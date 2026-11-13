Повышенное артериальное давление нередко называют тихим убийцей: человек может годами не подозревать о проблеме, пока она не приведёт к серьёзным последствиям. Между тем снизить риски помогают не только лекарства, но и правильное питание. Британский диетолог назвала четыре группы продуктов, которые особенно полезны для здоровья сердца и сосудов.

Гипертония — одно из самых распространённых хронических заболеваний. Её главная опасность заключается в том, что повышенное давление часто не сопровождается заметными симптомами.

При этом длительная гипертония увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, повышая риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых осложнений.

Как сообщает венгерское издание Mindmegette, старший диетолог Британского фонда сердца Виктория Тейлор рекомендует обратить внимание на принципы DASH-диеты — системы питания, разработанной для профилактики и контроля повышенного артериального давления.

В основе такого рациона — овощи, фрукты, нежирные источники белка, цельнозерновые продукты и молочные продукты с пониженным содержанием жира.

1. Овощи и фрукты: особое внимание свёкле

Овощи и фрукты должны регулярно присутствовать в рационе каждого человека, но при повышенном давлении их значение особенно велико.

Одним из наиболее интересных продуктов специалисты считают свёклу.

Она содержит природные нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота. Это соединение способствует расслаблению и расширению кровеносных сосудов, благодаря чему может помогать снижать артериальное давление.

Некоторые исследования показывают, что употребление свекольного сока способно оказывать умеренное положительное влияние на показатели давления.

Кроме свёклы, диетолог советует чаще включать в меню сельдерей, листовую капусту, клубнику и бананы.

Особенно важен калий, содержащийся во многих овощах и фруктах. Он участвует в регулировании водно-солевого баланса организма и помогает поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

При этом людям с заболеваниями почек или принимающим некоторые лекарства необходимо согласовывать увеличение потребления калия с врачом.

2. Нежирные белковые продукты: меньше колбасы, больше рыбы

Второй важный компонент рациона — качественные источники белка.

Белок помогает дольше сохранять чувство сытости и может облегчать контроль массы тела. Это особенно важно, поскольку снижение избыточного веса нередко способствует уменьшению артериального давления.

Вместо жирного красного мяса и переработанных мясных продуктов диетолог рекомендует чаще выбирать курицу, индейку, рыбу, яйца и бобовые.

Особенно полезны чечевица, фасоль и нут. Помимо растительного белка, они содержат пищевые волокна, которые благоприятно влияют на обмен веществ и помогают поддерживать здоровье сердца.

3. Цельнозерновые продукты: простая замена с большой пользой

Третья рекомендация касается привычных гарниров и хлеба.

Белый хлеб, выпечку из очищенной муки и белый рис желательно чаще заменять цельнозерновыми аналогами.

В рацион стоит включать овсянку, бурый рис, цельнозерновой хлеб и другие крупы, богатые пищевыми волокнами.

Такие продукты содержат больше клетчатки и ряда полезных питательных веществ.

Клетчатка поддерживает нормальное пищеварение, способствует более длительному насыщению и помогает контролировать массу тела.

Кроме того, рацион с достаточным количеством цельнозерновых продуктов связан с более благоприятными показателями сердечно-сосудистого здоровья.

4. Нежирные молочные продукты: источник кальция

Четвёртая группа — молочные продукты с пониженным содержанием жира.

Натуральный йогурт, кефир и молоко обеспечивают организм кальцием и другими питательными веществами, необходимыми для нормальной работы мышц и сосудов.

Исследования связывают достаточное потребление кальция с более благоприятным контролем артериального давления.

Диетолог рекомендует отдавать предпочтение натуральным продуктам без большого количества добавленного сахара.

Например, полезным вариантом завтрака может стать овсянка с натуральным йогуртом и свежими ягодами.

Что ещё важно при повышенном давлении?

Принципы DASH-диеты не ограничиваются выбором четырёх групп продуктов.

Одно из важнейших правил — сокращение количества соли в рационе. Избыток натрия способствует повышению артериального давления, поэтому стоит обращать внимание не только на соль, добавляемую при приготовлении пищи, но и на её содержание в колбасах, готовых соусах, снеках и полуфабрикатах.

Дополнительную пользу могут принести регулярная физическая активность, поддержание здорового веса и ограничение употребления алкоголя.

Может ли питание заменить таблетки?

Несмотря на пользу правильного рациона, диетологи подчёркивают: никакой отдельный продукт не способен заменить назначенное врачом лечение гипертонии.

Свёкла, рыба, овсянка и натуральный йогурт могут стать частью питания, помогающего контролировать давление, но не являются лекарствами.

Если показатели давления регулярно превышают норму, необходимо обратиться к врачу и выяснить причину.

Главный вывод специалистов прост: для здоровья сосудов важен не один чудодейственный продукт, а ежедневные пищевые привычки. Именно регулярность и сбалансированность рациона способны принести наибольшую пользу.