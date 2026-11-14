Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Десерт за 5 минут без использования духовки и сгущенки 0 141

Люблю!
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Десерт за 5 минут без использования духовки и сгущенки

Сладкий десерт может стать отличным дополнением к любому приему пищи.

 

Приготовить вкусный десерт можно без духовки. Для этого понадобятся несколько ингредиентов, миска и кастрюля.

Ингредиенты:

  • печенье — 100 г
  • яичные желтки — 2 шт.
  • сахар — 80 г
  • кукурузный крахмал — 20 г
  • молоко — 400 г
  • сливочное масло — 20 г
  • какао — 15 г
  • шоколад — 80 г
  • крем — 50 мл

Сначала выложите печенье на дно стеклянной квадратной миски.

В это время в другой посуде смешайте желтки с сахаром. Хорошо перемешайте (можно использовать блендер). Затем добавьте кукурузный крахмал и снова тщательно перемешайте. После этого влейте молоко.

Ставьте смесь на огонь и кипятите в течение одной минуты после появления первых пузырьков. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Выливайте половину готовой начинки на печенье, хорошо утрамбовывая, и выложите еще один слой печенья.

В оставшуюся половину начинки добавьте какао и тщательно перемешайте. Полученную смесь выложите на десерт и отправьте в холодильник на полчаса.

Тем временем растопите шоколад в микроволновке. Добавьте в разогретый шоколад крем, перемешайте и выложите на верх десерта. Отправьте его снова в холодильник на полчаса.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: сениор
Наша Латвия
Изображение к статье: Мужчины
В мире
Изображение к статье: небоскребы Риги
ЧП и криминал
Изображение к статье: Путин, Трамп и Си
В мире
Изображение к статье: Детская истерика
Люблю!
Изображение к статье: Деловой район Риги и флаги Латвии и Швеции.
Бизнес
2
Изображение к статье: сениор
Наша Латвия
Изображение к статье: Мужчины
В мире
Изображение к статье: небоскребы Риги
ЧП и криминал

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Полярный медведь дремлет в цветах
Изображение к статье: Три совета, как заставить детей есть больше фруктов и овощей
Изображение к статье: Женщина у стиральной машины
Изображение к статье: Крысы могут чувствовать музыкальный ритм и двигаться в такт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео