Казалось бы, семейный праздник должен объединять близких людей. Но иногда достаточно одной неосторожной шутки, замечания о приготовленном блюде или разговора о политике, чтобы праздничный ужин превратился в выяснение отношений. Астрологи составили рейтинг всех 12 знаков зодиака — от главных провокаторов до самых миролюбивых гостей.

Одни любят спорить ради удовольствия, другие не могут удержаться от критики, третьи болезненно реагируют на нарушение семейных традиций. Согласно астрологическим представлениям, у каждого знака зодиака есть свои особенности поведения, которые особенно заметны во время больших семейных встреч.

Издание Parade опубликовало рейтинг знаков, наиболее склонных создавать напряжение за праздничным столом. Авторы также предложили советы, как избежать ссор с представителями каждого знака.

1. Близнецы — мастера провокаций

Близнецы возглавили рейтинг. Они обожают оживленные разговоры, неожиданные вопросы и словесные поединки. Иногда представители этого знака начинают спор исключительно ради развлечения, даже если сами не придерживаются высказанной точки зрения.

Их шутки могут показаться безобидными, но далеко не все родственники готовы оценить подобный юмор.

Как избежать конфликта: поручите Близнецам развлекать гостей, проводить конкурсы или организовывать игры. Их общительность лучше направить в мирное русло.

2. Скорпион — ничего не забывает

Скорпионы прекрасно чувствуют скрытое напряжение и замечают то, что другие предпочитают игнорировать. Именно они могут неожиданно вспомнить старую обиду или поднять тему, которую семья давно решила не обсуждать.

При этом молчаливость Скорпиона не всегда означает недовольство: иногда ему просто необходимо разобраться в собственных чувствах.

Как избежать конфликта: не выясняйте отношения со Скорпионом при всех. Если возникло недоразумение, лучше поговорить наедине.

3. Овен — сначала скажет, потом подумает

Овны редко скрывают свое мнение. Если им что-то не нравится, окружающие узнают об этом практически мгновенно.

Они способны вспылить из-за пустяка, громко высказать претензии, а через несколько минут уже смеяться и веселиться, словно ничего не произошло.

Как избежать конфликта: не подливайте масла в огонь. Дайте Овну высказаться и предложите активное занятие, которое поможет переключить внимание.

4. Козерог — праздник должен идти по плану

Для Козерога идеальный праздник — это тщательно продуманное мероприятие, где все происходит вовремя.

Если гости опаздывают, блюда приготовлены не по рецепту, а кто-то нарушает установленный порядок, Козерог может начать делать замечания.

Окружающим это кажется излишним контролем, хотя сам он уверен, что заботится об общем благополучии.

Как избежать конфликта: поблагодарите Козерога за организацию и доверьте ему контроль над расписанием.

5. Дева — найдет недостаток даже в идеальном ужине

Девы замечают мельчайшие детали. Неправильно расставленные приборы, неудачно нарезанные овощи или недостаточно аккуратная сервировка могут стать поводом для замечаний.

При этом представители знака обычно искренне хотят помочь, а не обидеть окружающих.

Как избежать конфликта: поручите Деве конкретное дело, за которое она будет отвечать самостоятельно. Тогда ее внимание к деталям принесет пользу.

6. Лев — требует внимания и признания

Львы любят красивые праздники, эффектные наряды и щедрые жесты. Но если их старания остаются незамеченными, настроение может резко испортиться.

Обиженный Лев вряд ли станет молча переживать разочарование.

Как избежать конфликта: искренне похвалите его наряд, подарок или фирменное блюдо. Немного заслуженного внимания способно предотвратить большую драму.

7. Рак — хранитель семейных традиций

Для Раков семейные праздники имеют особое значение. Они дорожат воспоминаниями и привычными ритуалами.

Стоит кому-нибудь предложить отказаться от традиционного блюда или перенести торжество в ресторан, как Рак может почувствовать себя обиженным.

Вместо открытого спора он нередко замыкается в себе.

Как избежать конфликта: заранее предупреждайте Рака об изменениях и обязательно учитывайте его чувства.

8. Рыбы — переживают за всех сразу

Рыбы стремятся сделать счастливыми всех присутствующих. Однако попытки угодить каждому иногда заканчиваются путаницей и невыполненными обещаниями.

Представители этого знака легко перенимают чужие эмоции и могут почувствовать себя совершенно измотанными посреди веселья.

Как избежать конфликта: не перегружайте Рыб обязанностями и позвольте им ненадолго уединиться, если они устали от общения.

9. Стрелец — опасная откровенность

Стрельцы любят шутить, рассказывать истории и обсуждать самые неожиданные темы.

Проблема возникает тогда, когда их прямолинейность задевает окружающих. Стрелец может задать слишком личный вопрос или начать спор на болезненную тему, даже не подозревая о последствиях.

Как избежать конфликта: переключите разговор на путешествия, увлечения или забавные истории. В такой обстановке Стрелец станет душой компании.

10. Водолей — бунтарь против традиций

Водолеи не любят следовать правилам только потому, что так принято.

Они могут предложить полностью изменить праздничное меню, отказаться от привычных развлечений или неожиданно уйти раньше остальных.

Подобное поведение иногда воспринимается родственниками как равнодушие.

Как избежать конфликта: предоставьте Водолею немного свободы и не требуйте обязательного соблюдения всех семейных ритуалов.

11. Весы — миротворцы, которые тоже могут обидеться

Весы стараются избегать конфликтов и часто выступают посредниками в семейных спорах.

Однако стремление сохранить гармонию имеет обратную сторону: они могут слишком долго скрывать собственное недовольство.

В результате накопившиеся обиды иногда проявляются в язвительных замечаниях.

Как избежать конфликта: не заставляйте Весов постоянно мирить окружающих. Поинтересуйтесь, чего они сами хотят от праздника.

12. Телец — самый спокойный гость

Последнее место в рейтинге занял Телец. По мнению астрологов, представители этого знака меньше других склонны провоцировать праздничные конфликты.

Обычно им достаточно вкусной еды, уютной атмосферы и приятной компании.

Правда, знаменитое упрямство Тельца может проявиться, если кто-то внезапно изменит его планы или лишит любимого блюда.

Как избежать конфликта: не меняйте меню в последнюю минуту и позвольте Тельцу наслаждаться праздником в привычном ритме.

Стоит ли воспринимать рейтинг всерьез?

Астрологи советуют учитывать не только солнечный знак, но и положение Луны и асцендента в натальной карте. Именно поэтому два человека, родившиеся под одним знаком, могут вести себя совершенно по-разному.

Впрочем, научных доказательств связи между знаком зодиака и склонностью к конфликтам нет. Поэтому подобный рейтинг лучше воспринимать как развлекательный взгляд на семейные отношения.

А главный рецепт спокойного праздника остается универсальным: меньше критики, больше терпения и готовности уважать чувства друг друга.