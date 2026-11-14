Ранние исследования показывают, что некоторые виды человеческой пищи могут быть включены в рацион собак. Ученые исследуют, означает ли переход на естественную "предковую диету", что питомец станет более здоровым, и что произойдет, если кормить его только человеческой едой.

Исследования доказали, что мнение о вреде человеческой пищи для собак в основном основано на маркетинге, а не науке. Некоторые продукты, такие как шоколад, приправы и определенные фрукты, действительно стоит избегать, но белки и овощи вполне подходят для животных.

Опросы показывают, что многие владельцы питомцев все еще считают, что объедки со стола опасны для собак, в то время как сухой корм содержит необходимые питательные вещества. После скандала с рядом сухих кормов тенденция начала меняться, и на рынке появились новые беззерновые корма.

В новом исследовании диетолог Келли Суонсон из Университета Иллинойс с коллегами изучили три различные диеты: сухой корм, беззерновой корм и "предковую диету".

Четыре недели ученые кормили дюжину биглей определенным кормом и обнаружили, что на стандартной диете из сухих кормов собакам приходилось есть намного больше, чтобы поддерживать массу тела. В результате они испражнялись в три раза больше, чем во время "предковой диеты". Диета из беззерновых кормов показала, что животные испражнялись в 1,5 – 1,7 раза больше.

Результаты исследования показывают, что питательные вещества в человеческой пище легче перевариваются собаками. Более того, ученые обнаружили, что "предковая" и беззерновая диеты, по-видимому, модифицируют кишечные бактерии животных таким образом, как это не может делать сухой корм.

По словам Суонсон, уникальные микробные профили, обнаруженные в фекалиях собак, связаны с обработкой рациона. Более ранние исследования также показали, что диета из сырого или приготовленного мяса может изменить микробиом питомцев.