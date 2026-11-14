Существуют песни, под которые так и хочется танцевать или хотя бы покачивать головой в такт музыке. Исследования японских ученых показали, что крысы также не могут сопротивляться музыкальному ритму и инстинктивно двигаются в такт с музыкой. Ранее считалось, что так может делать только человек, и это открытие дает новое представление о разуме животных.

Новое исследование ученых из Токийского университета, Япония, показало, что крысы могут кивать головой в такт музыке. Исследователи заставили крыс слушать песни Леди Гаги, группы Queen, Майкла Джексона и Maroon 5. Оказалось, что грызуны реагируют на музыкальные ритмы.

"Крысы показали врожденную, то есть без какой-либо подготовки или предварительного воздействия музыки, синхронизацию с ритмами, особенно в пределах 120-140 ударов в минуту. Такое чувство ритма присуще только человеку, то есть мы естественным образом распознаем ритм и можем на него реагировать. Кто-то пускается в пляс, а кто-то просто качает головой в такт музыке. Музыка оказывает сильное воздействие на мозг и влияет на эмоции и познание", — говорит Хирокадзу Такахаши из Токийского университета.

Хотя в прошлом были известны случаи, когда птицы танцевали под музыку, в частности это касается какаду, в новом исследовании ученые решили выяснить, могут ли это делать крысы. Во время эксперимента ученые оснастили специальными датчиками 10 крыс, чтобы отслеживать их самые незаметные движения головой. Одноминутные отрывки из разных музыкальных произведений воспроизводили в разном темпе. Ученые считали, что крысы будут реагировать лучше на более быструю музыку, ведь их организм, включая биение сердца, "работает" быстрее, чем у человека. Но оказалось, что это не так.

В эксперименте также принимали участие 20 добровольцев-людей, которые слушали те же музыкальные отрывки, что и крысы. Оптимальным темпом музыки и для людей, и для крыс оказался ритм в диапазоне 120-140 ударов в минуту.

Самое главное, что крысы точно подали в такт музыке и качали головой в то же время, что и люди при прослушивании музыки. Чем быстрее становилась музыка, тем меньше крысы качали головой, как и люди. По словам ученых, это открытие предполагает, что еще больше видов животных, чем считалось раньше, могут синхронизировать звуки с движениями, как и люди.

Теперь ученые планируют исследовать, как другие свойства музыки, такие как мелодия и гармония, могут влиять на мозг не только животных, но и людей.