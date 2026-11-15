С возрастом мозгу становится сложнее избавляться от ненужных продуктов обмена веществ. Ученые предупреждают, что нарушения этого процесса могут быть связаны с развитием нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Однако поддержать естественную систему очищения мозга помогают две простые привычки, доступные практически каждому.

Наш организм постоянно избавляется от отходов, которые образуются в процессе жизнедеятельности клеток. В этом участвуют лимфатическая и кровеносная системы, печень и почки. Но у мозга существует собственный механизм удаления ненужных веществ — так называемая глимфатическая система.

Именно ее работа в последние годы привлекает все больше внимания ученых, передает zwierciadlo.pl.

Как мозг очищает себя от ненужных веществ

Глимфатическая система представляет собой механизм циркуляции жидкости в тканях головного мозга. Спинномозговая жидкость перемещается вдоль кровеносных сосудов, взаимодействует с межклеточной жидкостью и помогает выводить продукты обмена веществ.

Этот процесс можно сравнить с промыванием: жидкость поступает в ткани, способствует удалению ненужных веществ и затем отводится.

Важную роль играют пульсация кровеносных сосудов и другие физиологические процессы, обеспечивающие движение жидкости.

Глимфатическую систему описала в 2012 году группа исследователей под руководством нейробиолога Майкен Недергаард, работающей в Копенгагенском университете и Университете Рочестера.

Почему после 50 лет возникают проблемы

С возрастом эффективность механизмов очищения мозга может снижаться. В частности, исследования на животных показали, что у стареющих особей обмен жидкости в тканях мозга замедляется, а удаление продуктов обмена веществ становится менее эффективным.

Дополнительными неблагоприятными факторами могут быть хроническое воспаление и нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Особого внимания заслуживают люди с повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом второго типа и некоторыми хроническими воспалительными заболеваниями.

Одна из причин интереса ученых к глимфатической системе связана с бета-амилоидом — белком, накопление которого в головном мозге характерно для болезни Альцгеймера.

Исследователи изучают, может ли нарушение выведения подобных веществ способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний. Однако пока нельзя утверждать, что снижение активности глимфатической системы непосредственно вызывает деменцию.

Хорошая новость заключается в том, что существуют повседневные привычки, способные поддерживать здоровье мозга.

1. Полноценный сон — время для восстановления мозга

Во время сна мозг не прекращает работать. Напротив, в нем происходят важные восстановительные процессы.

Исследования показывают, что сон, особенно его медленноволновые стадии, связан с изменениями движения жидкости в головном мозге. Предполагается, что эти процессы могут способствовать удалению продуктов обмена веществ.

Нейробиолог Лорен Хаблиц из Университета Рочестера обращает внимание на важность регулярного режима сна.

Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких правил:

Ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, включая выходные.

Не проводить долгие часы в постели со смартфоном или перед телевизором.

Если заснуть не удается, ненадолго встать и заняться чем-нибудь спокойным, а затем вернуться в постель при появлении сонливости.

Не превращать необходимость выспаться в дополнительный источник стресса.

Одна бессонная ночь еще не означает серьезных проблем со здоровьем. Гораздо важнее устойчивые привычки, которые помогают регулярно получать достаточно качественного сна.

2. Физическая активность — помощь сосудам и мозгу

Второй способ поддержать естественные механизмы очищения мозга — регулярно двигаться.

Работа глимфатической системы тесно связана с состоянием кровеносных сосудов, поэтому здоровье сердечно-сосудистой системы имеет большое значение.

В исследовании, опубликованном в 2025 году, ученые наблюдали за здоровыми взрослыми, которые в течение 12 недель занимались на велотренажере. Последующие обследования выявили изменения, которые исследователи интерпретировали как возможное улучшение движения жидкости, участвующей в очищении мозга.

При этом специалисты подчеркивают: речь идет не о том, что после каждой тренировки мозг мгновенно избавляется от накопившихся вредных веществ.

Главное значение имеют долгосрочные результаты регулярной физической активности — улучшение кровообращения, качества сна и общего состояния организма.

Исследователь Университета Виктории Джеймс Броатч советует выбирать такую нагрузку, которая действительно приносит удовольствие. Это повышает вероятность того, что занятия станут постоянной привычкой.

Подойдут самые простые варианты: ежедневные прогулки, плавание, танцы, велосипед или умеренная гимнастика.

Полезно также чаще пользоваться лестницей вместо лифта, проходить пешком часть дороги и делать небольшие перерывы для движения при сидячей работе.

Не существует волшебного способа «очистить мозг»

Ученые продолжают изучать глимфатическую систему и ее возможную роль в развитии возрастных заболеваний.

Хотя полноценный сон и регулярная физическая активность полезны для здоровья мозга, пока нет убедительных доказательств, что с их помощью можно полностью предотвратить накопление патологических белков или гарантированно защититься от болезни Альцгеймера.

Тем не менее специалисты сходятся в том, что заботиться о здоровье мозга лучше задолго до появления первых проблем с памятью.

И начинать можно с самого простого: наладить режим сна и сделать движение частью повседневной жизни.

Важно: если появились устойчивые нарушения памяти, сна или другие тревожные симптомы, необходимо обратиться к врачу. Изменения образа жизни не заменяют медицинского обследования и лечения.