Безответная любовь может стать настоящим испытанием. Одни люди довольно быстро принимают отказ и открываются новым отношениям, а другие годами хранят чувства, возвращаются к воспоминаниям и продолжают надеяться на чудо.

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака, которым сложнее всего отпустить человека, не отвечающего взаимностью.

Иногда достаточно случайной встречи, короткого сообщения или даже улыбки, чтобы давно угасшая надежда вспыхнула с новой силой. Особенно тяжело приходится тем, кто склонен идеализировать любимого человека и верить, что однажды всё изменится.

По версии астрологов, наиболее болезненно безответную любовь переживают Рыбы, Раки и Тельцы. Однако и представители других знаков могут надолго оказаться в плену собственных чувств.

12-е место — Водолей

Водолеи ценят независимость и личную свободу. Они могут испытывать сильные чувства, но редко готовы бесконечно добиваться человека, который не проявляет ответного интереса.

Неопределённость и эмоциональная зависимость быстро начинают их утомлять. Даже если расставание с надеждами оказывается болезненным, Водолеи стараются переключиться на собственную жизнь, друзей и новые увлечения.

11-е место — Овен

Овны способны влюбляться стремительно и страстно. Они готовы проявлять инициативу, бороться за внимание и открыто говорить о чувствах.

Однако роль человека, который постоянно ждёт ответа, им совершенно не подходит. Когда Овен понимает, что его не выбирают, гордость и желание двигаться вперёд постепенно берут верх над привязанностью.

10-е место — Стрелец

Стрельцы не любят чувствовать себя заложниками обстоятельств. Они могут искренне скучать по человеку, но перспектива годами ждать взаимности кажется им слишком тяжёлой.

Желание путешествовать, знакомиться с новыми людьми и получать яркие впечатления помогает им пережить разочарование.

Рано или поздно Стрелец решает, что впереди ещё слишком много интересного, чтобы посвящать жизнь несбывшейся любви.

9-е место — Близнецы

Близнецы могут долго анализировать неудавшиеся отношения и представлять, как всё могло сложиться иначе.

Иногда они мысленно возвращаются к одним и тем же разговорам, пытаясь понять, где была допущена ошибка.

Но природная любознательность, общительность и потребность в новых впечатлениях обычно помогают им постепенно освободиться от прошлого.

8-е место — Лев

Львам особенно неприятно осознавать, что их чувства не находят отклика.

Они могут пытаться произвести впечатление, привлечь внимание или доказать свою привлекательность.

Однако бесконечно добиваться равнодушного человека Лев, как правило, не готов. В определённый момент чувство собственного достоинства оказывается сильнее романтических надежд.

7-е место — Весы

Весы мечтают о красивых, гармоничных отношениях и иногда склонны видеть романтические перспективы даже там, где другой человек не даёт никаких обещаний.

Они могут убеждать себя, что для взаимности просто ещё не наступило подходящее время.

Из-за этого Весам бывает непросто отказаться от надежды, особенно если между ними и объектом симпатии когда-то существовала эмоциональная близость.

6-е место — Дева

Девы привыкли искать логические объяснения всему происходящему, включая поведение любимого человека.

Если им не отвечают взаимностью, они могут долго анализировать слова, сообщения и поступки.

Вместо того чтобы принять отсутствие интереса, Дева иногда убеждает себя, что партнёр просто переживает трудный период или пока не готов к серьёзным отношениям.

Такая склонность к анализу способна затягивать эмоциональное расставание.

5-е место — Козерог

Козероги редко бросаются в отношения с головой. Но если они действительно полюбили, то относятся к своим чувствам очень серьёзно.

Им трудно отказаться от человека, с которым они мысленно уже связали будущее.

Даже после очевидного разочарования Козерог может продолжать надеяться, что обстоятельства изменятся.

Иногда такая привязанность сохраняется годами, особенно если история отношений кажется ему незавершённой.

4-е место — Скорпион

Скорпионы отличаются сильной эмоциональной вовлечённостью. Если человек стал для них по-настоящему важным, забыть его бывает непросто.

Они могут помнить мельчайшие подробности встреч, разговоров и совместных переживаний.

Даже понимая, что отношения невозможны, Скорпион способен долго сохранять внутреннюю связь с прошлым.

Особенно болезненно ему даётся ситуация, когда чувства были глубокими, но остались без ответа.

3-е место — Телец

Тельцы очень серьёзно относятся к эмоциональной привязанности. Если они однажды выбрали человека, отказаться от своих чувств бывает невероятно трудно.

Они могут месяцами и даже годами ждать, что любимый человек наконец оценит их преданность.

Тельцы нередко воспринимают постоянство как доказательство настоящей любви. Поэтому признать, что отношения не имеют будущего, для них особенно болезненно.

Их главная ловушка — убеждение, что терпение обязательно должно быть вознаграждено взаимностью.

2-е место — Рак

Раки способны глубоко привязываться к людям и долго хранить воспоминания о счастливых моментах.

Даже когда отношения закончились или так и не начались, представители этого знака могут продолжать мысленно возвращаться к прошлому.

Они перечитывают старые сообщения, вспоминают встречи и иногда надеются, что однажды получат долгожданное признание.

Для Рака любовь тесно связана с ощущением душевной близости, поэтому расстаться с чувствами бывает сложнее, чем с самим человеком.

Иногда ему достаточно малейшего знака внимания, чтобы снова поверить в возможность счастливого продолжения.

1-е место — Рыбы

Главными романтиками зодиакального круга астрологи называют Рыб.

Представители этого знака склонны идеализировать любимого человека и видеть в отношениях гораздо больше возможностей, чем существует в действительности.

Рыбы могут влюбиться не только в реального человека, но и в образ прекрасного будущего, которое мысленно уже построили вместе с ним.

Даже очевидное отсутствие взаимности не всегда заставляет их отказаться от надежды.

Они способны долго ждать, искать скрытый смысл в случайных поступках и верить, что однажды произойдёт чудо.

Главная опасность для Рыб — откладывать собственное счастье ради человека, который не собирается отвечать на их чувства.

Почему так трудно отпустить безответную любовь?

Астрологические характеристики не имеют научного подтверждения, и способность переживать романтическое разочарование не определяется знаком Зодиака.

На самом деле многое зависит от эмоциональной привязанности, личного опыта, самооценки и обстоятельств отношений.

Но одно остаётся неизменным: даже самые сильные чувства не гарантируют взаимности. И иногда самым важным проявлением любви к себе становится решение перестать ждать того, кто не готов быть рядом.