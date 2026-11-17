Знаменитый французский актёр Жерар Депардье отказался обжаловать обвинительный приговор по делу о сексуальных домогательствах к двум женщинам на съёмочной площадке. 77-летний артист согласился с назначенным ему наказанием — 18 месяцами лишения свободы условно — и публично принёс извинения пострадавшим.

Соответствующее заявление Депардье сделал в понедельник, 16 ноября, когда в Париже должно было начаться рассмотрение его апелляции, передает CNN.

«Меня признали виновным», — говорится в письменном обращении актёра. Он подчеркнул, что услышал решение суда и принимает назначенное наказание.

«Поэтому я приношу глубокие и искренние извинения тем, кто мог пострадать», — заявил Депардье.

За что осудили знаменитого актёра

В мае 2025 года французский суд признал Депардье виновным в сексуальных домогательствах к двум женщинам во время съёмок фильма «Зелёные ставни» (Les Volets Verts) в 2021 году.

Потерпевшими стали 54-летняя художница-декоратор и 34-летняя ассистентка съёмочной группы.

Согласно материалам дела, актёр допускал в отношении женщин нежелательные прикосновения сексуального характера.

Суд приговорил его к 18 месяцам лишения свободы условно.

Кроме того, Депардье обязали выплатить двум потерпевшим в общей сложности 29 040 евро. Его имя также должно быть внесено во французский реестр лиц, осуждённых за преступления сексуального характера.

Процесс привлёк огромное внимание во Франции и за её пределами, став одним из наиболее громких судебных разбирательств в отношении представителя французской киноиндустрии после начала движения #MeToo.

«Я принадлежал миру, которого больше не существует»

В своём новом заявлении Депардье признал, что долгие годы оправдывал собственное поведение особенностями актёрской среды и привычкой к провокационному юмору.

«На съёмочных площадках я долгое время прикрывался провокациями и грубым юмором. Я считал, что мои слова и некоторые поступки не имеют последствий. Но они имели, особенно когда исходили от человека, обладавшего такой властью, какой когда-то обладал я», — написал артист.

По его словам, теперь он осознал, что принадлежал к миру, которого больше не существует.

Именно этим актёр объяснил своё решение отказаться от апелляции.

Раньше Депардье категорически отрицал обвинения

Нынешнее заявление заметно отличается от позиции, которую артист занимал во время судебного процесса.

Тогда он решительно отвергал обвинения в сексуальных домогательствах.

Депардье признавал, что использовал на съёмочной площадке грубые и сексуально окрашенные выражения, а также схватил художницу-декоратора за бёдра во время конфликта.

Однако актёр утверждал, что его действия не носили сексуального характера.

Теперь, отказавшись от обжалования приговора, он фактически согласился с результатами судебного разбирательства.

Впереди ещё одно громкое дело

На этом юридические проблемы знаменитого актёра могут не закончиться.

Депардье также проходит по другому делу, связанному с обвинением в изнасиловании.

В 2018 году актриса Шарлотта Арну обвинила его в изнасиловании в его парижском доме.

В августе 2025 года следственный судья постановил направить дело в суд. Однако окончательное решение о дальнейшем рассмотрении должно принять апелляционное судебное учреждение Парижа.

Как ожидается, этот вопрос будет решён на следующей неделе.

Сам Депардье ранее отрицал обвинения по этому делу. Его виновность в рамках данного разбирательства не установлена.

От легенды французского кино до судебных скандалов

Жерар Депардье на протяжении более полувека оставался одной из самых узнаваемых фигур французского кинематографа.

Он снялся в десятках знаменитых фильмов, получил множество престижных наград и приобрёл мировую известность благодаря ярким драматическим и комедийным ролям.

Однако в последние годы репутация актёра оказалась серьёзно подорвана многочисленными обвинениями в неподобающем поведении по отношению к женщинам.

Дополнительный резонанс вызвал документальный фильм, в котором были показаны непристойные высказывания и жесты Депардье во время поездки в Северную Корею в 2018 году.

Решение отказаться от апелляции и публично извиниться стало заметным поворотом в позиции актёра, который прежде настаивал на своей невиновности.