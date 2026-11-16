Артистка призналась, что, пока она занята работой, рядом с мальчиком всегда находится человек, готовый поддержать его. При этом увлечение ребёнка спортом по-прежнему тесно связано с памятью о покойном баскетболисте Янисе Тимме.

В социальных сетях Седокова опубликовала фотографию с баскетбольной арены. На снимке запечатлены юные спортсмены, тренер и зрители, наблюдающие за происходящим на площадке.

Особое внимание привлекла подпись певицы.

«Пока одна мама на студии, ее сына всегда поддерживает другая баскетбольная мама», — написала Анна, добавив сердечко.

Таким образом артистка поблагодарила женщину, которая помогает поддерживать Гектора во время его спортивных занятий, когда сама певица не может присутствовать рядом.

Баскетбол как память о Янисе Тимме

Гектор родился в 2017 году в отношениях Седоковой с предпринимателем Артёмом Комаровым. Сейчас мальчик занимается баскетболом в детской академии ЦСКА.

Особое место в его жизни занимал бывший супруг певицы, латвийский баскетболист Янис Тимма, который воспитывал Гектора с двухлетнего возраста.

После смерти спортсмена баскетбол приобрёл для мальчика особое значение.

Ранее Седокова рассказывала, что сын посвящает свои игры Тимме и выходит на площадку в его майке.

Для Гектора занятия баскетболом стали не только спортивным увлечением, но и способом сохранять связь с человеком, который сыграл важную роль в его детстве.

«Не хочу быть мамой, которая носит рюкзак за сыном»

Сама певица не раз говорила, что старается воспитывать Гектора самостоятельным.

По словам артистки, ей важно находить баланс между материнской заботой и предоставлением ребёнку возможности самому справляться с повседневными задачами.

Седокова даже признавалась, что не хочет превращаться в «маму, которая носит рюкзак за своим сыном».

При этом новая публикация показывает, насколько для неё важно, чтобы мальчик чувствовал поддержку близких, даже когда она сама занята работой.