Как выбрать ткани, которые стройнят и подчеркивают достоинства фигуры
Не только фасоны, но и материалы могут визуально изменить объемы и сделать фигуру более стройной.
Синтетика против натуральных тканей
Синтетическая одежда для женщин с крупными формами не рекомендуется. Лучше выбирать натуральные дышащие ткани, так как в такой одежде вы будете чувствовать себя комфортнее и не будете потеть. Это особенно важно для области под грудью и внутренней поверхности бедер.
Однако, выбирая натуральные материалы, стоит помнить, что плотные ткани, особенно рыхлые и буклированные, могут визуально добавить лишний объем.
Мягкие ткани против плотных и жестких
Тонкие и мягкие ткани не увеличивают фигуру, но могут подчеркнуть недостатки, облегая все выпуклости. Рекомендуется выбирать плотный хлопок, который лучше держит форму. Одежда фасона оверсайз, например, рубашечного типа, станет отличным выбором.
Кашемир: да или нет?
Кашемир — это мягкий и нежный зимний материал, который не слишком плотный, но и не слишком тонкий. При выборе изделий из кашемира важно учитывать пропорции и объемы, но в целом этот материал подходит.
Стилисты также рекомендуют тонкую шерсть и ткани из альпаки как отличные варианты для холодного времени года.
Шелк: да или нет?
Атласный шелк может визуально увеличить объем. Если вы хотите надеть платье из этого материала, выбирайте модели с запахом и завышенной талией. Более тонкие виды шелка, такие как креповый шелк и полупрозрачный шифон, лучше носить в просторных платьях и блузах с тонким натуральным подкладом, чтобы они не обтягивали фигуру.
Деним: да или нет?
Джинсовая ткань универсальна и подходит для ношения круглый год. Летом ее можно носить как самостоятельный элемент одежды, а осенью и зимой — в многослойных комплектах. Джинсовые платья, рубашки, брюки и куртки отлично подойдут всем женщинам с роскошными формами.
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