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Три совета, как заставить детей есть больше фруктов и овощей 0 33

Люблю!
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три совета, как заставить детей есть больше фруктов и овощей

Готовьте десерты не только из фруктов, но и из овощей! Удовлетворение суточной потребности в овощах и фруктах важно для детей, как и для взрослых. Однако уговорить детей есть здоровую пищу бывает непросто.

 

Сбалансированная диета, включающая достаточное количество фруктов и овощей для удовлетворения ежедневных потребностей организма, крайне необходима для здоровья. Овощи и фрукты содержат необходимые витамины, минералы и клетчатку. Их регулярное употребление снижает риск развития множества болезней. Однако уговорить детей есть фрукты и овощи бывает сложно. Далее мы представим три совета, которые помогут вашим детям есть больше фруктов и овощей.

Спрячьте овощи в еде

Для детей, которые отказываются есть овощи, рекомендуется "прятать" их в еде. Вот несколько идей, куда можно добавить овощи:

В томатном соусе: прокрутите в мясорубке цукини, морковь и/или лук и смешайте их с любимым томатным соусом.

В пюре: протертый сельдерей не заметен в картофельном пюре.

В соусах: например, в овощном соусе можно спрятать тертый огурец.

Во фрикадельках: мелко натертые овощи практически не ощущаются во фрикадельках.

В лапше: например, Zoodles — это лапша, приготовленная из кабачков.

Регулярность

Чтобы ваши дети ели больше фруктов и овощей, важно прививать им привычку есть их регулярно. Возможный распорядок дня может выглядеть так:

Завтрак: мюсли с фруктами.

Обед: тарелка салата к основному блюду, овощи в качестве гарнира.

Десерт: фрукты.

Перекус: пицца с добавлением овощей, фрукты.

Ужин: хлеб с мясом и ломтиками огурца или помидорами.

Готовьте десерты не только из фруктов, но и из овощей. Узнайте, какие овощи и фрукты нравятся вашим детям, и убедитесь, что они регулярно появляются на вашем столе.

Подавайте пример для подражания

Если вы хотите, чтобы ваши дети ели больше фруктов и овощей, важно подавать им хороший пример. Если вы сами будете регулярно есть фрукты и овощи, это станет для детей более естественным, чем если вы будете просить их есть здоровую пищу, но сами не будете этого делать.

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