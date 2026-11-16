Бьюти-советы для женщин и девушек на каждый день, которые станут настоящей палочкой-выручалочкой.

Вернуть груди упругость

После родов и кормления малыша грудь может потерять форму, но вернуть тонус можно с помощью массажа. Техника массажа проста и занимает 15–20 минут в день.

Сначала нанесите на грудь массажное масло: на 1 ст. л. оливкового масла добавьте 2-3 капли эфирных масел фенхеля, иланг-иланга, можжевельника и сандала, которые обладают подтягивающим эффектом. Затем начните массаж.

Круговыми движениями ладоней проводите по молочным железам в обе стороны, избегая сосков. Помассируйте мышцы над молочными железами от плеч к центру груди, а затем под молочными железами от центра к бокам.

Сделайте глубокий вдох, а на выдохе прижмите груди ладонями. Все движения выполняйте с легким нажимом по 10 раз. После массажа примите прохладный душ, направляя струю воды на каждую молочную железу по 10 круговых движений, затем усилите напор и проведите струей 10 раз от подмышек к центру груди и под молочными железами от солнечного сплетения вдоль ребер к бокам.

В завершение промокните грудь полотенцем и нанесите на кожу подтягивающий крем.

Маска от расширенных пор

Раз в неделю делайте маску для лица с кукурузным крахмалом. Смешайте 1 белок с 1 ч. л. крахмала и нанесите на лицо до полного высыхания (примерно 15 минут), затем смойте водой комнатной температуры. Эта маска отлично справляется с расширенными порами и убирает лишний блеск.

Омолаживающая ванна

В ванну с теплой водой добавьте 3-4 стакана натурального виноградного сока и принимайте ванну 15–20 минут. После ванны, не вытираясь, нанесите на тело масло из виноградных косточек. Рекомендуется перед ванной выпить горячий чай, чтобы раскрылись поры, и эффект был более ощутимым.

Эпиляция подручными средствами

Для безболезненного удаления нежелательных волос используйте следующий рецепт: возьмите 1 ст. л. сахара, залейте 2 ст. л. воды и поставьте на слабый огонь. Когда сахар начнет пениться, добавьте 1/2 ст. л. лимонной кислоты и оставьте на 5-7 минут для загустения. Вылейте смесь в небольшую емкость и охладите в холодильнике.

Из теплой массы скатайте небольшие шарики, нанесите их против роста волос, дайте подсохнуть и резко оторвите в направлении роста. Двух раз достаточно, чтобы волосы не появлялись более полутора недель, а впоследствии они становятся тоньше и светлее.

Ровный загар в любое время года!

Чтобы выглядеть слегка загорелой, можно использовать морковный сок. Отжимайте сок из свежей моркови и протирайте им чистую кожу дважды в день. Уже через 2-3 дня кожа будет выглядеть загорелой и будет светиться изнутри благодаря витаминам и полезным веществам в морковном соке.

Это должна знать каждая блондинка

При осветлении волос важно сохранить их здоровье. Наносите краску сначала на корни, затем добавьте 2 ст. л. репейного масла в оставшуюся краску и распределите по всей длине волос. Волосы окрашиваются равномерно и становятся мягкими.

Медовое мыло своими руками

Приготовьте медовое мыло для смягчения кожи. Нарежьте 400 г детского мыла на тонкие кусочки, положите в кастрюлю с достаточным количеством воды, чтобы не подгорело. Поставьте на огонь, когда мыло растворится, добавьте 200 г меда и перемешивайте до закипания. Затем выключите газ и добавьте несколько капель коричной эссенции. Вылейте массу на большое блюдо и нарежьте квадратиками.

Используйте приготовленное мыло как обычное, но помните, что медовое мыло быстро сделает кожу шелковой.

Как быстро избавиться от прыщиков

Если накануне важного события на лице появились прыщики, воспользуйтесь следующими методами. В качестве «скорой помощи» используйте таблетку аспирина: размять, добавить несколько капель воды и меда, нанести на прыщик на полчаса, затем смыть. Прыщик подсохнет и станет менее заметным.

Также эффективен сок лимона, который отбеливает и подсушивает. Нанесите его на проблемную зону перед сном. Зубная паста тоже может помочь: нанесите ее на прыщик на ночь и не смывайте до утра. Эфирное масло чайного дерева также эффективно, смазывайте воспаленный участок каждые 2 часа.

Уход за кожей осенью

Холодные ветры и перепады температур могут негативно сказаться на коже. Чтобы предотвратить это, воспользуйтесь следующими приемами.

Тонус кожи лица поддержат маски из 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. растопленного масла ши и 1 измельченной таблетки аскорбиновой кислоты (1-2 раза в неделю).

