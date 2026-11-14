Приготовить вкусный десерт можно без духовки. Для этого понадобятся несколько ингредиентов, миска и кастрюля.

Ингредиенты:

печенье — 100 г

яичные желтки — 2 шт.

сахар — 80 г

кукурузный крахмал — 20 г

молоко — 400 г

сливочное масло — 20 г

какао — 15 г

шоколад — 80 г

крем — 50 мл

Сначала выложите печенье на дно стеклянной квадратной миски.

В это время в другой посуде смешайте желтки с сахаром. Хорошо перемешайте (можно использовать блендер). Затем добавьте кукурузный крахмал и снова тщательно перемешайте. После этого влейте молоко.

Ставьте смесь на огонь и кипятите в течение одной минуты после появления первых пузырьков. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Выливайте половину готовой начинки на печенье, хорошо утрамбовывая, и выложите еще один слой печенья.

В оставшуюся половину начинки добавьте какао и тщательно перемешайте. Полученную смесь выложите на десерт и отправьте в холодильник на полчаса.

Тем временем растопите шоколад в микроволновке. Добавьте в разогретый шоколад крем, перемешайте и выложите на верх десерта. Отправьте его снова в холодильник на полчаса.