Комнатные цветы и другие растения требуют постоянного ухода и внимания. Делимся секретами и тонкостями их выращивания.

Как сформировать плетеный ствол?

У кустарниковых растений, состоящих из нескольких побегов, можно сформировать один ствол, заплетая их побеги в косичку по мере роста. Это создаёт эффект пальмочки с фигурным стволом и шапкой листвы наверху.

Если побеги хрупкие, заплетать косу следует, аккуратно пригибая ветви в нужном направлении, чтобы не сломать их. Плетение можно закрепить бечевкой или мягкой медной проволокой.

При использовании тонких и слабых побегов рекомендуется вставить внутрь косы спицу, чтобы ствол не гнулся. Плести следует не туго, учитывая, что в будущем веточки станут толще. Боковые отводки лучше удалять, чтобы не портить внешний вид.

Такое плетение выглядит оригинально и позволяет экономить место на подоконнике. Например, один куст растения занимает пол окна, а с заплетёнными в косу стволами можно разместить три таких куста.

Также можно заплетать в косу растения с одним стволом, сажая по три штуки рядом в одном горшке. У меня дома растут такие деревца, выращенные из косточек авокадо и лимона.

Зимний сад у вас дома

Обилие комнатных растений в квартире может стать изюминкой интерьера. Чтобы растительное царство гармонично сочеталось с домашней обстановкой, нужны связующие элементы.

У меня таким элементом служит растительный орнамент на обивке мебели и портьерах, создавая гармоничную атмосферу.

Важно, чтобы цвета мебели, портьер и обоев сочетались с зеленью листвы. На мой взгляд, удачно смотрятся рядом с буйной зеленью салатный, бежевый, желтый и белый цвета.

Не будите спящий кактус

Когда я только начинала заниматься кактусоводством, у меня было много длинных и тонких растений, которым требовалась подпорка. Со временем я поняла, что причина их «инвалидности» заключалась в неправильном зимнем уходе.

Теперь, когда осенью я заношу растения с балкона в комнату, ставлю их подальше от окна и батареи. Поливы провожу раз в 1,5 месяца, добавляя совсем немного воды.

Дело в том, что зимой кактусы должны находиться в состоянии покоя. Высокая температура, обилие света и влаги стимулируют их рост, что приводит к вытягиванию и деформации.

С тех пор как я обеспечиваю кактусам режим зимней спячки, они перестали принимать уродливые формы. Правда, те, что вытянулись ранее, увы, остались такими же...

Подкормка из касторового масла

Чтобы растения цвели ещё красивее, в период бутонизации необходимо вносить подкормки. Я свои цветы, когда у них начинают формироваться бутоны, поливаю водой с касторовым маслом. Это помогает растениям цвести пышнее и дольше, а цветочные головки становятся крупнее и насыщеннее.

Для этого нужно наполнить литровую пластиковую бутылку отстоянной водой комнатной температуры и добавить в неё 1 ч. л. касторового масла.

Затем плотно закрутить крышку и тщательно взболтать содержимое. Касторовое масло должно разбиться на мелкие фракции и смешаться с водой. Если масло плохо размешается, оно может «обжечь» корни растения, поэтому обязательно проверьте, что получилось.

После этого, пока касторовое масло не поднялось на поверхность воды, полейте цветы. Если они цветут раз в год, достаточно одной такой подкормки. Если же растения цветут постоянно, подкармливать их касторовым маслом нужно раз в месяц.

"1000 секретов".