Чувствительную кожу век увлажнят компрессы: заварите 1 ст. л. цветков василька и 1 ст. л. пшеницы 1 стаканом кипятка, настаивайте 2 часа. Смачивайте ватные диски в настое и накладывайте на веки.

Для защиты кожи губ от растрескивания смазывайте их смесью 1 ч. л. миндального масла с витаминами А и Е (по 1 капсуле).

Кисти массируйте по 5–10 минут по вечерам смесью из 1 ч. л. размолотых в муку овсяных хлопьев, 1 ч. л. меда и 1 яичного желтка.

Заварите 2 ст. л. цветков липы 1 стаканом кипятка, остудите, добавьте 2 ст. л. огуречного сока и 1 ст. л. меда. Смочите в полученном средстве тканевую салфетку и наложите на лицо на 20 минут.

Будьте красивыми!

Питательный крем своими руками

Смешайте по 2 ст. л. подсолнечного, миндального, персикового и оливкового масел. Добавьте по 10 капель эфирных масел кедра и имбиря. Измельчите и растопите на водяной бане 20 г масла какао, остудите до 40 градусов и соедините с другими маслами.

Крем, приготовленный по этому рецепту, подойдет для увлажнения и смягчения обветренной кожи. Храните его в холодильнике в баночке с герметичной крышкой. Эффективнее всего крем работает, если наносить его вечером.

Никаких отеков!

Опустите кружки огурца в смесь меда и оливкового масла (по 2 ст. л. плюс несколько капель теплой воды) и положите их на веки. Через 15–20 минут отеки и круги под глазами исчезнут.

Загораем в солярии правильно

Чтобы сохранить кожу с летним загаром, следуйте советам косметолога. Перед сеансом ультрафиолета принимайте душ и тщательно смывайте косметику. Наносите крем, предназначенный для загара в солярии, и защищайте глаза специальными очками.

Волосы собирайте в хвост и прикрывайте шапочкой или легкой косынкой. Продолжительность сеанса выбирайте, ориентируясь на особенности своей кожи. Не рекомендуется посещать солярий в течение 3 дней после пилинга или эпиляции.

Следуя этим простым правилам, вы получите массу положительных эмоций от процесса загара в солярии и от результата.

Чайная косметика для волос

Чай можно использовать как косметическое средство по уходу за волосами. Вот несколько рецептов.

Настой для жирных волос

2 ч. л. зеленого чая заварите 1 стаканом кипятка. Остудите, процедите, добавьте 30 мл коньяка и 1 ч. л. лимонного сока. Перемешайте и долейте теплой воды до объема 1 л. Настой наносите на чистые волосы после мытья головы, не смывайте.

Окрашивание

Для каштанового оттенка проварите 2 ст. л. черного чая в 2 стаканах кипятка под крышкой на слабом огне 20 минут. Теплый настой наносите на вымытые подсушенные волосы, укройте полиэтиленом и теплым платком. Держите 15–20 минут, затем расчесывайте. Для более темного оттенка держите 40 минут.

Для медного оттенка кипятите 200 г луковой шелухи в 2 стаканах белого виноградного вина на слабом огне 20 минут и применяйте как в предыдущем рецепте.

Настой для фиксации волос

2 ч. л. черного чая заварите в стакане кипятка, настаивайте 5–7 минут, добавьте 1 ч. л. сахара. Смочите пряди волос в настое и накрутите на бигуди.

Секрет молодости

Регулярное применение масок с йодом может помочь сохранить молодость кожи. Смешайте 2 капли йода, 1 ст. л. касторового масла, 1 ч. л. вазелина и 1 ст. л. меда. Нанесите на чистое лицо и держите от 20 минут до 2 часов. Делайте маску каждый день для достижения эффекта.

Баночку со смесью можно хранить при комнатной температуре, но не дольше месяца.

Как окрасить шевелюру, а не лоб

Чтобы избежать окрашивания кожи при окрашивании волос, перед процедурой смазывайте лицо жирным кремом. Пятна краски с кожи легко удалить влажными гигиеническими салфетками.

Медовый скраб

Для ежедневного очищения используйте даже засахарившийся мед. Нанесите его на слегка распаренное лицо и аккуратно массируйте, а когда сахар растворится, смойте. Для более тщательного отшелушивания сделайте состав: 1 ст. л. меда смешайте с 1 ст. л. мелкой морской соли и 1/4 ч. л. корицы. Используйте 1-2 раза в неделю.

Мед нейтрализует кожный жир и избавляет от ощущения стянутости и сухости, делая кожу нежной и гладкой.

"1000 секретов".