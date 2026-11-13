57-летняя Дженнифер Лопес вновь оказалась в центре внимания после презентации новой песни Proof of Love в Метрополитен-музее Нью-Йорка. Певица устроила эффектное шоу с танцовщиками и появилась перед публикой в откровенном наряде. Однако вместо восторгов артистка столкнулась с волной насмешек: пользователи социальных сетей усомнились в её вокальных способностях и посоветовали завершить карьеру.

Выступление состоялось на мероприятии Bilt Town Square. Для выхода на сцену Лопес выбрала облегающий сетчатый комбинезон и необычный головной убор, напоминающий экстравагантные аксессуары эпохи 1920-х годов.

Появление певицы было обставлено с театральным размахом: танцовщики вынесли её на плечах прямо к зрителям.

Однако эффектная постановка понравилась далеко не всем.

«Кто на самом деле поёт?»

В социальных сетях разгорелось обсуждение выступления. Многие комментаторы обратили внимание не столько на костюм и хореографию, сколько на вокал артистки.

«Выступление — интересный способ сказать, что она не поёт», — иронизировал один из пользователей.

«Это смешно, просто комедия», — добавил другой.

Некоторые зрители предположили, что во время шоу Лопес могла использовать заранее записанный вокал.

«Я не думаю, что это Дженнифер поёт», «Кто поёт на этот раз?», «Кто поёт, потому что это не Дженнифер?» — писали комментаторы.

Другие не скрывали раздражения по поводу очередного сценического появления звезды.

«Я люблю Дженнифер, но иди на пенсию, детка. Ты уже всё доказала. Наслаждайся плодами своей работы за кадром», — посоветовал один из пользователей.

«Дженнифер, иди отдохни», «Когда она просто остановится?», «Она не может петь», — продолжали критики.

Нашлось место и шуткам о бывшем муже певицы Бене Аффлеке.

«Интересно, увидит ли Бен эту чушь и просто вздохнёт с облегчением», — написал один из комментаторов.

При этом подобные высказывания отражают мнение отдельных интернет-пользователей, а не объективную оценку вокальных способностей артистки.

Новые образы и слухи о романе

Несмотря на критику, Лопес продолжает активно выступать и экспериментировать с внешностью.

В конце октября певица привлекла внимание поклонников необычным костюмом на Хэллоуин. Она перевоплотилась в Барбареллу — героиню Джейн Фонды из одноимённого фантастического фильма 1968 года.

Тем временем обсуждения вызывает и личная жизнь знаменитости.

В прессе появились слухи о возможном романе Лопес с 46-летним британским актёром и комиком Бреттом Голдстином.

Поводом для предположений стала их совместная работа в романтической комедии «Служебный роман», где артисты сыграли влюблённую пару.

По словам источника из окружения знаменитостей, Голдстин отличается от бывшего мужа Лопес Бена Аффлека более лёгким отношением к светской жизни. Актёр любит вечеринки и, как утверждает инсайдер, не появляется на публичных мероприятиях с недовольным выражением лица.

Впрочем, сами Лопес и Голдстин слухи о романтических отношениях официально не подтверждали.

И хотя некоторые интернет-пользователи настойчиво отправляют её на пенсию, сама Дженнифер Лопес, судя по новым музыкальным проектам и ярким выступлениям, пока не собирается прощаться со сценой. Певица по-прежнему остаётся одной из самых обсуждаемых звёзд шоу-бизнеса.