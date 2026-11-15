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Алла Пугачева стала «главной достопримечательностью Кипра»: новое видео певицы обсуждают в Сети 0 424

Люблю!
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алла Пугачева
ФОТО: Instagram

77-летняя Алла Пугачева вновь привлекла внимание поклонников. Певицу заметили во время прогулки по Лимасолу, где она живет последние несколько лет. Артистка охотно согласилась сфотографироваться с поклонницей, а появившееся в соцсетях видео вызвало волну восторженных комментариев.

После отъезда из России Алла Пугачева поселилась на Кипре вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми — близнецами Лизой и Гарри. Семья обосновалась в Лимасоле, где знаменитую певицу время от времени встречают местные жители и туристы.

Сама артистка нечасто делится подробностями повседневной жизни, поэтому новые фотографии и видеозаписи с ее участием обычно появляются благодаря случайным встречам с поклонниками.

На этот раз в одном из фанатских сообществ опубликовали ролик, на котором Пугачева прогуливается по улице курортного города. Заметив поклонницу, певица остановилась и согласилась сделать совместную фотографию.

Авторы публикации пошутили, что вероятность случайно встретить Аллу Борисовну на Кипре уже приближается к ста процентам.

Особое внимание пользователей привлекли внешний вид и бодрая походка 77-летней артистки.

«Главная достопримечательность Кипра... Нужно организовать тур для поклонников», — предложил один из комментаторов.

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Другие также не поскупились на комплименты: «Бодренько как ходит, молодчина! И без всяких палочек», «Какая она прекрасная».

Поклонники отметили, что певица выглядит энергичной и по-прежнему вызывает большой интерес публики, даже практически не появляясь на сцене. Новые кадры с Пугачевой быстро стали поводом для обсуждения в социальных сетях.

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#Алла Пугачева #Кипр #социальные сети #знаменитости #Максим Галкин
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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