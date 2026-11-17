На полках холодильника часто можно встретить не только мясо и молоко, но и хлеб, консервы, кофе и шоколад, мед и оливковое масло.
Многие из нас уверены, что хранение продуктов в холодильнике помогает сохранить их свежесть. Однако это не всегда так.
Некоторые продукты действительно могут испортиться в холодильнике, потеряв вкус и текстуру. Поэтому стоит обратить внимание на следующие продукты:
Сырой картофель
Картофель предпочитает темные и прохладные места, но не холод. В холодильнике крахмал в картошке начинает расщепляться, что делает ее текстуру грубой и неприятной на вкус.
Лук
Лук в холодильнике может испортиться быстрее, чем на прилавке. Он может начать плесневеть изнутри, а снаружи это будет незаметно. Если луковица уже очищена или нарезана, ее можно хранить в холодильнике в герметичном пакете.
Чеснок
Хранение чеснока в холодильнике приводит к потере остроты вкуса. Лучше всего хранить его в прохладном, проветриваемом контейнере или бумажном пакете. Если головка чеснока уже разделена на зубчики, их следует использовать в течение 10 дней.
Мед
В холодильнике мед кристаллизуется и становится твердым. Хранить его лучше при комнатной температуре вдали от солнечных лучей. Если мед уже оказался в холодильнике, его можно вернуть в прежнее состояние, поместив баночку в теплую воду.
Хлеб
Многие хранят хлеб в холодильнике, думая, что он не засохнет. Однако холод высушивает хлеб, и его вкус ухудшается. Лучше замораживать хлеб, чтобы потом использовать для тостов.
Орехи
Хотя хранение орехов в холодильнике может продлить их срок годности, они могут потерять вкус и впитать запахи других продуктов. Лучше хранить орехи в герметичном контейнере при комнатной температуре.
Томаты
Хранение помидоров в холодильнике делает их рыхлыми и безвкусными. Лучше всего хранить их при комнатной температуре, как это делается в магазинах.
Недозрелые помидоры можно оставить на подоконнике, а спелые — в темном и сухом месте.
Острый соус
Благодаря уксусу, который содержит острый соус, ему не требуется охлаждение. Однако холод может уменьшить остроту соуса.
Шоколадно-ореховая паста
Хранение шоколадно-ореховой пасты в холодильнике делает ее твердой. Лучше всего хранить открытую банку на полке при комнатной температуре.
Тропические фрукты
Тропические фрукты, включая хурму, плохо переносят низкие температуры и могут начать портиться. Лучше хранить их при комнатной температуре и употреблять как можно быстрее после покупки.
Яблоки
Хранение яблок в холодильнике может испортить их хрустящую текстуру. Лучше всего хранить их при комнатной температуре, как это делается в магазинах.
Бананы
Бананы в холодильнике быстро темнеют и теряют вкус. Оптимальная температура для их хранения составляет +12 градусов. Чтобы продлить их свежесть, оберните ножки фольгой или пленкой.
Дыня
Дыню лучше хранить при комнатной температуре, чтобы сохранить ее полезные свойства. После нарезки дыню можно хранить в холодильнике 3-4 дня. Если дыня слишком спелая, ее можно обернуть тканью и положить в холодильник.
Кстати
Существуют необычные способы сохранить продукты свежими:
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Сыр можно смазать сливочным маслом, чтобы предотвратить плесень;
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Лимоны разрезать на четыре части, посыпать солью и залить водой;
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В пакет с хлебом положить стебель сельдерея, чтобы он не зачерствел;
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Томатный соус лучше заморозить в формочках для льда;
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Яйца можно заморозить, разделив белки и желтки;
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Брокколи и цветная капуста дольше хранятся, если завернуть их во влажное полотенце.
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