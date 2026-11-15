Когда сад погружается в зимний сон, это необычное растение продолжает радовать глаз. Его блестящие вечнозеленые листья и ярко-красные ягоды особенно эффектно смотрятся на фоне снега. При этом кустарник занимает совсем немного места и прекрасно подходит даже для небольшого участка.

Речь идет о гаультерии лежачей (Gaultheria procumbens) — миниатюрном вечнозеленом растении, которое сохраняет декоративность практически круглый год. Особенно красиво оно выглядит поздней осенью и зимой, когда большинство цветов и кустарников уже утратили свою привлекательность.

По данным Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS), гаультерия обычно достигает всего 10–15 сантиметров в высоту, зато постепенно разрастается вширь, образуя плотный зеленый покров.

Маленький кустарник с большим секретом

Родина гаультерии — восточные районы Северной Америки, где она растет в лесах под деревьями. Именно поэтому растение хорошо переносит полутень и может стать настоящим украшением тех уголков сада, где другие декоративные культуры чувствуют себя неуютно.

Весной и летом гаультерия радует аккуратными темно-зелеными листьями и небольшими белыми или нежно-розовыми цветками. Позже на их месте появляются круглые красные плоды, напоминающие миниатюрные бусины.

С наступлением холодов листья нередко приобретают бронзовые и красноватые оттенки. В сочетании с алыми ягодами это создает особенно красивый зимний эффект.

Гаультерию можно высаживать возле хвойных растений, вдоль садовых дорожек, на тенистых клумбах и в декоративных контейнерах.

Однако стоит помнить: яркие ягоды предназначены прежде всего для украшения. Употреблять их в пищу без специальных знаний не рекомендуется.

Где посадить, чтобы гаультерия хорошо росла

Несмотря на эффектную внешность, гаультерия не требует сложного ухода. Но у нее есть несколько важных предпочтений.

Прежде всего, растение любит кислую почву. Обычная садовая земля, особенно известковая, может ему не подойти. Для посадки лучше использовать специальный субстрат для вересковых культур, кислый торф и листовой перегной.

Место желательно выбирать слегка затененное, защищенное от сильного летнего солнца. Почва должна оставаться умеренно влажной, но без застоя воды, который способен привести к загниванию корней.

Лучшее время для посадки — весна или начало осени. Саженцы в контейнерах можно высаживать и позднее, если погода позволяет, а почва еще не промерзла.

После посадки землю вокруг кустика полезно замульчировать сосновой корой или хвоей. Это поможет сохранить влагу и поддержать необходимую кислотность грунта.

Переживет ли гаультерия морозную зиму?

Гаультерия считается морозостойким растением, однако многое зависит от условий выращивания. Особенно уязвимы молодые кустики в первую зиму после посадки.

Если ожидаются сильные морозы без снежного покрова, корневую систему желательно дополнительно защитить слоем мульчи.

Осенью важно следить, чтобы земля не пересыхала полностью, но чрезмерный полив также нежелателен.

Весной достаточно удалить поврежденные листья и при необходимости слегка привести кустик в порядок. Регулярная сильная обрезка ему обычно не требуется.

Почему стоит обратить внимание на это растение

Главное достоинство гаультерии — способность украшать сад в то время, когда большинство растений выглядит неприметно.

Она не занимает много места, подходит для тенистых участков и создает красивые композиции с хвойными, вересками и другими любителями кислой почвы.

А зимой, когда землю покрывает снег, маленькие кустики с красными ягодами выглядят особенно нарядно.