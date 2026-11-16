До конца ноября 2026 года представители четырех знаков зодиака могут столкнуться с неожиданными переменами. Кому-то предстоит пересмотреть отношения, другим — принять важное решение или отказаться от привычного образа жизни. Астролог Хелена Хатор рассказала, кому звезды обещают особенно насыщенный событиями период.

Как пишет издание YourTango, ноябрь может стать временем серьезной переоценки ценностей. Астрологические события месяца, по мнению Хатор, создают предпосылки для перемен, которые способны повлиять на дальнейшую жизнь.

Однако не всем удастся сразу воспользоваться открывающимися возможностями. Некоторым придется сначала разобраться с незавершенными делами и проблемами, которые долго откладывались.

Скорпион: пришло время разорвать замкнутый круг

Скорпионам звезды обещают шанс изменить обстоятельства, которые давно не приносят радости. Это может касаться как личных отношений, так и финансовых вопросов.

Ретроградное движение Меркурия и Венеры в первой половине ноября, согласно астрологической трактовке, могло напомнить о старых обидах, нерешенных конфликтах и прежних ошибках. Теперь наступает время сделать выводы и двигаться дальше.

Особое значение астролог придает гармоничным аспектам Венеры и Юпитера, которые связывает с новыми перспективами в любви и денежных делах.

Главный совет Скорпионам — перестать цепляться за то, что давно перестало устраивать. Иногда для счастливых перемен достаточно решиться на шаг, который раньше казался невозможным.

Водолей: неожиданное возвращение прошлого

Для Водолеев переломным моментом может стать 16 ноября, когда, согласно прогнозу, Марс и Юпитер соединятся в знаке Льва.

Астролог связывает это событие с желанием действовать решительнее, расширять горизонты и пересматривать жизненные приоритеты.

Но прежде чем двигаться вперед, Водолеям, возможно, придется оглянуться назад. Южный лунный узел во Льве, по мнению Хатор, способен напомнить о событиях 2007–2009 годов.

Не исключено, что вновь возникнут ситуации, похожие на те, с которыми представители знака уже сталкивались.

На этот раз у Водолеев появится возможность поступить иначе. Главное — не повторять прежних ошибок и не бояться менять даже те правила, которые долго казались незыблемыми.

Телец: перемены начнутся с дома и семьи

Тельцам ноябрь может принести непростые разговоры и необходимость принимать решения, связанные с близкими людьми.

Привычный уклад способен пошатнуться, а вопросы, которые раньше удавалось обходить стороной, потребуют внимания.

Однако астролог советует не воспринимать происходящее исключительно как неприятности. Именно напряженные обстоятельства могут подсказать, что давно пора изменить.

Ретроградные Меркурий и Венера дали время для размышлений, а теперь, согласно прогнозу, наступает период конкретных действий.

Тельцам стоит внимательнее присмотреться к отношениям, домашним делам и профессиональным планам. Возможно, именно там скрывается возможность начать совершенно новую главу жизни.

Лев: шанс осуществить то, на что раньше не хватало смелости

Львам ноябрь обещает мощный импульс для личного развития. Соединение Марса и Юпитера 16 ноября астролог связывает с ростом амбиций, появлением новых целей и готовностью рисковать ради желаемого результата.

Но прежде чем браться за масштабные проекты, представителям знака рекомендуется разобраться с прошлым.

Южный лунный узел во Льве символически указывает на необходимость пересмотреть старые привычки и отказаться от сценариев, которые больше не работают.

Возможно, Львам придется признать, что некоторые прежние мечты уже утратили актуальность. Зато на их месте могут появиться новые, гораздо более интересные перспективы.

Главное — не ограничивать себя из-за страха неудачи. По мнению Хатор, именно решительность способна стать ключом к самым заметным переменам.

Что важно помнить

Астрологический прогноз обещает Скорпионам, Водолеям, Тельцам и Львам насыщенную вторую половину ноября. Однако перемены не обязательно произойдут сами собой: многое будет зависеть от готовности человека принимать решения и менять привычный образ действий.