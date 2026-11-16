Бывшая супруга Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, поделилась новыми кадрами с дочерью Викторией. Девочка, появившаяся на свет, когда её матери было 46 лет, заметно подросла и уже уверенно ходит. Поклонники артистки не скрывают восторга, наблюдая за тем, как меняется малышка.

47-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская наслаждается долгожданным материнством. В социальных сетях пианистка опубликовала видео совместной прогулки с дочерью по Еврейскому музею и центру толерантности.

На кадрах маленькая Виктория с любопытством рассматривает экспонаты и самостоятельно передвигается по залам. Мама при этом не отходит от девочки ни на шаг.

Для выхода в свет Виталина выбрала элегантное чёрное платье, а дочку нарядила в бежевые брюки, мятный джемпер и яркий платочек.

«Как же выросла ваша дочурка!»

Публикация вызвала множество тёплых откликов. Подписчики отметили, как быстро растёт Виктория, которая ещё в январе только училась ползать.

«Ангелочек подрастает. Мамино счастье», — написала одна из поклонниц.

«Рыжее солнышко! Всё вокруг озаряет собой!» — восхитилась другая.

«Как же выросла ваша дочурка, Виталина! Здоровья и радости вам обеим», — пожелали артистке в комментариях.

Почему не стала матерью в браке с Джигарханяном

Виталина более 20 лет состояла в отношениях с Арменом Джигарханяном, однако общих детей у пары не было.

Ранее пианистка объясняла, что большую часть времени посвящала заботе о здоровье актёра, который перенёс два инсульта и страдал тяжёлым диабетом.

По словам Цымбалюк-Романовской, тогда она практически не задумывалась о собственном материнстве, поскольку главным для неё было облегчить состояние любимого человека.

Брак пары завершился громким разводом, после которого личная жизнь Виталины неоднократно становилась предметом обсуждения.

Кто отец маленькой Виктории?

Имя отца дочери пианистка по-прежнему не раскрывает.

Известно, что девочка носит отчество Давидовна. Виталина ранее отмечала, что оно выбрано не случайно, однако подробностей не сообщала.

При этом артистка рассказывала о некоем Давиде, который был дорог Армену Джигарханяну. Связано ли это с выбором отчества Виктории, достоверно неизвестно.

Сама Цымбалюк-Романовская подчёркивает, что воспитывает дочь самостоятельно. Сейчас её жизнь сосредоточена на материнстве и концертной деятельности.

Судя по новым публикациям, пианистка старается проводить с дочерью как можно больше времени и с удовольствием делится с поклонниками счастливыми моментами её взросления.