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Холодильник больше не ставят как раньше: три кухонных тренда 2026 года 0 66

Люблю!
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Холодильник
ФОТО: BB.LV/AI

Привычный способ размещения холодильника постепенно уступает место новым дизайнерским решениям. Теперь крупную бытовую технику стараются сделать практически незаметной, чтобы кухня выглядела просторнее, аккуратнее и дороже. Причём добиться такого эффекта можно даже без капитального ремонта.

Холодильник — один из самых крупных предметов на кухне. Нередко он выступает за линию шкафов, нарушает симметрию мебельного гарнитура и визуально загромождает пространство.

Однако современные дизайнеры предлагают отказаться от привычного размещения холодильника отдельно у стены. Вместо этого технику всё чаще объединяют с кухонной мебелью или скрывают за декоративными фасадами.

Как пишет bb.lv со ссылкой на рекомендации House Beautiful, в 2026 году особенно актуальны три способа организации кухонного пространства.

1. Холодильник в высокой мебельной колонне

Одно из популярных решений — объединить крупную бытовую технику в единую вертикальную композицию.

Холодильник размещают рядом с высокими шкафами для хранения продуктов, духовым шкафом и микроволновой печью. Все элементы оформляют в одном стиле, используя одинаковые фасады.

Особенно эффектно выглядят конструкции, доходящие до потолка.

В результате вместо нескольких отдельных предметов получается цельная мебельная стена, которая делает интерьер более гармоничным.

Такой подход особенно полезен на небольших кухнях. Высокие шкафы позволяют рациональнее использовать пространство, а рабочие поверхности остаются свободными.

2. Специальная ниша для холодильника

Другой вариант — предусмотреть для холодильника отдельную нишу.

Её можно создать с помощью мебельных конструкций или запланировать ещё на этапе ремонта.

Холодильник, установленный в углублении, меньше выступает за линию гарнитура и выглядит менее громоздким. Пространство над ним удобно использовать для дополнительных шкафов.

Особенно хорошо такое решение подходит для больших двухдверных моделей.

Однако при проектировании ниши необходимо учитывать размеры конкретного холодильника. Важно оставить предусмотренные производителем вентиляционные зазоры, обеспечить отвод тепла и возможность обслуживания техники.

Также нужно проверить, сможет ли дверца полностью открываться.

3. Скрытый холодильник за мебельными фасадами

Для кухонь, объединённых с гостиной, дизайнеры предлагают ещё более эффектный вариант — спрятать бытовую технику за мебельными дверцами.

В закрытом состоянии такая кухня напоминает обычную стену из шкафов. За фасадами могут находиться холодильник, кофемашина, тостер и другие приборы.

Особенно интересны системы с раздвижными дверцами pocket doors. При открывании они уходят внутрь боковых частей мебельной конструкции и не мешают передвижению по кухне.

Когда техника не используется, дверцы закрывают, возвращая помещению аккуратный и минималистичный вид.

Подобные решения особенно востребованы в современных квартирах-студиях, где кухня постоянно находится на виду.

При этом важно учитывать, что не каждый отдельно стоящий холодильник можно закрывать мебельным фасадом. Для полностью скрытого размещения обычно используют специально предназначенные для встраивания модели.

Как обновить кухню без больших затрат

Чтобы холодильник перестал выделяться на фоне мебели, необязательно менять весь кухонный гарнитур.

Иногда достаточно установить рядом высокий шкаф, подобрать мебель в цвет корпуса холодильника или оформить окружающую стену в единой цветовой гамме.

Ещё один приём — расположить холодильник у края кухонного гарнитура, чтобы он не разрывал рабочую зону.

Перед перестановкой дизайнеры советуют обратить внимание на несколько важных моментов: удобство открывания дверцы, расстояние до плиты и духовки, вентиляцию и доступ к розетке.

Не стоит забывать и о повседневном удобстве. Даже самый красивый интерьер быстро разочарует, если холодильником будет неудобно пользоваться.

Главный принцип современной кухни — визуальная целостность. Чем меньше крупная бытовая техника выделяется на фоне мебели, тем более спокойным, просторным и дорогим выглядит интерьер.

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#ремонт #кухня #интерьер #холодильник #мебель
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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