Подлива может быть как вкусным дополнением к гарниру, так и самостоятельным блюдом.
Подлива, приготовленная со свининой, курицей, говядиной или другим мясом, является отличным дополнением к макаронам, рису, гречке и другим гарнирам. Она может также подаваться как самостоятельное блюдо. Подлива получается сытной, ароматной и значительно улучшает вкус привычных продуктов.
Подлива со свининой
Ингредиенты:
- Свинина – 500 гр;
- Лук – 1 шт;
- Морковь – 1 шт;
- Вода – 2 стак;
- Мука пшеничная – 1 ст. л;
- Томатная паста – 1 ст. л;
- Растительное масло – 30 гр;
- Соль по вкусу;
- Специи сухие по вкусу.
Способ приготовления:
Для подливы лучше использовать свинину с небольшими прожилками жира. Мясо нужно промыть, обсушить бумажным полотенцем, затем нарезать на небольшие кусочки одинакового размера и обжарить на сковороде на сильном огне до золотистого цвета. Лук очистить, мелко нарезать и добавить к мясу. Морковь очистить, натереть на крупной терке и также добавить в сковороду к мясу и луку. Все вместе жарить около пяти минут, помешивая, после чего налить в сковороду горячую воду или бульон и тушить под крышкой около 20 минут, пока мясо не станет мягким. Если мясо старое, тушить нужно немного дольше.
В стакане холодной воды размешать ложку муки и добавить немного томатной пасты. Все хорошо перемешать и вылить в сковороду к мясу. Добавить соль и сухие специи. Довести подливу до кипения, постоянно помешивая. Во время нагрева подлива станет гуще. Готовую подливу подавать в горячем виде с любым гарниром.
Куриная подлива в сметане с сыром
Ингредиенты:
- Филе куриное – 2 шт;
- Лук репчатый – 1 головка;
- Сыр твердый – 300 гр;
- Сметана – 500 гр;
- Соль и специи – по вкусу.
Способ приготовления:
Филе нужно вымыть, очистить от пленки и нарезать на средние кусочки одинакового размера. Лук нарезать тонкими полукольцами. Сыр натереть на мелкую терку, смешать его со сметаной и специями: молотым перцем, куркумой, травами. Добавить стакан теплой воды и снова все хорошо перемешать.
В керамическую форму сложить курицу, перемешанную с сырным соусом и луком, и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Желательно накрыть форму крышкой.
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