отрезаю дочернюю розетку от материнского куста острым ножом, обрабатываю ее толченым активированным углем. Затем делаю ямку в земле в цветочном горшке, наполняю ее влажным мхом, устанавливаю в центр мха розетку и накрываю стеклянной банкой до укоренения.

Кроме того, во мху отлично прорастают семена, что пригодится весной при посеве рассады.

Если цветы засохли

В жизни был период, когда мне часто приходилось ездить в командировки, и поливать цветы дома было некому. Я пробовала разные методы, такие как капельный полив, но они не всегда срабатывали. Иногда возвращалась, и некоторые цветы уже засохли. Если цветы только привяли, это не страшно. Достаточно полить их подслащенной водой (1 ч. л. на 1 л) и опрыскать минералкой, и листья вновь становятся упругими. В более тяжелых случаях приходилось применять другие методы, чтобы спасти растения.

Самые засохшие цветы я ставила по одному в ведро на брусок из дерева. Наливала туда воды так, чтобы уровень был чуть ниже дна горшка, накрывала ведро крышкой и оставляла, пока вода не остынет. После паровой бани, даже если кончики ветвей и листья погибли, сохранившийся стебель дает новые ростки, иногда от корня.

Еще один эффективный метод: набрать в банку воды и установить ее немного выше цветка. Смочить в воде шерстяные нитки, обвить ими растение, а концы опустить в банку. Вода по ниткам спускается до цветка, равномерно его смачивая, и через пару-тройку дней он оживает и начинает расти.

Парник от паутинного клеща

Паутинный клещ появляется при сухом, теплом воздухе и боится повышенной влажности. Если на ваши домашние растения напал этот вредитель, воспользуйтесь следующим методом.

Как только вы заметите на веточках растения тонкие паутинки, разведите в 0,5 л теплой воды 1 ст. л. средства для мытья посуды и добавьте пару капель нашатырного спирта. Залейте раствор во флакон с распылителем и опрыскайте пораженное растение, особенно тщательно обработав нижнюю сторону листьев, где обычно прячутся клещи.

Затем возьмите прозрачный полиэтиленовый пакет, поставьте в него растение, наполните воздухом и плотно завяжите. Держите цветок в таком парнике на затененном подоконнике три дня. После этого достаньте его из пакета, промойте теплой водой из душа, обсушите в тени и верните на окно. Паутинный клещ должен отступить.

"1000 секретов".