Мы привыкли считать насекомых экзотической едой, которую можно встретить разве что на азиатских рынках. Однако некоторые продукты их переработки уже давно используются в пищевой промышленности.

Красный краситель в сладостях, блестящая оболочка конфет, а теперь ещё и белковая мука из сверчков — насекомые постепенно занимают своё место в современном рационе.

Жареные кузнечики и сверчки, которых продают на улицах Таиланда, у многих европейцев вызывают скорее удивление, чем аппетит. Но оказывается, для знакомства с пищевыми ингредиентами, полученными из насекомых, вовсе не обязательно отправляться в путешествие.

Как рассказывает издание Doctorpiter, некоторые такие вещества уже много лет применяются при производстве привычных продуктов питания.

Красный краситель из насекомых

Один из наиболее известных примеров — кармин, натуральный краситель, который получают из кошенили, небольших насекомых, обитающих преимущественно на кактусах.

Он придаёт продуктам красный или розовый оттенок и может использоваться при изготовлении йогуртов, мармелада, конфет, напитков и некоторых мясных изделий.

На упаковках европейских продуктов кармин обозначают как E120.

Таким образом, яркий цвет некоторых сладостей или колбасных изделий может иметь весьма неожиданное происхождение.

Впрочем, далеко не каждый красный продукт содержит кармин: производители используют и другие натуральные либо синтетические красители.

Почему конфеты так красиво блестят?

Ещё один ингредиент, связанный с насекомыми, — шеллак.

Это смолистое вещество получают из выделений лаковых червецов. В пищевой промышленности его используют как глазирователь, придающий поверхности изделий характерный блеск.

Шеллак можно встретить в составе некоторых конфет, драже и других продуктов с глянцевым покрытием.

В европейской маркировке он обозначается кодом E904.

При этом шеллак не является белковой мукой из насекомых: речь идёт о совершенно другом веществе, которое используется главным образом для покрытия продуктов.

Сверчки вместо мяса?

В последние годы интерес пищевой промышленности вызывает возможность использовать насекомых как источник белка.

На специализированных фермах разводят сверчков, мучных червей и другие виды, пригодные для производства пищевых ингредиентов.

После переработки из них получают порошок, который можно добавлять в различные продукты.

Среди возможных вариантов — хлеб, печенье, макаронные изделия, протеиновые батончики и закуски.

Генеральный директор сверчковой фермы Денис Тер-Акопов отмечает, что разведение насекомых может быть экономически выгодным благодаря сравнительно небольшому потреблению ресурсов.

Сторонники такого производства указывают, что выращивание некоторых видов насекомых требует меньше земли и воды, чем традиционное животноводство.

Однако экологические преимущества зависят от конкретной технологии, источников энергии и состава кормов.

Белка больше, чем в курице?

Один из главных аргументов в пользу пищевых насекомых — высокая концентрация питательных веществ.

Например, в 100 граммах сухой муки из сверчков может содержаться значительно больше белка, чем в таком же количестве свежего куриного мяса.

В публикации приводится сравнение: около 75 граммов белка в сверчковой муке против 31 грамма в куриной грудке.

Правда, здесь есть важная деталь: сравниваются высушенный продукт и мясо, содержащее много воды. Поэтому такие цифры не означают, что любое блюдо из насекомых автоматически питательнее обычного мяса.

Кроме белка, некоторые съедобные насекомые содержат железо, магний, кальций и другие минеральные вещества.

Их количество зависит от вида насекомого, условий выращивания и способа переработки.

А как насчёт молока тараканов?

Ещё более необычное направление исследований связано с тараканами вида Diploptera punctata.

Эти насекомые вырабатывают питательный секрет для своего потомства. Учёные изучают содержащиеся в нём белковые кристаллы, обладающие высокой энергетической плотностью.

В популярной прессе это вещество получило название «молоко тараканов».

Однако речь пока идёт о научных исследованиях, а не о привычном продукте, который можно купить в супермаркете.

Разрешены ли насекомые в Европе?

В Евросоюзе некоторые виды насекомых действительно получили разрешение на использование в пищевых продуктах в рамках законодательства о новых пищевых продуктах.

В частности, речь идёт об определённых формах мучного червя, домового сверчка и перелётной саранчи.

Но это не означает, что производители могут незаметно добавлять насекомых в любые продукты.

В ЕС ингредиенты из насекомых должны быть указаны в составе товара, а для разрешённых продуктов действуют установленные требования к применению и маркировке.

Поэтому покупатель может проверить, содержит ли выбранный хлеб, батончик или другое изделие такие компоненты.

Есть ли опасность для здоровья?

Несмотря на питательную ценность, продукты из насекомых подходят не всем.

Один из главных рисков — аллергические реакции.

Особенно внимательными следует быть людям с аллергией на ракообразных, моллюсков или клещей домашней пыли: у некоторых из них возможна перекрёстная реакция на белки насекомых.

Кроме того, безопасность продукции зависит от условий выращивания, переработки и хранения. Как и другие пищевые продукты животного происхождения, насекомые могут быть источником микробного загрязнения при нарушении санитарных требований.

Отдельного упоминания заслуживает хитин — вещество, из которого состоит наружный покров насекомых.

Он плохо расщепляется пищеварительными ферментами человека, однако утверждения о том, что пищевой хитин неизбежно накапливается в лёгких и других органах, научно не подтверждены.

А какие насекомые на вкус?

Те, кто пробовал съедобных насекомых, нередко сравнивают жареных сверчков с орехами, чипсами или хрустящими закусками.

Личинок шелкопряда иногда описывают как продукт, напоминающий по вкусу морепродукты.

Однако производители всё чаще предлагают не целых насекомых, а переработанные ингредиенты, которые внешне практически не отличаются от привычной муки.

В результате потребитель может попробовать продукт с добавлением белка насекомых, даже не увидев в нём ничего необычного.

Станут ли насекомые едой будущего?

Сторонники нового направления считают, что насекомые могут стать дополнительным источником белка на фоне растущего населения планеты и необходимости сокращать экологическую нагрузку пищевого производства.

Однако пока такие продукты остаются нишевыми, а их распространению мешают высокая стоимость некоторых технологий, особенности регулирования и настороженное отношение покупателей.

Впрочем, одна вещь уже очевидна: ингредиенты, полученные из насекомых, давно присутствуют в пищевой промышленности. И если вы хотите знать, что именно находится в вашей тарелке, самый надёжный способ — внимательно читать состав на упаковке.