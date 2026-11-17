Подлива может быть как вкусным дополнением к гарниру, так и самостоятельным блюдом.

Подлива, приготовленная со свининой, курицей, говядиной или другим мясом, является отличным дополнением к макаронам, рису, гречке и другим гарнирам. Она может также подаваться как самостоятельное блюдо. Подлива получается сытной, ароматной и значительно улучшает вкус привычных продуктов.

Подлива со свининой

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр;

Лук – 1 шт;

Морковь – 1 шт;

Вода – 2 стак;

Мука пшеничная – 1 ст. л;

Томатная паста – 1 ст. л;

Растительное масло – 30 гр;

Соль по вкусу;

Специи сухие по вкусу.

Способ приготовления:

Для подливы лучше использовать свинину с небольшими прожилками жира. Мясо нужно промыть, обсушить бумажным полотенцем, затем нарезать на небольшие кусочки одинакового размера и обжарить на сковороде на сильном огне до золотистого цвета. Лук очистить, мелко нарезать и добавить к мясу. Морковь очистить, натереть на крупной терке и также добавить в сковороду к мясу и луку. Все вместе жарить около пяти минут, помешивая, после чего налить в сковороду горячую воду или бульон и тушить под крышкой около 20 минут, пока мясо не станет мягким. Если мясо старое, тушить нужно немного дольше.

В стакане холодной воды размешать ложку муки и добавить немного томатной пасты. Все хорошо перемешать и вылить в сковороду к мясу. Добавить соль и сухие специи. Довести подливу до кипения, постоянно помешивая. Во время нагрева подлива станет гуще. Готовую подливу подавать в горячем виде с любым гарниром.

Куриная подлива в сметане с сыром

Ингредиенты:

Филе куриное – 2 шт;

Лук репчатый – 1 головка;

Сыр твердый – 300 гр;

Сметана – 500 гр;

Соль и специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Филе нужно вымыть, очистить от пленки и нарезать на средние кусочки одинакового размера. Лук нарезать тонкими полукольцами. Сыр натереть на мелкую терку, смешать его со сметаной и специями: молотым перцем, куркумой, травами. Добавить стакан теплой воды и снова все хорошо перемешать.

В керамическую форму сложить курицу, перемешанную с сырным соусом и луком, и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Желательно накрыть форму крышкой.