Иногда даже модная стрижка или дорогая краска для волос могут дать неожиданный эффект — вместо свежего и молодого образа подчеркнуть усталость, морщинки и возрастные изменения. Парикмахер Ник Уиллис назвал три распространённые ошибки, которых стоит избегать женщинам после 40 лет.

При этом специалист подчёркивает: возраст не должен диктовать, какую причёску носить. Необязательно коротко стричься, отказываться от длинных локонов или закрашивать седину. Гораздо важнее учитывать особенности лица, оттенок кожи и состояние волос.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на издание Egeszseg Kalauz, некоторые привычные решения могут визуально делать черты лица более жёсткими и подчёркивать признаки усталости.

Ошибка № 1. Слишком тёмный цвет волос

Насыщенный чёрный или очень тёмный оттенок способен создавать резкий контраст с кожей лица. Из-за этого мелкие морщинки, тёмные круги под глазами и неровности кожи иногда становятся заметнее.

Вместо желаемого омолаживающего эффекта можно получить более строгий и уставший вид.

Однако это вовсе не означает, что после 40 лет нужно обязательно становиться блондинкой.

По словам специалиста, гораздо важнее подобрать оттенок, который гармонирует с естественным цветом кожи. Иногда достаточно сделать цвет чуть мягче или добавить несколько более светлых прядей, чтобы лицо выглядело свежее.

Ошибка № 2. Короткая стрижка только из-за возраста

Существует распространённое мнение, что после 40 или 50 лет длинные волосы уже неуместны. Однако парикмахер считает такой подход ошибочным.

Ухоженные длинные волосы могут выглядеть не менее привлекательно, чем короткая стрижка.

Более того, неправильно подобранная короткая причёска иногда чрезмерно открывает лицо и подчёркивает его особенности, которые женщина предпочла бы смягчить.

Универсального правила здесь нет. Кому-то идеально подходит короткое каре, другим — волосы до плеч или длинные локоны.

Главное — не возраст, а форма стрижки, состояние волос и то, насколько комфортно женщина чувствует себя с выбранной причёской.

Особое внимание стоит уделять кончикам. Сухие, ломкие и секущиеся волосы могут придавать причёске неухоженный вид независимо от её длины.

Ошибка № 3. Слишком тугой хвост или пучок

Гладко зачёсанные назад волосы выглядят элегантно, но подходят не всем.

Если хвост или пучок сильно затянут, лицо оказывается полностью открытым. Это может визуально подчеркнуть морщинки, изменение овала лица и недостаточную густоту волос у линии роста.

Кроме того, постоянное натяжение прядей способно навредить самим волосам.

При регулярном использовании тугих причёсок может развиться тракционная алопеция — выпадение волос из-за длительного механического натяжения. В тяжёлых случаях повреждение волосяных фолликулов бывает необратимым.

Поэтому специалист советует чаще выбирать свободные укладки: низкий хвост, мягкий пучок или причёску с несколькими прядями возле лица.

Такие варианты выглядят естественно и помогают смягчить черты.

А что делать с сединой?

Седые волосы вовсе не обязательно закрашивать. Серебристые оттенки давно стали самостоятельным модным направлением.

Однако значение имеет не только наличие седины, но и её оттенок.

Тусклый, неравномерный серый цвет иногда делает лицо визуально бледнее. А ухоженные серебристые волосы с красивыми переходами оттенков, наоборот, могут выглядеть очень эффектно.

Поэтому главное — поддерживать здоровье волос, их блеск и аккуратную форму причёски.

Почему после 40 лет волосы меняются?

С возрастом волосы нередко становятся тоньше, суше и менее эластичными. У некоторых женщин снижается их густота.

Дополнительное влияние могут оказывать гормональные изменения, особенно в период менопаузы.

Поэтому средства, которые прекрасно подходили в 25 лет, после 40 могут уже не давать прежнего результата.

Специалисты рекомендуют регулярно увлажнять волосы, пользоваться щадящими средствами и ограничивать воздействие высоких температур при укладке.

Если же волосы начинают выпадать внезапно, очень интенсивно или отдельными участками, стоит обратиться к врачу. Причины могут быть связаны не только с возрастом, но и с заболеваниями щитовидной железы, гормональными нарушениями и другими состояниями.

Главный секрет удачной причёски

После 40 лет важно не пытаться выглядеть моложе любой ценой, а выбирать стрижку и цвет волос, которые подчёркивают индивидуальность.

Мягкие оттенки, естественный объём, здоровый блеск и правильно подобранная форма зачастую делают для внешности больше, чем следование строгим возрастным правилам.