Чтобы герань весной превратилась в пышный куст, покрытый яркими соцветиями, позаботиться о ней нужно ещё осенью. Опытные цветоводы рекомендуют не забывать об обрезке и правильной зимовке. Один из способов формирования пеларгонии получил название «3–5–7».

Разбираемся, что означают эти цифры и как использовать метод, чтобы растение не вытягивалось, а активно ветвилось.

Пеларгония, которую в быту чаще называют геранью, считается одним из самых неприхотливых комнатных растений. Она способна радовать цветами с весны до поздней осени, однако со временем её побеги вытягиваются, оголяются, а цветение становится менее обильным.

Особенно часто это происходит зимой, когда растению не хватает солнечного света, а воздух в квартире слишком тёплый и сухой.

Как пишет Deccoria, правильная обрезка помогает сформировать компактный куст и стимулирует развитие боковых побегов, на которых впоследствии могут появиться новые соцветия.

Что означает правило «3–5–7»

Этот способ объединяет три простых приёма: укорачивание старых побегов, правильное расположение среза и последующее прищипывание молодой поросли.

3 — оставляем три узла.

На каждом достаточно крепком, одревесневшем побеге отсчитайте от основания три узла — места, из которых растут листья и могут развиваться новые побеги.

Стебель укорачивают над третьим узлом.

Такая обрезка помогает пробудить боковые почки и направить рост растения не только вверх, но и в стороны. В результате куст постепенно становится более густым.

5 — отступаем пять миллиметров.

Срез делают примерно на пять миллиметров выше выбранного узла.

Рекомендуется использовать острый, чистый секатор или нож. Срез можно выполнить под небольшим углом, стараясь не повредить почку.

Важно не оставлять слишком длинный пенёк, который со временем может подсохнуть, и не срезать стебель вплотную к почке.

7 — прищипываем молодой побег.

Третий этап проводят позже, когда растение возобновит активный рост и выпустит новые боковые веточки.

Когда на молодом побеге сформируется около семи узлов, его верхушку можно прищипнуть.

Это стимулирует дальнейшее ветвление и помогает сформировать более пышную крону.

Однако следует помнить, что прищипывание временно отодвигает цветение, поэтому проводить его непосредственно перед ожидаемым появлением бутонов не стоит.

Можно ли обрезать герань в ноябре?

Ноябрьская обрезка подходит не всем растениям одинаково.

Если пеларгония здорова, достаточно крепкая и сильно вытянулась за лето, её можно аккуратно укоротить. Однако при недостатке света и прохладной зимовке слишком сильная обрезка способна ослабить растение.

Особенно осторожно следует обращаться с молодыми, недавно пересаженными или ослабленными экземплярами.

Если герань зимует на тёмном подоконнике, радикальное формирование куста лучше отложить до конца зимы или начала весны, когда увеличится продолжительность светового дня.

Кроме того, правило «3–5–7» не является универсальным стандартом. Количество оставляемых узлов зависит от сорта, возраста и состояния растения.

Как обеспечить герани правильную зимовку

После осенней обрезки пеларгонии особенно важно создать подходящие условия.

Прежде всего растению необходимо хорошее освещение. Лучше всего поставить горшок на светлый подоконник. Если естественного света недостаточно, можно использовать фитолампу.

Не менее важна температура.

Для многих распространённых пеларгоний прохладная зимовка при температуре примерно +10…+15 °C помогает замедлить рост и сохранить силы до весны.

При этом растение необходимо защищать от заморозков, холодных сквозняков и переохлаждения корней.

Если горшок стоит в тёплой комнате рядом с батареей, побеги могут продолжать вытягиваться, особенно при недостатке света.

Как поливать и подкармливать после обрезки

Зимой пеларгония потребляет значительно меньше влаги, чем летом.

Поэтому поливать её следует умеренно, позволяя верхнему слою грунта просохнуть. Застой воды в горшке особенно опасен при прохладном содержании, поскольку может привести к загниванию корней.

С подкормками тоже не стоит торопиться.

Хотя некоторые цветоводы рекомендуют вносить удобрения вскоре после обрезки, при прохладной зимовке и замедленном росте дополнительное питание обычно не требуется.

Подкормки разумнее возобновлять весной, когда появятся признаки активного роста. Для этого подойдут удобрения, предназначенные для цветущих комнатных растений, в дозировке согласно инструкции.

Когда ждать пышного цветения

При хорошем освещении, умеренном поливе и правильном формировании куста пеларгония весной начинает активно наращивать новые побеги.

Именно на молодых приростах у многих популярных сортов формируются цветоносы.

Однако обилие цветов зависит не только от обрезки. Большое значение имеют сорт растения, освещение, питание, состояние корней и условия зимовки.

Правило «3–5–7» может стать удобной подсказкой при формировании герани, но применять его следует с учётом особенностей конкретного растения.

Главное — не пытаться заставить пеларгонию расти любой ценой зимой. Иногда лучший способ подготовить её к весеннему цветению — дать ей спокойно пережить холодные месяцы.