52-летняя актриса Екатерина Волкова призналась, что не испытывает недостатка в мужском внимании. Поклонники регулярно пишут ей в социальных сетях и предлагают встретиться. Однако далеко не все потенциальные кавалеры вызывают у артистки интерес. Более того, некоторые предложения её откровенно раздражают.

Екатерина Волкова продолжает активно работать, участвует в съёмках, занимается ремонтом и экспериментирует с внешностью. Недавно актриса решилась на кардинальную смену имиджа, расставшись с длинными волосами. Новым образом она осталась довольна.

Не исключает знаменитость и возможности устроить личную жизнь. Правда, мужчины, которые пытаются познакомиться с ней через социальные сети, зачастую не соответствуют её представлениям о привлекательном партнёре.

Особенно Волкову возмущает то, что некоторые поклонники, по её мнению, совершенно не следят за собой, но при этом рассчитывают на внимание ухоженной женщины.

«И они мне ещё пишут: „Может быть, поужинаем?“ Я захожу в его профиль и думаю: „Боже мой! Лишних 50 кг, и ты туда же!“ Посмотришь на мужчин, которые отращивают себе пивные брюхи… Не знаю почему, но это правда странно», — поделилась актриса.

Волкова считает несправедливым, что женщины тратят много времени и сил на поддержание привлекательности, тогда как некоторые мужчины не предъявляют к собственной внешности столь же высоких требований.

«Это странно. Потому что сегодня как выглядят женщины с их желаниями и стремлениями быть идеальными, и мужчины, которые абсолютно не соответствуют никаким идеалам. Ну это правда. Присмотритесь. Мужчины, как вам не стыдно?» — обратилась Екатерина к представителям сильного пола.

При этом сама артистка никогда не жаловалась на отсутствие внимания со стороны мужчин.

За плечами Волковой три брака. Одним из её супругов был писатель и политический деятель Эдуард Лимонов, от которого актриса родила двоих детей.

Их сыну Богдану сейчас 20 лет, а дочери Александре минувшим летом исполнилось 18.

У Екатерины также есть старшая дочь Валерия. Отношения между ними складываются непросто. Ранее актриса рассказывала о разногласиях с наследницей, в том числе из-за её избранника.

Непростая ситуация возникла и в отношениях Волковой с собственной матерью. По словам артистки, многолетние конфликты настолько сильно отражались на её эмоциональном состоянии, что однажды ей пришлось полностью прекратить общение с родительницей.

Екатерина признавалась, что с детства стремилась заслужить материнское одобрение, но постоянно сталкивалась с критикой.

«Блокировка — это самосохранение, потому что очень больная история. Я с детства всё время хочу ей угодить, приношу вкусненькое, хочу порадовать. Но в ответ — всё не то и не так…» — рассказывала актриса.

По её словам, постоянный стресс начал сказываться на здоровье. Волкова обратилась за помощью к психологу и пыталась разобраться в собственных переживаниях.

Несмотря на семейные трудности и неудачный опыт отношений, актриса продолжает вести активную жизнь и не отказывается от возможности встретить нового спутника. Однако, судя по её последним заявлениям, требования к потенциальному избраннику у неё достаточно высокие.