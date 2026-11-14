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Полярный медведь дремлет в цветах 0 99

Люблю!
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полярный медведь дремлет в цветах

Уникальная экспедиция фотографа длиной 33 дня открыла новую сторону жизни опасных хищников.

 

Полярный медведь — самый известный и крупный представитель своего вида. Он способен преодолевать значительные расстояния на суше, развивая скорость до 40 километров в час. Его высота достигает трех метров, и такая внушительная скорость внушает страх как добыче, так и людям.

Однако в сети появилось видео, вызывающее только положительные эмоции. Кадры были сняты во время экспедиции летом.

На видео можно увидеть полярного медведя, который просто дремлет на земле. Несмотря на то, что дрон завис прямо над ним, большой самец даже не шелохнулся. Его имя — Шрам, так назвал его фотограф Мартин Грегус-младший.

Летом 2021 и 2022 годов он провел тридцать три дня севернее Черчилля, в канадской провинции Манитоба. Его целью было показать белых медведей с необычного ракурса, особенно интересовала их жизнь в летний период.

 

Во время своей экспедиции Мартин Грегус-младший решил давать имена медведям, которых он встречал. Он также пытался изучать их характеры и повадки. Например, маленького детеныша он назвал Гераклом, который потерял одну из лап, но все же смог пережить два лета. Также была самка по имени Ванда, которую боялись другие медведи, и она проводила дни в одиночестве, занимаясь своеобразной "йогой".

Фотограф зафиксировал и необычное поведение медведей. Ему удалось увидеть, как они охотились на птенцов крячков. Это поведение может помочь им адаптироваться к изменениям климата, в то время как в других местах медведям угрожает голод.

"На всех этих фотографиях изображены толстые, здоровые и игривые медведи", — говорит Грегус.

Это свидетельствует о том, что даже в летнее время белые медведи ведут свою жизнь и не всегда остаются хищниками, вызывающими страх.

По данным исследования 2020 года, полярные медведи могут полностью вымереть, если человечество не предпримет дополнительных мер для уменьшения воздействия на окружающую среду из-за изменения климата.

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Редакция BB.LV
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