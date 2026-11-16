Парацетамол, ибупрофен, аспирин — лекарства, которые многие принимают при головной боли, температуре или зубной боли, не задумываясь о последствиях. Однако даже привычные безрецептурные препараты при неправильном применении способны вызвать тяжёлые осложнения, вплоть до поражения печени, почечной недостаточности и опасных кровотечений.

Многие считают, что лекарства, которые продаются без рецепта, практически безвредны. Особенно если речь идёт об обезболивающих, которые годами хранятся в домашней аптечке.

Но специалисты предупреждают: доступность препарата вовсе не означает, что его можно принимать бесконтрольно.

Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Ирина Акулина объяснила, почему даже обычная таблетка от головной боли иногда становится причиной экстренной госпитализации.

Парацетамол: опасность, которую легко не заметить

Одним из наиболее опасных при передозировке препаратов фармаколог называет парацетамол.

Проблема заключается в том, что это вещество содержится не только в таблетках от боли и температуры, но и во многих комбинированных средствах от простуды.

Например, человек выпивает горячий порошок для облегчения симптомов ОРВИ, а спустя некоторое время принимает ещё и таблетку от головной боли.

При этом он может даже не подозревать, что оба препарата содержат одно и то же действующее вещество.

В результате суммарная доза парацетамола способна превысить безопасный предел.

Главная опасность передозировки парацетамола — острое повреждение печени, которое в тяжёлых случаях может привести к печёночной недостаточности и потребовать интенсивной терапии.

Особенно коварно то, что первые симптомы могут быть незначительными или вообще отсутствовать.

Тошнота, слабость, боль в животе и признаки поражения печени иногда появляются лишь спустя несколько часов или даже дней.

Поэтому при подозрении на передозировку нельзя ждать ухудшения самочувствия — необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Ибупрофен и напроксен: удар по желудку и почкам

Другую группу потенциально опасных лекарств составляют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

К ним относятся ибупрофен, напроксен и ряд других популярных обезболивающих.

Они помогают уменьшать боль, воспаление и температуру, однако при неправильном применении могут вызывать серьёзные побочные эффекты.

Среди возможных осложнений:

Повреждение слизистой желудка и кишечника.

Язвы и желудочно-кишечные кровотечения.

Нарушение работы почек.

Повышение артериального давления или ухудшение его контроля.

Риски особенно возрастают при длительном приёме, превышении рекомендованных доз и сочетании нескольких препаратов этой группы.

Аспирин: особенно опасен для детей

Отдельного внимания заслуживает ацетилсалициловая кислота, более известная как аспирин.

Этот препарат может повышать риск кровотечений, особенно при сочетании с некоторыми другими лекарствами.

Но существует и ещё одна серьёзная опасность.

Аспирин не следует давать детям и подросткам при вирусных инфекциях без специального назначения врача.

Его применение в таких ситуациях связано с риском развития синдрома Рея — редкого, но потенциально смертельного осложнения, поражающего печень и головной мозг.

Пять ошибок, которые могут закончиться больницей

По словам фармаколога, серьёзные осложнения нередко возникают не из-за самого лекарства, а вследствие неправильного применения.

Особенно опасны следующие привычки:

Принимать дополнительную таблетку для усиления эффекта. Увеличение дозы не всегда улучшает обезболивание, зато повышает вероятность побочных эффектов. Повторять приём слишком часто. Если боль не проходит, нельзя самостоятельно сокращать интервалы между дозами. Лечиться неделями без консультации врача. Постоянная потребность в обезболивающих может указывать на заболевание, требующее обследования. Игнорировать противопоказания. Болезни печени, почек, желудка и другие состояния могут существенно влиять на безопасность лечения. Сочетать лекарства с алкоголем или другими препаратами без проверки совместимости. Некоторые комбинации увеличивают риск токсического поражения органов и кровотечений.

Когда нужно немедленно обращаться за помощью

При подозрении на передозировку парацетамола медицинская помощь необходима сразу, даже если человек чувствует себя нормально.

Также нельзя игнорировать сильную боль в животе, многократную рвоту, выраженную слабость, пожелтение кожи, рвоту с кровью или чёрный дегтеобразный стул.

Такие симптомы могут свидетельствовать о серьёзных осложнениях.

В Латвии при угрозе жизни и здоровью следует звонить по номеру 113 или 112.

До приезда медиков желательно сохранить упаковки всех принятых лекарств и сообщить специалистам, какие препараты, в каком количестве и когда были приняты.

Как принимать обезболивающие безопаснее

Главное правило — внимательно читать инструкцию, соблюдать рекомендованные дозировки и проверять действующие вещества в составе комбинированных средств.

Особенно важно не принимать одновременно несколько лекарств, содержащих парацетамол, не учитывая их суммарную дозу.

Если боль регулярно возвращается, а обезболивающие приходится использовать всё чаще, лучше выяснить причину симптомов вместе с врачом.

Безрецептурное лекарство — не значит безвредное. Даже привычные препараты требуют осторожного и ответственного применения.