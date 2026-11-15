Как выбрать ткани, которые стройнят и подчеркивают достоинства фигуры

Не только фасоны, но и материалы могут визуально изменить объемы и сделать фигуру более стройной.

Синтетика против натуральных тканей

Синтетическая одежда для женщин с крупными формами не рекомендуется. Лучше выбирать натуральные дышащие ткани, так как в такой одежде вы будете чувствовать себя комфортнее и не будете потеть. Это особенно важно для области под грудью и внутренней поверхности бедер.

Однако, выбирая натуральные материалы, стоит помнить, что плотные ткани, особенно рыхлые и буклированные, могут визуально добавить лишний объем.

Мягкие ткани против плотных и жестких

Тонкие и мягкие ткани не увеличивают фигуру, но могут подчеркнуть недостатки, облегая все выпуклости. Рекомендуется выбирать плотный хлопок, который лучше держит форму. Одежда фасона оверсайз, например, рубашечного типа, станет отличным выбором.

Кашемир: да или нет?

Кашемир — это мягкий и нежный зимний материал, который не слишком плотный, но и не слишком тонкий. При выборе изделий из кашемира важно учитывать пропорции и объемы, но в целом этот материал подходит.

Стилисты также рекомендуют тонкую шерсть и ткани из альпаки как отличные варианты для холодного времени года.

Шелк: да или нет?

Атласный шелк может визуально увеличить объем. Если вы хотите надеть платье из этого материала, выбирайте модели с запахом и завышенной талией. Более тонкие виды шелка, такие как креповый шелк и полупрозрачный шифон, лучше носить в просторных платьях и блузах с тонким натуральным подкладом, чтобы они не обтягивали фигуру.

Деним: да или нет?

Джинсовая ткань универсальна и подходит для ношения круглый год. Летом ее можно носить как самостоятельный элемент одежды, а осенью и зимой — в многослойных комплектах. Джинсовые платья, рубашки, брюки и куртки отлично подойдут всем женщинам с роскошными формами.