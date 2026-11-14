Стиральная машина избавляет нас от множества домашних хлопот, но далеко не все вещи можно без опасений отправлять в барабан. Некоторые ткани теряют форму, металлические детали повреждают механизм, а отдельные загрязнения могут представлять даже пожарную опасность.

Специалисты назвали восемь распространённых ошибок, которые способны обернуться испорченной одеждой и дорогостоящим ремонтом.

Многие привыкли стирать практически всё подряд, выбирая подходящую температуру и программу. Однако даже самый деликатный режим не гарантирует безопасности, если вещь изначально не предназначена для машинной стирки.

Перед загрузкой белья важно проверять не только состав ткани, но и рекомендации производителя.

1. Одежда с пайетками, бисером и кружевом

Нарядные платья, блузки и другие изделия с декоративными элементами требуют особого обращения.

При вращении барабана пайетки могут отрываться, бисер — повреждаться, а вышивка — деформироваться. Особенно уязвимы украшения, приклеенные к ткани.

Кружево тоже находится в зоне риска: оно легко цепляется за молнии, крючки и пуговицы соседних вещей.

Как правильно: небольшие пятна лучше удалять локально. Для полноценной очистки выбирайте ручную стирку или химчистку, если это предусмотрено этикеткой.

2. Бюстгальтеры с косточками

Обычное нижнее бельё нередко допускает машинную стирку, но с бюстгальтерами, особенно кружевными и с металлическими косточками, следует быть осторожнее.

Во время стирки косточка может выйти из ткани, застрять в механизме машины или повредить другие вещи.

Крючки и застёжки также способны цепляться за одежду, а интенсивное вращение барабана постепенно растягивает эластичные волокна.

Как правильно: используйте специальный мешочек для белья, предварительно застегнув бюстгальтер. Выбирайте деликатную программу, если машинная стирка разрешена производителем. Самые нежные изделия лучше стирать вручную.

3. Одежда с монетами и ключами в карманах

Забытые мелочи — одна из самых распространённых причин неприятностей при стирке.

Монеты, ключи, заколки и другие твёрдые предметы могут повредить барабан, попасть в сливную систему и вызвать неисправности.

Иногда посторонние предметы становятся причиной сильного шума, проблем со сливом воды и даже повреждения стекла дверцы.

Как правильно: перед каждой стиркой тщательно проверяйте карманы. Особое внимание уделяйте джинсам, курткам и детской одежде.

4. Кроссовки с кожаными вставками

Не вся спортивная обувь выдерживает машинную стирку.

Натуральная кожа плохо переносит длительное воздействие воды и моющих средств. После стирки она может стать жёсткой, деформироваться или потерять первоначальный вид.

Кроме того, некоторые материалы подошвы и клеевые соединения могут повреждаться под действием влаги и механической нагрузки.

Как правильно: кожаные элементы очищайте мягкой тканью и подходящими средствами. Текстильные кроссовки стирайте в машине только в том случае, если это разрешает производитель.

5. Одежда с пятнами бензина и растворителей

Это одна из самых опасных ошибок.

Если на одежду попали бензин, растворитель, разбавитель краски или другие легковоспламеняющиеся вещества, обычная стирка не гарантирует полного удаления опасных остатков.

Особенно велик риск при последующей сушке в сушильной машине, где используется нагрев.

Как правильно: не отправляйте такую одежду в сушильную машину и не пытайтесь стирать сильно загрязнённые вещи обычным способом. Следуйте указаниям производителя химического вещества. При необходимости обратитесь за профессиональной помощью, обязательно сообщив о характере загрязнения.

6. Вещи, покрытые шерстью животных

Владельцы кошек и собак хорошо знают, как трудно избавиться от шерсти на одежде и пледах.

Однако отправлять сильно покрытые шерстью вещи прямо в барабан — плохая идея.

Намокшие волоски сбиваются в комки, оседают на уплотнителях и фильтрах, а иногда попадают в сливную систему.

Кроме того, после стирки шерсть может оказаться на других вещах.

Как правильно: сначала удалите основную массу шерсти липким роликом, щёткой или специальной перчаткой. Только после этого загружайте одежду в машину.

7. Слишком много белья за один раз

Желание постирать всё за один цикл понятно, но перегруженный барабан плохо справляется со своей задачей.

Когда вещи плотно набиты, вода и моющее средство распределяются неравномерно. В результате одежда может остаться грязной или плохо выполосканной.

Кроме того, чрезмерная нагрузка создаёт дополнительное напряжение для двигателя, подшипников и других деталей машины.

Как правильно: соблюдайте ограничения по весу белья, указанные в инструкции. Помните, что для деликатных программ допустимая загрузка часто меньше максимальной.

Большие одеяла и тяжёлые пледы лучше стирать в машинах подходящей вместимости.

8. Деловые костюмы

Пиджаки и классические брюки нередко имеют сложную конструкцию, включающую подкладку, проклеенные детали и специальные элементы для сохранения формы.

При машинной стирке такие изделия могут деформироваться.

Пиджак способен потерять чёткую линию плеч, ткань — изменить структуру, а подкладка — сместиться.

Даже тщательная глажка не всегда позволяет вернуть вещи первоначальный вид.

Как правильно: ориентируйтесь на указания производителя. Если на этикетке написано «только химчистка», лучше не экспериментировать.

Для освежения костюма между чистками иногда подходит отпаривание, если оно разрешено для конкретного материала.

Как избежать дорогостоящих ошибок?

Продлить срок службы одежды и стиральной машины помогут простые привычки:

Проверяйте карманы перед каждой загрузкой.

Сортируйте бельё по цвету и типу ткани.

Изучайте обозначения на этикетках.

Используйте мешочки для деликатных вещей.

Не перегружайте барабан.

Удаляйте шерсть животных до стирки.

Не сушите в машине одежду с остатками горючих веществ.

Регулярно очищайте фильтр и ухаживайте за техникой согласно инструкции.

Главное правило

Не всё, что выглядит грязным, обязательно нужно отправлять в стиральную машину. Иногда достаточно локальной очистки, ручной стирки или профессионального ухода.

Несколько минут, потраченных на проверку карманов и этикеток, помогут сохранить любимые вещи и избежать лишних расходов на ремонт бытовой техники.