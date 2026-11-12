Дочь голливудской звезды Брюса Уиллиса Таллула резко отреагировала на публикацию о здоровье своего отца, страдающего лобно-височной деменцией. Особенно её возмутили слова неназванного источника, который сравнил поведение актёра с поведением маленького ребёнка.

32-летняя Таллула Уиллис публично выступила против распространения личной информации о состоянии её отца. Поводом стала публикация британского издания Daily Mail, в которой неназванный источник заявил, что 71-летний актёр теперь «ведёт себя как ребёнок».

Как сообщает Parade, дочь звезды «Крепкого орешка» прокомментировала эти слова в историях своего Instagram.

Таллула призналась, что особенно болезненно восприняла подобное описание, поскольку оно могло исходить от человека, знакомого с её семьёй.

По её словам, поклонники актёра со всего мира неоднократно призывали родственников проявлять осторожность при публикации фотографий и сведений о его здоровье.

Однако теперь, как отметила Таллула, кто-то из окружения семьи, предположительно друг или родственник, позволил себе поделиться с журналистами столь личными подробностями.

«Так называемый друг, член семьи или источник, который рассказал, что он теперь ведёт себя как ребёнок, — как это вообще допустимо? Кто вы?» — возмутилась дочь актёра.

Своё обращение она завершила категоричным требованием:

«Держитесь подальше от моей семьи!»

Что известно о болезни Брюса Уиллиса

О серьёзных проблемах со здоровьем Брюса Уиллиса его родственники впервые публично сообщили в марте 2022 года. Тогда стало известно, что у актёра диагностирована афазия — нарушение речи и способности понимать или использовать язык.

Из-за заболевания звезда Голливуда был вынужден завершить актёрскую карьеру.

В феврале 2023 года семья сообщила об уточнённом диагнозе — лобно-височной деменции.

Это нейродегенеративное заболевание, которое может затрагивать речь, поведение, эмоциональные реакции и личностные особенности человека.

В отличие от болезни Альцгеймера, при некоторых формах лобно-височной деменции на первый план выходят не нарушения памяти, а изменения поведения и способности общаться.

Уиллис, прославившийся благодаря фильмам «Крепкий орешек», «Шестое чувство» и «Криминальное чтиво», с тех пор практически не появляется на публике.

Семья старается защитить актёра

Родные Брюса Уиллиса периодически делятся с поклонниками фотографиями и новостями о его жизни. Однако они стараются самостоятельно определять, какие подробности можно предавать огласке.

Резкая реакция Таллулы показывает, насколько болезненно семья воспринимает сообщения, в которых состояние актёра описывают без уважения к его достоинству и частной жизни.

При этом слова анонимного источника о поведении Уиллиса не являются официальной медицинской информацией, и независимо подтвердить их невозможно.

Своим обращением Таллула дала понять: открытость семьи в вопросах болезни Брюса Уиллиса не означает, что посторонние вправе раскрывать любые подробности его состояния.