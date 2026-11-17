Омега-3 жирные кислоты давно считаются полезными для здоровья мозга, а добавки с рыбьим жиром нередко рекомендуют пожилым людям для поддержания памяти. Однако новое исследование показало: даже высокие дозы омега-3 не обеспечили заметного улучшения когнитивных функций у людей с повышенным риском болезни Альцгеймера.

Результаты работы учёных из Университета Южной Калифорнии опубликованы в научном журнале eBioMedicine, сообщает немецкое издание fr.de.

В исследовании приняли участие почти 200 пожилых людей, средний возраст которых составлял 66 лет. Ни у одного из них на момент начала наблюдения не было диагностированной деменции, однако все участники относились к группе повышенного риска развития болезни Альцгеймера.

В частности, почти половина добровольцев являлась носителем варианта гена APOE, связанного с повышенной вероятностью развития заболевания. Среди других факторов риска отмечались повышенное артериальное давление, ожирение и недостаточная физическая активность.

Кроме того, участники получали с пищей очень небольшое количество докозагексаеновой кислоты (DHA) — одной из важнейших омега-3 жирных кислот, участвующих в работе нервной системы.

Омега-3 проникала в мозг, но память не улучшалась

Исследователи хотели выяснить, способно ли дополнительное употребление омега-3 замедлить возрастные изменения мозга и предотвратить ухудшение памяти.

Эксперимент продолжался два года. Уже через шесть месяцев у участников, получавших омега-3, концентрация DHA в спинномозговой жидкости увеличилась на 17%.

Это свидетельствовало о том, что дополнительное поступление жирных кислот действительно влияло на их содержание в центральной нервной системе.

Однако ожидаемого улучшения когнитивных показателей учёные не обнаружили.

Участники, принимавшие добавки, не продемонстрировали лучших результатов в тестах на память по сравнению с контрольной группой.

Не удалось выявить и существенных различий в скорости уменьшения объёма гиппокампа — области мозга, которая играет важную роль в формировании и сохранении воспоминаний.

Почему рыбий жир не оправдал ожиданий?

По мнению исследователей, для защиты мозга может иметь значение не только количество омега-3 жирных кислот, поступающих в центральную нервную систему, но и особенности их переработки и использования клетками мозга.

Иными словами, увеличение концентрации DHA само по себе ещё не гарантирует улучшения памяти или замедления возрастных изменений.

Полученные результаты ставят под сомнение представление о том, что высокие дозы рыбьего жира способны эффективно предотвращать когнитивное снижение у пожилых людей из группы риска.

Вместе с тем исследование не означает, что омега-3 бесполезны для здоровья. Эти жирные кислоты участвуют во многих физиологических процессах, а их роль в работе сердечно-сосудистой и нервной систем продолжает изучаться.

Важно и то, что в эксперименте участвовали люди без деменции. Поэтому результаты не позволяют утверждать, что омега-3 неэффективны при лечении уже диагностированной болезни Альцгеймера. Исследование также не доказывает отсутствие возможной пользы при других дозировках, сроках приёма или в иных группах населения.

Что это означает для пожилых людей?

Учёные подчёркивают необходимость дальнейших исследований, которые помогут разобраться, каким образом омега-3 жирные кислоты используются мозгом и почему повышение их концентрации не всегда сопровождается улучшением когнитивных функций.

Пока же рассчитывать на рыбий жир как на доказанное средство профилактики деменции не следует.

Для поддержания здоровья мозга специалисты рекомендуют уделять внимание физической активности.