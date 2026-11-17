Некоторые продукты действительно могут испортиться в холодильнике, потеряв вкус и текстуру. Поэтому стоит обратить внимание на следующие продукты:

Сырой картофель

Картофель предпочитает темные и прохладные места, но не холод. В холодильнике крахмал в картошке начинает расщепляться, что делает ее текстуру грубой и неприятной на вкус.

Лук

Лук в холодильнике может испортиться быстрее, чем на прилавке. Он может начать плесневеть изнутри, а снаружи это будет незаметно. Если луковица уже очищена или нарезана, ее можно хранить в холодильнике в герметичном пакете.

Чеснок Хранение чеснока в холодильнике приводит к потере остроты вкуса. Лучше всего хранить его в прохладном, проветриваемом контейнере или бумажном пакете. Если головка чеснока уже разделена на зубчики, их следует использовать в течение 10 дней.