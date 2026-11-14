Приготовьте вкусные и полезные сладости в домашних условиях из простых и доступных ингредиентов.

Конфеты часто воспринимаются как что-то вкусное, но вредное. В этой статье мы развеем миф о любимых сладостях детства и научимся готовить полезные конфеты из сухофруктов.

Хотя магазинные конфеты вкусны, они содержат много трансжиров, ароматизаторов и консервантов. Потребление таких сладостей не приносит пользы и может привести к зависимости и увеличению веса.

В наших домашних конфетах основными ингредиентами будут курага, изюм, чернослив, инжир, финики и другие любимые сухофрукты. Не забудем и про орехи.

Сухофрукты — это натуральные сладости, богатые полезными веществами и микроэлементами, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов. Орехи, кокосовая стружка, кукурузная крошка, кунжут, лен или мак придадут конфетам привлекательный вид.

Для приготовления конфет вам понадобится блендер или мясорубка для измельчения твердых ингредиентов.

Общая технология приготовления:

Тщательно промыть сухофрукты, чтобы избавиться от остатков обработки. Удалить косточки из сухофруктов. Измельчить орехи. По желанию можно измельчить и сухофрукты. Сухофрукты и орехи пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. При необходимости добавить мед с орехами, сок лимона и т.д. Сформировать конфеты и обвалять в семенах или стружке кокоса. Поставить в холодильник до застывания.

Рецепт 1

Ингредиенты: по 70-80 г фиников, чернослива, изюма и кураги, 50 г любых орехов, 50 г овсяных хлопьев, 4-5 ст. ложек кокосовой стружки, какао-порошка или миндальной стружки, 1 ст. ложка сока лимона.

Сначала измельчите овсяные хлопья и кокосовую стружку, добавьте орехи. Сухофрукты пропустите через мясорубку или блендер. Все смешайте до получения однородной массы.

Добавьте сок лимона, перемешайте, сформируйте конфеты. Внутрь можно положить по орешку (например, фундук). Обваляйте сверху в какао-порошке, кокосовой или миндальной стружке.

Рецепт 2

Ингредиенты: по горсти любимых сухофруктов, финики, инжир, курага, изюм, чернослив, 1/2 стакана грецких орехов, немного измельченных кукурузных хлопьев.

Сначала нарежьте сухофрукты и орехи, пропустите их через мясорубку или блендер. Хорошо перемешайте и сформируйте конфеты. Обваляйте в кукурузных хлопьях.

Рецепт 3

Ингредиенты: горсть любимых сухофруктов, 0,5 банана, 1/4 стакана орехов, 3 ст. ложки овсяных хлопьев, 1 ст. ложка льна.

Измельчите сухофрукты, овсяные хлопья, орехи и семена. Банан нужно хорошо растолочь. Все тщательно перемешайте. Сформируйте конфеты-шарики и обваляйте их в орехах и кокосовой стружке.

Рецепт 4

Ингредиенты: по 100 г сухофруктов (чернослива, фиников, кураги) и орехов (миндаль и грецкий), 3 ст. ложки меда, 1 ч. ложка сока лимона, кокосовая стружка.

Пропустите через мясорубку или блендер сухофрукты и орехи. К смеси добавьте мед и сок лимона. Перемешайте и сформируйте конфеты, обваляйте в кокосовой стружке.

Рецепт 5

Ингредиенты: по 40 г кураги и чернослива, 15 г пшеничных отрубей, по 10 г кукурузных хлопьев и хлебцы, 1 ч. ложка меда.

Сначала измельчите хлопья, хлебцы и отруби. Пропустите сухофрукты через блендер или мясорубку. Все смешайте и добавьте мед. Сформируйте шарики и обваляйте их в смеси хлопьев и хлебцов.

Рецепт 6

Ингредиенты: по 200-250 г изюма, кураги и чернослива, 200 г семечек подсолнуха, 100 г кокосовой стружки, ломтик лимона.

В блендере или мясорубке мелко измельчите сухофрукты и семена. К смеси добавьте сок лимона и 50 г кокосовой стружки.

Все перемешайте и сформируйте конфеты, которые затем нужно обвалять в оставшейся стружке кокоса.