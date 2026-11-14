Детские истерики способны вывести из равновесия даже самых терпеливых родителей. Ребёнок кричит, плачет, разбрасывает игрушки и словно перестаёт слышать взрослых. Однако за таким поведением далеко не всегда стоит каприз или попытка добиться своего. Часто малыш просто не умеет справляться с переполняющими его эмоциями. Как правильно реагировать на вспышки гнева и чего категорически не стоит делать?

Когда ребёнок устраивает истерику, взрослым нередко кажется, что он намеренно испытывает их терпение. Но причины могут быть совсем другими: усталость, голод, обида, перевозбуждение или слишком большое количество впечатлений.

Как объяснила изданию WomanHit психолог, нейропсихолог и педагог-психолог Анна Кирюшина, нервная система ребёнка ещё развивается, поэтому ему бывает трудно распознавать собственные чувства и управлять ими.

Задача родителей — не подавлять эмоции, а постепенно учить ребёнка выражать их безопасным способом.

Злиться можно, но не всё позволено

Первое, что необходимо усвоить взрослым: злость сама по себе не является чем-то плохим.

Это естественная эмоция, которую испытывают и дети, и взрослые. Невозможно требовать от ребёнка, чтобы он никогда не сердился, не обижался и не раздражался.

Но важно объяснить разницу между чувствами и поступками.

Например, можно сказать: «Я понимаю, что ты очень злишься. Злиться можно, но бить других людей и ломать вещи нельзя».

Таким образом ребёнок получает сразу два важных сигнала: его чувства признают, но определённые границы поведения остаются неизменными.

Почему ребёнок внезапно «взрывается»

Взрослый обычно способен хотя бы приблизительно понять, почему у него испортилось настроение. Ребёнку сделать это гораздо сложнее.

Он может не осознавать, что устал, проголодался или расстроился из-за неудачи.

Напряжение постепенно накапливается, пока не превращается в бурную эмоциональную реакцию.

Особенно часто это происходит после насыщенного дня, большого количества впечатлений или резкой смены привычных планов.

В такой момент длинные нравоучения практически бесполезны. Сначала ребёнку необходимо помочь успокоиться.

Шесть правил поведения во время детской истерики

1. Сохраняйте спокойствие

Это самое важное и одновременно самое трудное правило.

Когда ребёнок кричит, естественным желанием взрослого бывает повысить голос в ответ. Однако это способно лишь усилить напряжение.

Постарайтесь говорить медленно, спокойно и короткими фразами. Ваше поведение может стать для ребёнка примером того, как справляться с сильными эмоциями.

2. Позаботьтесь о безопасности

Если ребёнок бросает предметы, размахивает руками или пытается что-то сломать, прежде всего уберите из его окружения опасные вещи.

Важно не допустить травм, но при этом не превращать ситуацию в борьбу за власть.

3. Оставайтесь рядом

Даже если ребёнок отталкивает взрослого, ему важно знать, что его не бросили.

Можно спокойно сказать: «Я рядом. Я вижу, что тебе сейчас очень тяжело».

Не обязательно сразу обнимать малыша, особенно если он сопротивляется прикосновениям. Иногда достаточно просто находиться поблизости.

4. Помогите назвать эмоцию

Маленькие дети не всегда способны объяснить, что именно чувствуют.

Поэтому взрослый может осторожно подсказать: «Ты расстроился, потому что мы не купили игрушку?» или «Тебе обидно, что пришлось закончить игру?»

Постепенно ребёнок учится различать злость, обиду, разочарование и усталость.

А когда эмоция получает название, становится легче понять, что с ней делать.

5. Предложите безопасный способ выпустить напряжение

Некоторым детям помогает медленное дыхание, другим — движение или возможность крепко сжать мягкую игрушку.

Можно предложить вместе представить, что вы задуваете свечи на праздничном торте.

Но не стоит настаивать на упражнениях, если ребёнок слишком возбуждён и пока не готов выполнять просьбы.

6. Предоставьте небольшой выбор

Во время истерики ребёнок нередко ощущает полную потерю контроля над происходящим.

Простой выбор может помочь ему почувствовать себя увереннее.

Например: «Ты хочешь, чтобы я посидела рядом, или тебе нужно немного побыть одному?»

При этом взрослый продолжает следить за безопасностью ребёнка.

Что делать, когда истерика закончилась

Не нужно немедленно начинать воспитательную беседу.

После сильной эмоциональной вспышки ребёнку требуется время, чтобы восстановиться.

Когда он успокоится, можно мягко спросить, что произошло и почему ему было так тяжело.

Важно избегать обвинений вроде «Почему ты опять устроил этот кошмар?»

Лучше сказать: «Давай попробуем разобраться, что тебя так расстроило».

Если во время истерики ребёнок разбросал игрушки, после успокоения можно предложить вместе убрать их.

Это поможет ему понять последствия своих действий без унижения и наказания за саму эмоцию.

Чего родителям делать нельзя

По словам специалиста, особенно важно избегать крика, стыда и сравнений с другими детьми.

Фразы «Посмотри, другие так себя не ведут», «Как тебе не стыдно!» или «Прекрати немедленно, ничего страшного не случилось» не помогают ребёнку научиться управлять чувствами.

Наоборот, он может начать скрывать переживания, опасаясь осуждения.

Не стоит также требовать немедленных извинений, пока ребёнок ещё находится в состоянии сильного возбуждения.

Обсуждать поступки и устанавливать границы лучше тогда, когда он способен слушать и понимать взрослого.

Как предупредить детские истерики

Полностью исключить эмоциональные вспышки невозможно, но уменьшить их частоту вполне реально.

Большое значение имеют полноценный сон, регулярное питание и предсказуемый распорядок дня.

Особенно полезно заранее предупреждать ребёнка о предстоящих изменениях.

Например: «Через пять минут мы заканчиваем играть и идём домой».

Так малыш получает возможность подготовиться к завершению приятного занятия.

Кроме того, важно замечать первые признаки усталости и перевозбуждения, не дожидаясь, пока ситуация выйдет из-под контроля.

Главное, чему родители должны научить ребёнка

Анна Кирюшина подчёркивает: цель воспитания заключается не в том, чтобы вырастить ребёнка, который никогда не злится и всегда ведёт себя удобно для окружающих.

Гораздо важнее научить его понимать собственные переживания, справляться с ними и выражать чувства без вреда для себя и других.

Этот навык формируется постепенно, благодаря поддержке взрослых и личному опыту.

Если же истерики очень частые, продолжительные, сопровождаются опасным поведением или серьёзно мешают повседневной жизни семьи, стоит обсудить ситуацию с педиатром или детским психологом.

И самое важное: когда ребёнок злится, ему нужен не противник, который будет злиться в ответ, а взрослый, способный помочь справиться с бурей эмоций.