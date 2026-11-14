Зашли на маркетплейс просто посмотреть, а через полчаса в корзине уже лежат новая кофточка, косметика, кухонные мелочи и ещё несколько вещей, без которых вполне можно обойтись. Особенно часто такое случается вечером, после напряжённого рабочего дня. Почему усталость заставляет нас тратить деньги и как перестать покупать ненужное?

Знакомая ситуация: день выдался тяжёлым, настроение испорчено, сил почти не осталось. Хочется чем-нибудь себя порадовать. И вот рука сама тянется к телефону, а на экране появляются заманчивые скидки и предложения интернет-магазинов.

В момент покупки кажется, что жизнь становится немного приятнее. Но уже на следующее утро приходит недоумение: зачем понадобилась ещё одна сумочка или пятый крем?

Как объясняет издание WomanHit, за такими спонтанными тратами нередко стоит попытка справиться с эмоциональным напряжением.

Почему усталость толкает нас к покупкам

После насыщенного дня человеку бывает сложнее принимать взвешенные решения и сопротивляться соблазнам.

Покупка становится простым способом получить приятные эмоции практически без усилий.

Вы выбираете понравившуюся вещь, представляете, как будете ею пользоваться, оформляете заказ — и уже испытываете удовольствие от ожидания.

В этом процессе участвует система вознаграждения мозга, связанная в том числе с дофамином.

Причём радость нередко возникает не столько от самой покупки, сколько от предвкушения получения желанной вещи.

Однако такой эмоциональный подъём обычно непродолжителен. Когда он проходит, усталость и нерешённые проблемы остаются, а к ним иногда добавляется сожаление о потраченных деньгах.

Почему именно вечером сложнее сказать себе «нет»

В течение дня мы постоянно принимаем решения, решаем рабочие вопросы, общаемся с людьми и контролируем собственные эмоции.

К вечеру накопившаяся усталость может ухудшать внимание и способность обдумывать последствия своих действий.

Поэтому желание немедленно получить что-нибудь приятное начинает перевешивать рациональные доводы.

В обычном состоянии человек, возможно, сравнил бы цены, проверил семейный бюджет или отложил покупку до завтра.

Но после тяжёлого дня мысль «я это заслужил» порой оказывается убедительнее любых расчётов.

Маркетплейсы прекрасно знают наши слабости

Ситуацию усугубляют особенности современных интернет-магазинов.

Чтобы совершить покупку, больше не нужно выходить из дома, ехать в торговый центр и стоять в очереди.

Достаточно нескольких прикосновений к экрану.

Основатель агентства медицинского маркетинга Арсений Снедков обращает внимание на то, что маркетплейсы делают процесс покупок максимально простым.

Человек заходит посмотреть одну вещь, но тут же видит персональные рекомендации, привлекательные скидки и другие предложения.

В результате корзина быстро наполняется товарами, которые изначально никто не собирался приобретать.

Особенно трудно устоять перед такими предложениями, когда человек эмоционально истощён.

Как понять, нужна ли вам эта вещь на самом деле

Перед оформлением заказа полезно задать себе один простой вопрос:

«Мне действительно нужна эта вещь или я просто хочу почувствовать себя лучше?»

Если покупка необходима для конкретной цели, ответ обычно находится быстро.

Но если главное желание — поднять настроение, отвлечься от неприятностей или вознаградить себя за трудный день, лучше не торопиться.

Попробуйте оставить товар в корзине до следующего утра.

За это время первоначальный эмоциональный импульс может ослабнуть, и вы сможете оценить покупку более спокойно.

Нередко оказывается, что вещь, которая вечером казалась совершенно необходимой, утром уже не вызывает особого интереса.

Чем заменить вечерний шопинг

Если покупки стали привычным способом расслабления, стоит найти другие небольшие удовольствия, не связанные с тратами.

Это может быть прогулка, тёплый душ, любимая музыка, интересная книга или разговор с близким человеком.

Иногда достаточно просто провести 15–20 минут в тишине, отложив телефон.

Такие занятия помогают переключить внимание и дают возможность восстановиться после напряжённого дня.

Важно, чтобы новый ритуал приносил удовольствие и не воспринимался как ещё одна обязательная задача.

Когда привычка становится проблемой

Не каждую незапланированную покупку следует считать признаком зависимости.

Иногда желание побаловать себя вполне естественно и не причиняет вреда.

Однако стоит насторожиться, если покупки становятся практически ежедневным способом справляться со стрессом, приводят к долгам, вызывают сильное чувство вины или их трудно контролировать.

В таких случаях полезно разобраться, какие переживания запускают желание тратить деньги. Если самостоятельно изменить поведение не получается, можно обратиться за помощью к психологу или другому специалисту по психическому здоровью.

Главное — помнить, что новая вещь может подарить несколько минут радости, но не заменит полноценного отдыха. И иногда лучший подарок себе после тяжёлого дня — не очередной заказ, а возможность наконец расслабиться.