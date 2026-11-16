79-летняя народная артистка России Татьяна Васильева рассказала о страшном происшествии, которое едва не стоило ей жизни. Во время прогулки на актрису обрушились тяжёлые металлические конструкции. От удара она оказалась на проезжей части и на некоторое время перестала чувствовать руки и ноги.

О пережитом Васильева рассказала в программе «Ты не поверишь!». По словам артистки, всё произошло неожиданно: на неё рухнули два массивных металлических щита.

Удар оказался настолько сильным, что актриса потеряла равновесие и упала на дорогу. Ситуация была особенно опасной из-за находившегося рядом автомобильного движения.

«Еще немножко, и, наверное, бы меня вообще насмерть убило», — призналась Васильева.

На помощь артистке бросились случайные прохожие. Они освободили её из-под упавших конструкций.

По словам Васильевой, она до сих пор с трудом верит, что осталась жива после случившегося.

Примечательно, что происшествие случилось в день 80-летия её бывшего мужа, актёра Анатолия Васильева.

Несмотря на пережитое потрясение, в жизни артистки есть и радостные события. Недавно её сын Филипп вновь стал отцом. Новорождённого мальчика назвали Иосифом.

Счастливый отец поделился фотографиями с выписки из роддома в социальных сетях.

Теперь в большой семье Татьяны Васильевой появился ещё один малыш, а сама актриса после опасного происшествия особенно остро осознала, насколько хрупкой может быть жизнь.