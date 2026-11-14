Сладкий десерт может стать отличным дополнением к любому приему пищи.
Приготовить вкусный десерт можно без духовки. Для этого понадобятся несколько ингредиентов, миска и кастрюля.
Ингредиенты:
- печенье — 100 г
- яичные желтки — 2 шт.
- сахар — 80 г
- кукурузный крахмал — 20 г
- молоко — 400 г
- сливочное масло — 20 г
- какао — 15 г
- шоколад — 80 г
- крем — 50 мл
Сначала выложите печенье на дно стеклянной квадратной миски.
В это время в другой посуде смешайте желтки с сахаром. Хорошо перемешайте (можно использовать блендер). Затем добавьте кукурузный крахмал и снова тщательно перемешайте. После этого влейте молоко.
Ставьте смесь на огонь и кипятите в течение одной минуты после появления первых пузырьков. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Выливайте половину готовой начинки на печенье, хорошо утрамбовывая, и выложите еще один слой печенья.
В оставшуюся половину начинки добавьте какао и тщательно перемешайте. Полученную смесь выложите на десерт и отправьте в холодильник на полчаса.
Тем временем растопите шоколад в микроволновке. Добавьте в разогретый шоколад крем, перемешайте и выложите на верх десерта. Отправьте его снова в холодильник на полчаса.
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