Побои, угрозы убийством, сломанный нос и оружие, которое могло выстрелить в любую минуту. Спустя более двух лет после смерти легендарного французского актёра Алена Делона его бывшая спутница жизни Розали ван Бремен рассказала о насилии, которое, по её словам, сопровождало их отношения на протяжении многих лет.

Нидерландская модель и журналистка Розали ван Бремен, прожившая с Аленом Делоном около 15 лет и родившая ему двоих детей, выпустила книгу «Безумная любовь» (Amour fou). В ней она описывает отношения с актёром, которые, по её утверждению, были наполнены не только страстью, но и страхом.

12 ноября 2026 года ван Бремен стала гостьей утренней программы RTL, где в разговоре с журналистом Марком-Оливье Фожьелем поделилась воспоминаниями о совместной жизни со звездой французского кино, передает Entrevue.

«Он приставил револьвер к моему виску»

Одним из самых пугающих эпизодов, о которых рассказала Розали, стала угроза огнестрельным оружием.

«Смерть постоянно присутствовала в нашей жизни… Из-за какой-то ерунды Ален Делон приставил револьвер к моему виску», — заявила она в эфире RTL.

По словам бывшей спутницы актёра, оружие было привычной частью их повседневной жизни.

Она утверждает, что Делон держал заряженный револьвер на прикроватной тумбочке, а пистолет калибра .38 Special — под подушкой.

В книге Розали описывает ещё более тревожный случай. По её утверждению, однажды после ссоры из-за пыли на телевизоре актёр заставил её участвовать в русской рулетке.

Все эти события, как рассказывает женщина, происходили в поместье Делона в Души, где пара воспитывала своих детей — Анушку и Алена-Фабьена.

Дважды сломал нос за один день

В своей книге Розали ван Бремен также обвиняет бывшего возлюбленного в неоднократном физическом насилии.

По её словам, во время совместной жизни она сталкивалась с пощёчинами, оскорблениями, вспышками ярости и угрозами. Она утверждает, что актёр разбивал предметы и бросал в её сторону ножи.

Особенно тяжёлым стало воспоминание о дне, когда Делон, как утверждает Розали, дважды сломал ей нос.

Первый эпизод якобы произошёл на глазах у детей и сотрудников дома. Спустя несколько часов, когда женщина уже страдала от полученной травмы, актёр, по её словам, снова ударил её в спальне.

«После того как ты сломал мне нос, ты отрицал это, когда я спросила почему», — пишет Розали, обращаясь непосредственно к бывшему спутнику.

Она утверждает, что обратилась в отделение неотложной помощи больницы в Монтаржи, где врачи зафиксировали травмы.

Позднее женщина якобы попыталась подать заявление в жандармерию, однако сотрудники правоохранительных органов, по её словам, отказались его принять.

«Насилие в паре возникает постепенно»

Розали подчёркивает, что их отношения не были жестокими с самого начала.

По её воспоминаниям, насилие проникало в совместную жизнь постепенно: сначала возникали ссоры и унижения, затем последовала первая пощёчина, а позднее — более серьёзные эпизоды.

«Насилие в паре устанавливается постепенно», — пишет она.

Женщина рассказывает, что периоды нежности и примирения сменялись конфликтами, а затем всё повторялось.

По её словам, о происходившем знали некоторые люди из окружения актёра — друзья, домашний персонал и медицинские работники. Однако ситуация оставалась преимущественно за закрытыми дверями.

Сама Розали признаётся, что долгое время испытывала стыд и чувство вины.

Некоторые сцены, по её утверждению, происходили в присутствии детей.

Примечательно, что сын пары Ален-Фабьен Делон ещё в 2013 году публично рассказывал о предполагаемом насилии в отношении матери.

Она считала, что Делон страдал психическим расстройством

В книге Розали затрагивает и психологическое состояние актёра.

По её мнению, Делон мог страдать биполярным расстройством. Она описывает резкие перепады его настроения: от проявлений нежности до глубокой подавленности, раздражительности и агрессии.

Женщина также вспоминает о суицидальных мыслях, которые, по её словам, посещали актёра.

Кроме того, она предполагает, что у него могла наблюдаться анозогнозия — состояние, при котором человек не осознаёт наличие собственного заболевания.

При этом речь идёт именно о личных предположениях Розали ван Бремен, а не об установленном медицинском диагнозе.

Ушла после 15 лет отношений, но вернулась перед его смертью

Розали ван Бремен познакомилась с Аленом Делоном в 1987 году во время съёмок музыкального клипа Comme au cinéma.

Их отношения продолжались около 15 лет.

В 1990 году у пары родилась дочь Анушка, а в 1994-м — сын Ален-Фабьен.

5 января 2002 года Розали окончательно покинула поместье в Души вместе с детьми.

Однако, несмотря на расставание и пережитое, как она утверждает, насилие, женщина не разорвала связь с бывшим возлюбленным полностью.

В январе 2024 года, когда здоровье Делона значительно ухудшилось, она вернулась в Души, чтобы находиться рядом с ним в последние месяцы его жизни.

Ален Делон умер 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет.

Любовь, которая оставила тяжёлые воспоминания

Спустя более двух лет после смерти актёра Розали ван Бремен решилась подробно рассказать о своей жизни с ним.

Её книга «Безумная любовь», выпущенная издательством Robert Laffont, насчитывает более 470 страниц и построена как большое письмо мужчине, которого она, по собственному признанию, продолжала любить, несмотря на всё пережитое.

В своих воспоминаниях Розали пытается объяснить, как сильная привязанность может сосуществовать со страхом и почему человеку бывает так трудно выйти из разрушительных отношений.

Обвинения, изложенные в книге, представляют собой свидетельства самой Розали ван Бремен. Они не равнозначны судебно установленным фактам, а Ален Делон, умерший в 2024 году, уже не может ответить на эти заявления.